Katalonien Podcast #012: Die tobsüchtige Rechte

Auch in Spanien bringt die Coronakrise zahlreiche strukturelle, gesellschaftliche und politische Probleme an den Tag. Im Katalonine Podcast versuchen Lluis und Thorsten die Gesamtsituation darzustellen.

Der Staat im Staate

Rechtsextreme zeigen in Spanien immer offener ihre Gesinnung. Sie versuchen, zu mobilisieren, wettern gegen die Regierung und greifen politische Gegner an. Furcht vor engagierter Strafverfolgung haben sie offenbar nicht. Warum auch: die Guardia Civil, historisch dem Adel und dem Franco-Faschismus näher als der repräsentativen Demokratie, ist ein natürlicher Verbündeter. Und der greift „aktiv“ ins politische Geschehen ein.

Mit gefälschten Berichten und frisierten Zeugenaussagen versuchten Angehörige dieser paramilitärische Polizeieinheit die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez zu beschädigen. Grundtenor: Zu Beginn der Coronaviruskrise hätte man viel zu spät reagiert. Die Regierung wäre also für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich.

Das Innenminister Fernando Grande-Marlaska den Chef der Madrider Guardia Civil, Oberst Diego Pérez de los Cobos, wegen „Vertrauensverlust“ feuerte, mag politisch als positives Zeichen bewertet werden, vielleicht ist die Personalie aber lediglich das berühmte Bauernopfer zur Beruhigung der Öffentlichkeit. Denn mehr und mehr wird deutlich, dass die Guardia Civil zumindest ein Teil dessen ist, was sich Staat im Staate nennt: imperium in imperio.

Die Seuche in den Köpfen

So oder so: Mangels eigener Mehrheit hängt die Regierung Sánchez am seidenen Faden. An dem sägt vor allem die rechtsextreme VOX. Spanien hat Probleme, deren Ursache nicht COVID-19 ist, sondern der geschichtliche Ballast aus Feudalherrschaft und Franco-Faschismus. In den Systemen und in zahlreichen Köpfen hat sich eine menschenfeindliche Weltanschauung abgelagert: Sie ist die Seuche.

In eigener Sache

Crew Lluis ist Kulturschaffender und politischer Aktivist mit katalanischen Wurzeln. Er lebt in Wien und engagiert sich im internationalen Kollektiv Kat-Info, das Informationen über Politik und Kultur aus Katalonien verbreitet. Thorsten ist selbstständiger IT-Berater aus der Pfalz. Er wohnt mit seiner katalanischen Frau und seinen Kindern in Ludwigshafen am Rhein. Der Podcast ist bei Apple iTunes und Spotify abonnierbar und kann über den RSS Feed abgerufen werden. Die Crew freut sich über Kommentare auf katalonien-podcast.de.

Redaktioneller Hinweis: Die Audiodatei zum Katalonien Podcast ist unter der CC BY-NC 3.0 DE Lizenz lizenziert. Unter Einhaltung der Lizenzbestimmungen darf sie genutzt und verbreitet werden.

Illustration, Grafik und Audio-Datei: Neue Debatte, Katalonien Podcast und Kat-Info.org

