New Normal: Die Produktion der “Realität”

Das Endziel eines jeden totalitären Systems ist es, die vollständige Kontrolle über die Gesellschaft und jedes Individuum in ihr zu erlangen, um ideologische Einheitlichkeit zu erreichen und jede Abweichung davon zu eliminieren. Dieses Ziel kann natürlich nie erreicht werden, aber es ist die Daseinsberechtigung aller totalitären Systeme, unabhängig davon, welche Formen sie annehmen und welche Ideologien sie verfechten. Man kann den Totalitarismus in von Hugo Boss designte Nazi-Uniformen, Mao-Anzüge oder medizinisch aussehende Gesichtsmasken kleiden, sein zentraler Anspruch bleibt derselbe: die Welt nach seinem paranoiden Bild umzugestalten … die Realität durch seine eigene “Realität” ersetzen.

Wir befinden uns derzeit mitten in diesem Prozess, weshalb sich alles so verrückt anfühlt. Die globalen kapitalistischen herrschenden Klassen sind dabei, eine neue offizielle Ideologie zu implementieren, mit anderen Worten, eine neue “Realität”.

Das ist es, was eine offizielle Ideologie ist. Es ist mehr als nur ein Satz von Überzeugungen. Jeder kann alle Überzeugungen haben, die er will. Ihre persönlichen Überzeugungen sind nicht die “Realität”. Um Ihre Überzeugungen zur “Realität” zu machen, müssen Sie die Macht haben, der Gesellschaft diese aufzuzwingen. Sie brauchen die Macht der Polizei, des Militärs, der Medien, der wissenschaftlichen “Experten”, der Wissenschaft, der Kulturindustrie, der gesamten Ideologie-Produktionsmaschine.

Es gibt nichts Subtiles an diesem Prozess. Eine “Realität” außer Dienst zu stellen und durch eine andere zu ersetzen, ist ein brutales Geschäft. Gesellschaften gewöhnen sich an ihre “Realitäten”. Wir geben sie nicht bereitwillig oder leicht auf. Normalerweise braucht es eine Krise, einen Krieg, einen Ausnahmezustand oder … eine tödliche globale Pandemie, um uns dazu zu bringen.

Beim Übergang von der alten “Realität” zur neuen “Realität” wird die Gesellschaft auseinandergerissen. Die alte “Realität” wird demontiert und die neue hat noch nicht ihren Platz eingenommen. Es fühlt sich wie Wahnsinn an, und in gewisser Weise ist es das auch. Eine Zeit lang ist die Gesellschaft in zwei Teile gespalten, da die beiden “Realitäten” um die Vorherrschaft kämpfen. Da die “Realität” das ist, was sie ist (das heißt, monolithisch), ist dies ein Kampf auf Leben und Tod. Am Ende kann sich nur eine “Realität” durchsetzen.

Dies ist die entscheidende Periode für die totalitäre Bewegung. Sie muss die alte “Realität” negieren, um die neue zu implementieren, und das kann sie nicht mit Vernunft und Fakten tun, also muss sie es mit Angst und roher Gewalt tun. Sie muss die Mehrheit der Gesellschaft in einen Zustand geistloser Massenhysterie versetzen, der gegen diejenigen gerichtet werden kann, die sich der neuen “Realität” widersetzen.

Es geht nicht darum, die Menschen zu überreden oder zu überzeugen, die neue “Realität” zu akzeptieren. Es ist eher so, wie man eine Viehherde antreibt. Man erschreckt sie genug, um sie in Bewegung zu setzen, und dann lenkt man sie dorthin, wo man sie haben will. Die Rinder wissen oder verstehen nicht, wohin sie gehen. Sie reagieren einfach auf einen physischen Reiz. Fakten und Vernunft haben nichts damit zu tun.

Und das ist es, was so unglaublich frustrierend für diejenigen von uns ist, die sich der Einführung des “New Normal” widersetzen, ob sie nun das offizielle Covid-19-Narrativ entlarven oder “Russiagate” oder den “Sturm auf das US-Kapitol” oder irgendein anderes Element der neuen offiziellen Ideologie.

