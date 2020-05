Coview: Durch die Krise zu Selbstorganisation und Basisdemokratie

Nadine Cobbina ist Radiomoderatorin und Kolumnistin beim österreichischen Radiosender FM4. Im Rahmen der Krise wurde sie in Kurzarbeit geschickt. An ihrer Arbeit hat sich dadurch wenig geändert, aber die Essenz hat sich verschoben: Nadine Cobbina engagiert sich in Wien bei der Basisorganisation Coview, der Social and Political Covid-19 Watchgroup.

Coview hat sich in der Krise im künstlerisch-kulturellen Milieu gegründet und will Akzente im Sozialen setzen: Grundeinkommen, Wohnraum, Bildung und freie Medien für alle sind nur einige der Themen, denen sich CoView annimmt.

Selbstorganisation und Basisdemokratie Ein Gespräch mit Nadine Cobbina von Coview.

Bei Reiner Wein, dem politischen Podcast aus Wien, erklärt Nadine Cobbina, was man sich unter einer Basisorganisation vorstellen muss, deren soziale Kraft sich durch Freiwilligkeit und Solidarität entwickelt, wodurch auch Einfluss auf das politische Geschehen genommen wird.

Themen der Sendung sind u.a.:

Vom Radio zu Coview: Nadine Cobbina über Social Media und ihr Engagement Was macht Coview: Social and Political Covid-19 Watchgroup. Selbstorganisation und Basisdemokratie: Was ist das und wie geht das? Forderungen und Ideen: Das Soziale als wichtigstes Thema. Darum geht es: Freiwilligkeit, Solidarität, Menschenrechte. Eine Frage der Aufmerksamkeit: Der Blick auf Mängel in der Gesellschaft. Mangel an Wohnraum: Dann besetzt ihr ein Haus, oder? Medien aus dem Nichts: Nachbarschaftszeitungen, Podcast und Social Media. Von der Theorie zur Praxis: Machen, vernetzen, mobilisieren. Schluss mit Brav: Die Wut war noch nicht groß genug. Das Ende der Erwerbsarbeit: Weltwirtschaftskrise und Grundeinkommen. Kontrolle und Manipulation: Zusammen gegen die Angst.

Diese und weitere Themen kommen auf den Tisch bei Reiner Wein.

Weiterführende Links

Homepage Coview | https://coview.info/

Nachbarschaftszeitung | https://coview.info/material-action/

Zur Person

Nadine Cobbina ist Clubkulturkolumnistin bei Radio FM4 in Österreich. Unter dem Künstlernamen „Die Zuckerlkettenfrau“ liefert sie eine breitgefächerte Einschätzung des momentanen Stands der Clubszene. Wegen der Corona-Krise wurde sie in Kurzarbeit geschickt. Sie engagiert sich bei Coview, der Social and Political Covid-19 Watchgroup, die strukturell für dezentrale und horizontale Selbstorganisation und Basisdemokratie steht, Formen des solidarischen Miteinanders leben und einen respektvollen Umgang pflegen will und inhaltlich sowie durch Aktionen Akzente in sozialen Themenfeldern setzt.

Illustration und Audio: Neue Debatte und Reiner Wein

