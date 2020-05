Katalonien Podcast #011: Ralf Streck über die Krise, Billy el niño und Chato

Ein weiteres Mal ist der Journalist Ralf Streck Gast beim Katalonine Podcast. Wie nicht anders zu erwarten, dreht sich das Gespräch mit Throsten und Lluis hauptsächlich um die Corona-Krise sowie die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Politik in Katalonien und Spanien.

Soziale Probleme und ein Staatsverbrecher

Neben Corona-Maßnahmen wie den Ausgangsregeln, geht es vor allem um soziale Fragen. Mietstreiks in Katalonien und im Baskenland kündigen Probleme an, die in den kommenden Monaten in ganz Europa noch viel deutlicher zutage treten werden: der wirtschaftliche Einbruch ist gewaltig, dem massenhaften Verlust an Erwerbsarbeit und Einkommen ist mit klassischen Lösungen nicht zu begegnen. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre eine Option, oder?

Gesprochen wird auch über den Verbrecher Antonio González Pacheco. Der Folterknecht des Franco-Regimes, bekannt und berüchtigt als „Billy el niño“, ist tot. Für seine Untaten wurde er nie belangt. 2014 forderte ein Gericht in Argentinen vergeblich seine Auslieferung. Spanien winkte ab. Um so wichtiger ist es, an die unschuldigen Opfer des Schlächters zu erinnern, der im Namen des spanischen Staates schwerste Verbrechen begangen hat. Einer derjenigen, die von Pacheco während der Franco-Ära gefoltert wurden, war José Maria „Chato“ Galante.

