Ein anderes Leben

Ingrid Bruckler (Jahrgang 1956) ist Logopädagogin, Lehrbeauftragte und Buchautorin. Außerdem Mitarbeiterin des Viktor-Frankl-Zentrums in Wien und Leiterin einer Weiterbildung in Palliativpflege. Sie besuchte die Pädagogische Hochschule und Weiterbildungstätte der Universität Heidelberg und absolvierte zahlreiche Weiterbildungen (u. a. Psychobiografisches Pflegemodell, Problem-Based- Learning in der Pflege). Ihre Diplomarbeit „Handlungsorientiertes Lernen in der Pflege“ wurde beim Facultas Verlag Wien veröffentlicht. Ihr Arbeitsschwerpunkt in Ausbildung und Praxis liegt auf dem Umgang mit alten, verwirrten und dementen Menschen sowie Sinnfragen während des Lebens und am Lebensende. Beruflich war sie in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien, der Slowakei und Rumänien tätig. Als Autorin und Co-Autorin publizierte sie zahlreiche Fachartikel, Manuals und Bücher wie zum Beispiel 'Balsam für Leib und Seele'' (2002) und 'Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege' (2003). Ihr Fachbuch 'Herausforderung Demenz' erschien (2019). Ehrenamtlich engagiert sie sich bei der Initiative Rechtsanwälte für Grundrechte.