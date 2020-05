Fjodor Dostojewskis Roman „Verbrechen und Strafe“ dreht sich um das Schreckliche, das unverständlich erscheint: Es geht um einen Mord, es geht um dessen Aufklärung und es geht um darum, was im Kopf des Mörders vorgeht.

Verbrechen und Strafe

Soziale Ungleichheit und ökonomische Not sind die Triebfedern des Verbrechens, die Umwälzungen des 19. Jahrhunderts die Bühne. Raskolnikow, die Hauptfigur in „Verbrechen und Strafe“, entstammt einer verarmten Familie des Bürgertums. Dem Elend, das er als Unrecht empfindet, will er entfliehen. Er sitzt in seinem kleinen Zimmer und denkt nach: Warum sollte er für eine schwere Tat bestraft werden, während ein Napoleon trotz unzähliger Toter gefeiert wird?

Fjodor Dostojewski: Verbrechen und Strafe (Quelle: YouTube/ (Quelle: YouTube/ Gerhard Mersmann

Um sein Studium zu finanzieren, entschließt sich Raskolnikow, eine Wucherin zu töten und sich ihr Geld anzueignen. Um die innere Abwehrhaltung, die menschliche Moral, die ihn plagt, zu überwinden, geht dem Verbrechen die gedankliche Herabwürdigung des späteren Opfers voraus.

Auf die Tat folgt die Vereinsamung; der Kerker der Psyche. Der Weg zur inneren Freiheit, gesäumt von einem Untersuchungsrichter, der versucht, sich in den Täter hineinzuversetzen, führt nicht über das Recht oder die Reue, sondern über Zuneigung und Liebe.

Informationen zum Buch

Verbrechen und Strafe

Autor: Fjodor Dostojewski

Genre: Roman

Sprache: Deutsch

Seiten: 768

Veröffentlichung: 2000 (Original: 1866)

Verlag: Fischer Taschenbuch

ISBN: 978-3-596-12997-3

Anmerkungen zum Autor

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821 – 1881) ist einer der wichtigsten russischen Schriftsteller. Er schrieb Erzählungen, Novellen und Romane und verfasste Weltliteratur. Zu seinen wichtigsten Werken zählen Schuld und Sühne (auch bekannt unter dem Titel Verbrechen und Strafe), Die Dämonen und Die Brüder Karamasow. In seinen Werke reflektiert Dostojewski vor allem auf die politischen und sozialen Verhältnisse zur Zeit des Russischen Kaiserreiches. Er skizziert die fundamentalen Umbrüche und die Konflikte, die im 19. Jahrhundert Russland veränderten. Der Mensch, sein Leid, Elend und seine Psyche sowie seine Spiritualität sind zentrale Bestandteile in Dostojewskis Werken. Er selbst lebte lange in ökonomisch unsicheren Verhältnissen, sodass er die Not aus eigener Erfahrung kannte. Sein Roman Verbrechen und Strafe erschien zwischen Januar und Dezember 1866 als Fortsetzung mit 12 Folgen in der Monatszeitschrift Russki Westnik.

Illustration und Video: Neue Debatte und Gerhard Mersmann

