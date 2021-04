Der (Des)Informationskrieg um die Impfstoffe

So, gute Nachrichten, Leute! Es scheint, dass die Abteilung für genetische Modifikation von GloboCap einen Wunderimpfstoff für Covid entwickelt hat!

Es ist ein absolut sicherer, nicht-experimenteller Boten-RNA-Impfstoff, der euren Zellen beibringt, ein Protein zu produzieren, das eine Immunreaktion auslöst, genau wie die Reaktion eures körpereigenen Immunsystems, nur besser, denn er wird von Unternehmen hergestellt!

Okay, technisch gesehen ist es noch nicht für den Gebrauch zugelassen – dieser Prozess dauert normalerweise mehrere Jahre –, also ist es wohl etwas “experimentell”. Aber die US-amerikanische ‘Food and Drug Administration’ und die Europäische Arzneimittelagentur haben “Emergency Use Authorizations” (Anm. d. Übers.: Genehmigungen für die Verwendung im Notfall) ausgestellt, und laut den anonymen “Faktenprüfern” von Facebook wurde es “ausgiebig auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet”, also gibt es absolut keinen Grund zur Sorge.

Dieser nicht-experimentelle experimentelle Impfstoff ist wahrlich eine historische Entwicklung, denn abgesehen davon, dass er die Welt vor einem Virus bewahrt, das bei etwa 95 % der Infizierten leichte bis mittelschwere grippeähnliche Symptome verursacht (oder, was häufiger vorkommt, überhaupt keine Symptome), und das über 99 % der Infizierten überleben, sind die Möglichkeiten für künftige Anwendungen der Boten-RNA-Technologie und der genetischen Veränderung des Menschen im Allgemeinen an diesem Punkt praktisch unbegrenzt.

Stellen Sie sich all die Krankheiten vor, die wir heilen können, und all die genetischen “Fehler”, die wir beheben können, jetzt, wo wir die Gene der Menschen so umprogrammieren können, dass sie tun, was wir wollen … Krebs, Herzkrankheiten, Demenz, Blindheit, ganz zu schweigen von der Erkältung!

Wir könnten sogar psychiatrische Störungen heilen, wie “antisoziale Persönlichkeitsstörung“, “oppositionelle Trotzstörung” und andere “Verhaltensstörungen” und “Persönlichkeitsstörungen“.

Wer weiß? In weiteren hundert Jahren werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, die menschliche Spezies von uralten Geißeln wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie, Transphobie und so weiter genetisch zu reinigen, indem wir jedermanns defekte Allele umprogrammieren oder eine Art nanotechnologischen neurosynaptischen Chip in unsere Gehirne implantieren. Das Einzige, was uns im Weg steht, ist der völlig irrationale Widerstand der Menschen, den menschlichen Organismus von Konzernen umgestalten zu lassen, der offensichtlich ziemlich schlecht konstruiert wurde und deshalb anfällig für all diese schrecklichen Krankheiten sowie emotionale und Verhaltensstörungen ist.

Aber ich greife ein wenig vor. Das Wichtigste im Moment ist, diese grippeähnliche Seuche zu besiegen, die keine signifikante Auswirkung auf die altersbereinigte Sterblichkeitsrate hat und deren Sterblichkeitsprofil mehr oder weniger identisch mit dem normalen Sterblichkeitsprofil ist, die aber dennoch der globalen Korporatokratie (1) keine andere Wahl gelassen hat, als den gesamten Planeten “abzuriegeln”, Millionen in verzweifelte Armut zu stürzen, allen zu befehlen, medizinisch aussehende Masken zu tragen, bewaffnete Schlägertrupps zu entfesseln, um die Häuser der Bevölkerung zu stürmen und die Gesellschaft anderweitig in einen pathologisiert-totalitären Albtraum zu verwandeln. Und, natürlich, der einzige Weg, das zu tun (das heißt, die Menschheit von einer grippeähnlichen Krankheit zu retten) ist, jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten Erde zwangsweise zu impfen!

Ok, wahrscheinlich denken Sie jetzt, dass das nicht viel Sinn macht, dieser Kreuzzug, die gesamte Spezies gegen ein relativ standardmäßiges Atemwegsvirus zu impfen, aber das liegt nur daran, dass Sie noch kritisch denken. Sie müssen wirklich aufhören, so zu denken. Wie die New York Times gerade feststellte: “Kritisches Denken ist nicht hilfreich.“

In der Tat könnte es symptomatisch für eine dieser “Störungen” sein, die ich gerade oben erwähnt habe. Kritisches Denken führt zu “Impfmüdigkeit”, weshalb die Konzerne mit den Regierungen zusammenarbeiten, um jeden Inhalt, der von der offiziellen Covid-19-Erzählung abweicht, sofort zu zensieren und die Autoren solcher Inhalte zu deplatformieren oder als “Anti-Vax-Desinformationisten” zu diskreditieren.

