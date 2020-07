Im Gespräch mit Ernst Wolff über den Aufstieg des Finanz- und Bankensektors

Die politische Macht liegt nicht in der Hand von Regierungen. Giganten wie Apple, Facebook, Amazon, Google und Microsoft und Vermögensverwaltungen wie BlackRock bestimmen das Geschehen.

Die Entwicklung, die zu einer nie gekannten Machtkonzentration führte, beschreibt der Journalist und Publizist Ernst Wolff bei Reiner Wein, dem politische Podcast aus Wien. Es geht um den Aufstieg des Finanzsektors zur Supermacht.

Ökonomie und Geldsystem: Vom Anfang bis zum Ende der Megamaschine! Ein Gespräch mit dem Publizisten Ernst Wolff über den Aufstieg des Finanzsektors.

Wolff beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit den Strukturen, Hintergründen und der Geschichte des Finanz- und Bankensektors. Denn wer die Geschichte kennt, kann Entwicklungen der Gegenwart besser nachvollziehen. Das internationale Finanzsystem ist ein Teil der Geschichte und in der Weltwirtschaftskrise ein unübersehbares Problem.

Die Finanzmärkte haben sich von der Realwirtschaft entkoppelt und blähen sich künstlich auf. Bei der Banken- und Immobilienkrise 2008 deutete sich bereits der Kollaps an. Um ihn zu verhindern, wurden astronomische Summe bereitgestellt, ohne aber die Krise zu überwinden. Dann kam Corona.

Die Macht des Kapitals

Die Maßnahmen, die gegen die Corona-Pandemie ergriffen wurden und im Lockdown ihren vorläufigen Höhepunkt fanden, führten nicht nur zu einer signifikanten Einschränkung des sozialen Lebens, sondern legten in der Europäischen Union lokale, regionale, aber auch global ausgerichte Wirtschaftssektoren wie die Tourismusindustrie lahm [1].

Weltweit verloren Abermillionen Menschen ihre Jobs und Einkommensmöglichkeiten, unzählige kleine und mittlere Unternehmen stehen vor der Pleite. Katastrophal ist die Lage im globalen Süden. So soll beispielsweise die ohnehin hohe Arbeitslosigkeit in Südafrika auf 50 Prozent gestiegen sein [2]. Wie soll es weitergehen?

Während die einen nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, feiern die anderen. Die Börsenkurse steigen, die Reichen wurden reicher und die Konzerne noch viel mächtiger, als sie ohnehin schon gewesen sind. Das hat Gründe, die Ernst Wolff im Podcast erläutert.

Die Bretton-Woods-Konferenz

Die wirklich Macht liegt nicht in der Hand von Regierungen, sondern bei Giganten wie Apple, Facebook, Amazone, Google und Microsoft und Vermögensverwaltungen wie BlackRock. Die Fondsgesellschaft aus New York City verwaltet ein Vermögen von 7,4 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik [3]. Die Entwicklung, die zu der nie gekannten Machtkonzentration führte, hat mit Corona nichts zu tun. Die Wurzeln sind im 19. Jahrhundert zu suchen und in den beiden Weltkriege.

Noch während der Zweite Weltkrieg in Europa und dem Pazifik tobte, wurden auf der Bretton-Woods-Konferenz im Juli 1944 durch die Finanzminister und Notenbankpräsidenten von 44 Staaten feste Wechselkurse zum US-Dollar vereinbart und der Internationale Währungsfonds (IWF) gegründet.

Nach Kriegsende folgte der weitere wirtschaftliche und militärische Aufstieg der USA, aber vor allem des Kapitals zur absoluten Supermacht. Der Zerfall der Sowjetunion begünstigte diesen Prozess. Jetzt steht die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Von „Wiederaufbau“ ist die Rede. Aber was kommt nach der Megamaschine?

Im Gespräch mit Ernst Wolff

Ernst Wolff, der u.a. mit „Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs“ und „Finanz-Tsunami – wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht“ Bücher zum Thema veröffentlichte, skizziert bei Reiner Wein die Geschichte des modernen Finanz- und Bankensektors, den Zusammenhang mit Revolutionen und Kriegen in der Welt und liefert einen Ausblick auf ein mögliches Zukunftsszenario.

Zur Person

Ernst Wolff (Jahrgang 1950) ist Buchautor, Journalist und Publizist. Er wurde in China geboren. Seine Familie verließ das Land in Folge der unter Mao Zedong eingeleiteten chinesischen Kulturrevolution. Wolff verbrachte Teile seiner Kindheit in Deutschland und Südkorea. Später studierte er mit einem Stipendium kurzzeitig in den den USA. Die Vereinigten Staaten musste er verlassen, weil er mehrere Artikel veröffentlicht hatte, in denen er Stellung gegen den Vietnamkrieg bezog.

Ernst Wolff ist Kritiker des globalen Finanz- und Geldsystems. 2014 veröffentlichte er „Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs“ (Tectum Verlag), 2017 erschien „Finanz-Tsunami – wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht“. 2020 erscheint im Promedia Verlag „Wolff of Wall Street: Ernst Wolff erklärt das globale Finanzsystem“. Beiträge von Ernst Wolff sind u.a. erschienen bei Telepolis, Rubikon, Free21 und Sputnik Deutschland.

Wolff beschäftigt sich insbesondere mit der Rolle der Weltbank, der 1913 gegründeten Federal Reserve, dem Bretton-Woods-System und dem Internationalen Währungsfonds. Die Aufgabe des IWF ist die Vergabe von Krediten an Länder ohne ausreichende Währungsreserven. Die Kredite werden in der Regel an massive Sparmaßnahmen gebunden, die vor allem auf die Sozialsysteme abzielen. Im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise erwartet Wolff in den meisten Ländern der Europäischen Union eine Austeritätspolitik, die zu Einsparungen im Gesundheitswesen sowie dem Bildungsektor und zu einer Kürzung der Mindeslöhne und Renten führt.

Quellen und Anmerkungen

[1] Vol.at (16.7.2020): EU-weit 2020 bisher 44 Prozent weniger Nächtigungen. Auf https://www.vol.at/eu-weit-2020-bisher-44-prozent-weniger-naechtigungen/6679395 (abgerufen am 28.7.2020). ↩

[2] Merkur (25.7.2020): Die Krise und das Grundeinkommen. Auf https://www.merkur.de/politik/krise-und-grundeinkommen-zr-13843976.html (abgerufen am 28.7.2020). ↩

[3] Statista Research Department (27.3.2020): Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland von 1991 bis 2019. Auf https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/ (abgerufen am 28.7.2020). ↩

Illustration und Audio: Neue Debatte und Reiner Wein

Teile unsere Inhalte und starte eine neue Debatte!