Vision einer neuen Welt

Kasina Zürn-Renger (Jahrgang 1953) studierte einige Semester Philosophie in Tübingen. Sie brach das Studium ab und ging nach Indien, um die Suche nach Sinn fortzusetzen. Zurück in Deutschland absolvierte sie in Mannheim eine Ausbildung zur Industriekauffrau und arbeitete in einem Steuerbüro als Lohn- und Finanzbuchhalterin. 2003 zog sie an den Niederrhein. Sie ist in der Lohn- und Finanzbuchhaltung der deutschen Niederlassung einer niederländischen Firma tätig. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit dem Bioanbau im Garten, Bienen, Meditation und alternativer Medizin. Kasina Zürn-Renger ist verheiratet und hat zwei Töchter.