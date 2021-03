Günther Groissböck: Zeit für zivilen Ungehorsam

Günther Groissböck (Jahrgang 1976) ist ein österreichischer Opernsänger (Bass). Er studierte Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und debütierte 2002 bei den Salzburger Festspielen. Anschließend wurde er als Ensemblemitglied an die Wiener Staatsoper verpflichtet. 2003 wurde er ans Opernhaus Zürich geholt und feierte in den darauf folgenden Jahren Erfolge unter anderem an der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Scala und der Opéra National de Paris. Er kehrte 2010 nach Wien zurück und debütierte 2011 bei den Bayreuther Festspielen. Seit Beginn der sogenannten Coronakrise setzt er sich kritisch mit der Politik und Fragen rund um die Demokratie auseinander und engagiert sich für die Verteidigung der Grundrechte.