Erich Mühsam: Anarchie

Anarchie bedeutet Herrschaftslosigkeit. Wer den Begriff mit keinem Gedanken verbinden kann, ehe er ihn nicht zur Zügellosigkeit umgedeutet hat, beweist damit, daß er mit den Empfindungsnerven eines Pferdes ausgerüstet ist.

Anarchie ist Freiheit von Zwang, Gewalt, Knechtung, Gesetz, Zentralisation, Staat. Die anarchische Gesellschaft setzt an deren Stelle: Freiwilligkeit, Verständigung, Vertrag, Konvention, Bündnis, Volk.

Aber die Menschen verlangen nach Herrschaft, weil sie in sich selbst keine Beherrschtheit haben. Sie küssen die Talare der Priester und die Stiefel der Fürsten, weil sie keine Selbstachtung haben und ihren Verehrungssinn nach außen produzieren müssen. Sie schreien nach Polizei, weil sie allein sich nicht schützen können gegen die Bestialität ihrer Instinkte. Wo ihr Zusammenleben gemeinsame Entschlüsse verlangt, da lassen sie sich vertreten (die deutsche Sprache ist sehr feinfühlig), weil sie den eigenen Entschlüssen zu trauen nicht den Mut haben.

Das politische Leben der zivilisierten Völker erschöpft sich – um den Pferdevergleich wieder aufzunehmen – im Ersinnen immer vollkommener Zügel, Sättel, Deichsel, Kandaren und Peitschen. Nur darin unterscheidet sich der arbeitende Mensch vom arbeitenden Pferd, daß er selbst hilft, verbesserte Systeme seiner Fesselung zu erfinden und sich anzulegen. Doch gleichen sich beide im Zutrauen zu ihrem starken Eisenbeschlag und in der Verhinderung seiner Anwendung durch Scheuklappen.

Wissenschaftliche Läuterung hat die arbeitenden Menschen darüber aufgeklärt, daß die kapitalistische Verfassung sie des Ertrages ihrer Arbeit beraubt. Sie werden ausgebeutet und wissen das. Sie kennen auch den Weg, der zum Sozialismus leitet: die Überführung des Landes mithin aller Arbeitsmittel aus den Händen Privilegierter in den Besitz des Volkes. Sie kennen den Weg seit einem halben Jahrhundert, aber sie haben ihn bis heute mit keinem Fuße betreten.

Das Mittel zur Abänderung als schlecht erkannter Zustände heißt immer Aktion. Aber die Menschen unserer Zeit sind aktionsfaul. Um nichts tun zu müssen, haben sie die Theorie aufgestellt, daß sich die Geschichte nach materialistischen Notwendigkeiten entwickelt.

Die Zeit funktioniert automatisch; die arbeitenden Menschen aber warten ab, bis es der Zeit gefällig sein wird. Inzwischen flicken und putzen sie ihr Geschirr, schimpfen und wählen. Diese Interimsbeschäftigung ist ihnen zur Gewohnheit geworden, zum Bedürfnis, zum Lebenszweck. Daß sie auf etwas warten, haben sie darüber vergessen. Weh dem, der sie erinnert!…

Anarchie ist die Gesellschaft brüderlicher Menschen, deren Wirtschaftsbund Sozialismus heißt. Brüderliche Menschen gibt es. Wo sie beieinander sind, lebt Anarchie; denn einer Herrschaft bedürfen sie nicht. Was ihnen zu schaffen bleibt, ist Sozialismus. Die Aktion, die zum Sozialismus führt, heißt Arbeit. Wer nicht mitschaffen will, in brüderlicher Gemeinschaft sozialistische Arbeit zu verrichten, wer abwarten will, wie sich die Verhältnisse ohne sein Zutun entwickeln, der flicke und putze immerhin sein Geschirr, der schimpfe und wähle. Aber er nenne sich nicht Sozialist. Vor allem urteile er nicht über Anarchie. Denn die ist eine Angelegenheit der Herzen, und davon versteht er nichts.

Redaktioneller Hinweis: Das Essay wurde 1912 von Erich Mühsam verfasst. Die Anarchistische Bibliothek hat den historischen Text am 24.1.2016 von www.anarchismus.at entnommen und archiviert. Neue Debatte hat das historische Essay übernommen, um eine kritische Diskussion über Herrschaft und Freiheit anzuregen. Einzelne Absätze wurden eingefügt und zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben.

Quellen und Anmerkungen

Erich Mühsam 1919 in der Haft in Ansbach (Foto: Continental Press – Photo Service – Bildarchiv Austria, gemeinfrei)

Erich Kurt Mühsam (6. April 1878 – 10. Juli 1934) war Antimilitarist, Publizist und anarchistischer Schriftsteller. Er veröffentlichte vor allem Gedichtbände, Bühnendramen, Sachbücher, politische Aufsätze und satirische Artikel. Von 1911 bis 1919 (unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg 1914 – 1918) war er Herausgeber der anarchistischen Zeitschrift Kain – Zeitschrift für Menschlichkeit.

1919 war Erich Mühsam maßgeblich an der Ausrufung der Münchner Räterepublik (7. April 1919) beteiligt. Nach der Niederschlagung der Räterepublik wurde er zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt und im Dezember 1924 auf Bewährung entlassen. Mühsam lebte anschließend in Berlin und gab die anarchistische Zeitschrift Fanal heraus. Wenige Monate vor der “Machtergreifung” der Nazis veröffentlichte er die Schrift “Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat“.

In der Nacht des Reichstagsbrandes (27. auf den 28. Februar 1933) wurde er von Schergen des Nazi-Regimes verhaftet. Er kam ins Konzentrationslager Oranienburg, wo er am 10. Juli 1934 von SS-Angehörigen ermordet wurde. Ausführliche Informationen über Leben und Werk von Erich Mühsam sind auf der Webseite der Erich-Mühsam-Gesellschaft verfügbar.

Foto: GR Stocks (Unsplash.com) und Continental Press – