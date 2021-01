Finger am Abzug

Im Kreis der Utopisten Machen sich Dystopien breit, In den Läden, die geöffnet haben, Werden Sonderschichten geschoben, Die Hotels, blank geputzt und komfortabel, Wirken wie leere Museen aus einer anderen Zeit, In vollgestopften Wohnungen, Changieren Hysterie und Apathie, Die neuen Branchen, Florieren, als gäbe es kein Morgen mehr, Die Schlachtschiffe der Wirtschaft Dümpeln ihrem Ende entgegen, Gipfel, egal zu welchem Thema, Haben Hochkonjunktur, Wirte sitzen in ihren menschenleeren Etablissements Und denken über ein sauberes Ende nach, Die Gewalt hat Einkehr gefunden, Hinter verschlossenen Türen, Junge Menschen stehen vor dem Ausbruch, Alte üben sich in Disziplin, Zwietracht und Misstrauen finden ungeahnten Zuspruch, Nationen konkurrieren Und haben die Kooperation aus den Augen verloren, Der Hass übermannt in allen Bereichen Mehr und mehr die Furcht, In der Kultur herrscht Totenstille, Die Selbstmordrate steigt, Da, wo gefeiert wird, Erscheint die Polizei, Die Apparate haben neue Macht, Der Widerspruch mutiert zur Scharlatanerie, Wer nicht mehr weiter weiß, Dem wird gesagt, er sei zu dumm, Wer Wege zeigen will, der ist ein Rattenfänger, Die einen glauben, als letztem Halm, Die anderen zweifeln, und bleiben stumm, Feindbilder gelten als zuverlässig, Freunde als unsicher, Werte werden reklamiert, Doch nicht gelebt, Institutionen werden verwechselt, Mit profanen Karrieren, Die Mündung ist offen, Weist in eine neue Zeit, Oder in ein jähes Ende, Die Finger sind am Abzug, Überall.

Foto: Elena Koycheva (Unsplash.com)

Gerhard Mersmann Politologe, Literaturwissenschaftler und Trainer | Webseite Dr. Gerhard Mersmann studierte Politologie und Literaturwissenschaften, war als Personalentwickler tätig und als Leiter von Changeprozessen in der Kommunalverwaltung. Außerdem als Regierungsberater in Indonesien nach dem Sturz von Haji Mohamed Suharto. Gerhard Mersmann ist Geschäftsführer eines Studieninstituts und Blogger. Seine gegenwärtigen Schwerpunkte sind Beratung, Lehre und Publizistik. Auf Form7 schreibt er pointiert über das politische und gesellschaftliche Geschehen und wirft einen kritischen Blick auf das Handeln der Akteure.