Zum Beispiel die Organisation Children’s Health Defense, die über sogenannte “unerwünschte Ereignisse” und Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen berichtet, obwohl es nach Angaben der Behörden “keine Sicherheitsprobleme mit den Impfstoffen gibt” und “es keine Verbindung zwischen den Covid-19-Impfstoffen und denjenigen gibt, die nach dem Erhalt der Impfstoffe sterben“. In der Tat, laut dem “Fakt-Checker” bei Reuters enthalten diese angeblichen “Berichte über unerwünschte Ereignisse” “möglicherweise Informationen, die unvollständig, ungenau, zufällig oder nicht nachprüfbar sind!”

Ja, Sie lesen richtig zwischen den Zeilen. Die Konzernmedien können nicht direkt herauskommen und es sagen, aber so wie es aussieht, fabrizieren die “Anti-Vax-Desinformationisten” “unerwünschte Ereignisse” aus dem Nichts und hacken sie in die VAERS-Datenbank und ähnliche Systeme auf der ganzen Welt. Schlimmer noch, sie schleusen diese erfundenen Geschichten irgendwie in die Mainstream-Medien ein, um die Menschen in eine “Impfstoff-Zurückhaltung” zu locken und uns davon abzuhalten, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im physischen Universum zu impfen, und zwar wiederholt, auf einer fortlaufenden Basis, solange die “medizinischen Experten” es für notwendig halten.

Hier sind nur ein paar Beispiele für ihre Basteleien …

Und dann sind da noch all die Menschen auf Facebook, die ihre Geschichten von geliebten Menschen teilen, die kurz nach dem Erhalt des Covid-Impfstoffs gestorben sind, und die von den Facebook “Fakten-Checkern” nach Leibeskräften mit ihren offiziell wirkenden “Fakten-Check-Hinweisen” diskreditiert werden. Zum Beispiel …

Ok, mir ist klar, dass es unangenehm ist, mit solchen Dingen konfrontiert zu werden (zum Beispiel globale Konzerne wie Facebook, die andeuten, dass diese Leute lügen oder den plötzlichen Tod ihrer Angehörigen benutzen, um andere davon abzuhalten, sich impfen zu lassen), vor allem, wenn man nur versucht, Befehle zu befolgen und offizielle Propaganda nachzuplappern …

Selbst die fanatischsten Covidian-Kultisten haben wahrscheinlich noch einen Funken menschlicher Empathie tief in ihren kalten kleinen Herzen vergraben. Aber es herrscht ein Informationskrieg, Leute! Ihr seid entweder für die Korporatokratie oder gegen sie! Dies ist nicht die Zeit, um zimperlich zu werden oder, Sie wissen schon, öffentlich einen Funken Mitgefühl zu zeigen. Was würden Ihre Freunde und Kollegen von Ihnen denken?!

Nein, melden Sie diese Impfgegner den Behörden, schreien Sie sie in den sozialen Medien nieder, schalten Sie Ihr kritisches Denkvermögen aus und stellen Sie sich in die Schlange, um sich impfen zu lassen! Das Schicksal der menschlichen Spezies hängt davon ab! Und wenn Sie Glück haben, schenkt Ihnen GloboCap vielleicht sogar eines dieser hübschen numerischen Covid-Impf-Tattoos!

Quellen und Anmerkungen

(1) Korporatokratie (engl. Corporatocracy) ist ein Begriff für ein wirtschaftliches und politisches System, das von Konzernen oder Konzerninteressen kontrolliert wird. Der Begriff wurde in Erklärungen zu Bankenrettungen, übermäßigen Gehältern für CEOs sowie im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Staatsfinanzen, Menschen und natürlichen Ressourcen vor allem von Kritikern der Globalisierung verwendet. Es wurde auch in Verbindung mit Kritik an der Weltbank, unfairen Kreditvergabepraktiken sowie Kritik an “Freihandelsabkommen” gebraucht. Konzernherrschaft ist auch ein häufiges Thema in dystopischen Science-Fiction-Medien.

(2) Das unphysiologische oder pathologisch erhöhte Vorkommen von Luft oder Gas im Gewebe wird als Emphysem bezeichnet, zumeist ist das Lungenemphysem gemeint.

Redaktioneller Hinweis: Der satirische Beitrag wurde im englischen Original unter dem Titel “The Vaccine (Dis)Information War” von C. J. Hopkins auf Consent Factory publiziert. Er wurde von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Einzelne Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Wir danken dem Autor für die Zustimmung zur Veröffentlichung.

Fotos: Natalie Dmay (Unsplash.com), C. J. Hopkins und Consent Factory Publishing ( WTKR (fair use), Facebook-Post (mit Zustimmung der Autorin); Screenshot thegrabill/Twitter)

C.J. Hopkins Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker | Webseite C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind außerdem seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet für seine Leistungen: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)