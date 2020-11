Katalonien Podcast #014: Im Gespräch mit Jan Marot

Der Katalonien Podcast feiert seinen ersten Geburtstag! Aus diesem Anlass haben Lluis und Thorsten den freien Journalisten Jan Marot eingeladen. Inhaltlich werden unter anderem Themen angesprochen wie die Haushaltsdebatte, die Corona-Proteste, die Verhaftungen rund um Tsunami Democràtic und der Anschlag in Wien sowie die Parallelen zu den Anschlägen in Barcelona und Cambrils 2017. Mit Jan Marot als Gast und dem bewerten Duo Lluis und Thorsten bietet der Katalonien Podcast einen soliden Überblick über die wichtigsten Ereignisse der letzten Wochen in Spanien und Katalonien.