Und, ja, es ist alles eine Ideologie, nicht “Kommunismus” oder “Faschismus” oder irgendeine andere Nostalgie, sondern die Ideologie des Systems, das uns tatsächlich regiert; der supranationale globale Kapitalismus.

Wir leben im ersten wirklich global-hegemonialen ideologischen System der Menschheitsgeschichte. Das haben wir die letzten 30 Jahre lang. Wenn Sie empfindlich auf den Begriff “globaler Kapitalismus” reagieren, nennen Sie ihn ruhig “Globalismus” oder “Vetternwirtschaft” oder “Korporatismus” oder wie auch immer Sie es nennen wollen.

Wie auch immer Sie es nennen, es wurde das konkurrenzlose global-hegemoniale ideologische System, als die Sowjetunion in den 1990er-Jahren zusammenbrach. Ja, es gibt vereinzelt internen Widerstand, aber es gibt keine externen Gegenspieler, sodass die Entwicklung hin zu einer offen totalitären Struktur logisch und völlig vorhersehbar ist.

Wie auch immer, was so unglaublich frustrierend ist, dass sich viele von uns in der Illusion bewegt haben, dass wir in einem rationalen Streit über Fakten verwickelt seien (zum Beispiel die Fakten von Russiagate, buchstäblich Hitlergate, 9/11, Saddams Massenvernichtungswaffen, der “Aufstand” vom 6. Januar, die offizielle Covid-Erzählung und so weiter). Fakten bedeuten den Anhängern totalitärer Systeme absolut nichts.

Sie können den “New Normals” die Fakten zeigen, so oft Sie wollen. Sie können ihnen manipulierte Fotos von toten Menschen auf den Straßen in China aus dem März 2020 zeigen. Sie können ihnen die verfälschten prognostizierten Todesraten zeigen. Sie können erklären, wie die PCR-Tests zu falschen Ergebnissen führen und wie gesunde Menschen als medizinische “Fälle” eingestuft wurden. Sie können ihnen all die Studien über die Unwirksamkeit von Masken zeigen. Sie können ihnen die gefakten “Hospitalisierungs-” und “Todes”-Zahlen erklären, ihnen Artikel über die ungenutzten “Notfallkrankenhäuser” schicken, die unauffälligen alters- und bevölkerungsbereinigten Todesraten, die Überlebensraten für Menschen unter 70 Jahren anführen und die Gefahren und die Sinnlosigkeit des “Impfens” von Kindern. Nichts davon wird auch nur den geringsten Eindruck hinterlassen.

Oder, wenn Sie das Covid-19-Narrativ glauben, aber Ihre kritischen Fähigkeiten noch nicht ganz aufgegeben haben, Sie können tun, was Glenn Greenwald in letzter Zeit getan hat. Sie können aufzeigen, wie die Konzernmedien absichtlich gelogen haben, immer und immer wieder, um eine Massenhysterie über “inländischen Terrorismus” zu schüren. Sie können den Leuten Videos von den “gewalttätigen inländischen Terroristen” zeigen, die ruhig und im Gänsemarsch in das Kapitol gehen wie eine Gruppe von Schülern, die von Mitgliedern der Capitol-Security hereingelassen wurden. Sie können den berüchtigten “Feuerlöschermord” an Brian Sicknick entlarven, der nie wirklich stattgefunden hat. Sie können darauf hinweisen, dass der Glaube, dass ein paar Hundert unbewaffnete Menschen, die im Kapitol herumlaufen, als “Aufstand” oder “versuchter Staatsstreich” oder “inländischer Terrorismus” zu qualifizieren sind, bis zu dem Punkt, buchstäblich verrückt zu sein, wahnhaft ist. Auch das wird nicht den geringsten Einfluss haben.

Ich könnte so weitermachen, und ich bin sicher, dass ich das auch noch tun werde, wenn die “New Normal”-Ideologie im Laufe der nächsten Jahre zu unserer neuen “Realität” wird. Mein Standpunkt im Moment ist … dies ist kein Argument.

Die global-kapitalistischen herrschenden Klassen, die Regierungsführer, die Konzernmedien und die von ihnen instrumentalisierten “New Normal”-Massen debattieren nicht mit uns. Sie kennen die Fakten. Sie wissen, dass die Fakten ihren Erzählungen widersprechen. Es interessiert sie nicht. Das müssen sie auch nicht. Denn hier geht es nicht um Fakten. Es geht um Macht.

Ich sage nicht, dass Fakten keine Rolle spielen. Natürlich sind sie wichtig. Sie sind wichtig für uns. Ich will damit sagen, dass wir erkennen sollten, worum es hier geht. Es ist keine Debatte oder eine Suche nach der Wahrheit. Die “New Normals” demontieren eine “Realität” und ersetzen sie durch eine neue “Realität”.

Ja, ich weiß, dass die Realität in einem fundamentalen ontologischen Sinn existiert, aber das ist nicht die “Realität”, von der ich hier spreche, also schicken Sie mir bitte keine wütenden E-Mails, in denen Sie gegen Foucault und die Postmoderne wettern.

Der Druck, sich der neuen “Realität” anzupassen, ist bereits intensiv und wird noch schlimmer werden, wenn Impfpässe, öffentliches Maskentragen, periodische Abriegelungen und so weiter zur Normalität werden. Diejenigen, die sich nicht anpassen, werden systematisch verteufelt, gesellschaftlich und/oder beruflich geächtet, ausgegrenzt und anderweitig bestraft. Unsere Meinungen werden zensiert werden. Wir werden “gecancelt”, deplatformiert, dämonisiert und anderweitig zum Schweigen gebracht.

Unsere Ansichten werden als “potenziell schädlich” bezeichnet. Wir werden beschuldigt, “Fehlinformationen” zu verbreiten, “rechtsextrem” zu sein, “Rassisten”, “Antisemiten”, “Verschwörungstheoretiker”, “Anti-Impfer”, “anti-global-kapitalistische gewalttätige inländische Terroristen” oder einfach nur “sexuelle Belästiger”, oder was auch immer sie glauben, was uns am meisten schaden würde.

Dies wird sowohl im öffentlichen als auch im persönlichen Bereich geschehen. Nicht nur Regierungen, die Medien und Unternehmen, sondern auch Ihre Kollegen, Freunde und Familienmitglieder werden dies tun. Fremde in Geschäften und Restaurants werden dies tun. Die meisten von ihnen werden es nicht bewusst tun. Sie werden es tun, weil Ihre Nonkonformität eine existenzielle Bedrohung für sie darstellt … eine Negation ihrer neuen “Realität” und eine Erinnerung an die Realität, die sie aufgegeben haben, um ein “normaler” Mensch zu sein und die oben beschriebenen Bestrafungen zu vermeiden.

Das ist natürlich nichts Neues. Es ist die Art und Weise, wie “Realität” hergestellt wird, nicht nur in totalitären Systemen, sondern in jedem organisierten sozialen System. Die Machthaber instrumentalisieren die Massen, um die Konformität mit ihrer offiziellen Ideologie zu erzwingen. Der Totalitarismus ist nur seine extremste und gefährlichste Form von Paranoia und Fanatismus.

Also, sicher, weiterhin posten und die Fakten verbreiten, vorausgesetzt, Sie können sie durch die Zensur bekommen, aber lassen Sie uns darüber nicht hinwegtäuschen, womit wir es zu tun haben. Wir werden die “New Normals” nicht mit Fakten aufwecken. Wenn wir das könnten, hätten wir es bereits getan. Das ist keine zivilisierte Debatte über Fakten. Das ist ein Kampf. Handeln Sie entsprechend.

Redaktioneller Hinweis: Das Essay erschien am 20. Juni 2021 unter dem Titel “Manufacturing (New Normal) “Reality” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Fotos: Nick Fewings (Unsplash.com), Rubikon und Consent Factory Publishing

C.J. Hopkins Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker | Webseite C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind außerdem seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet für seine Leistungen: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)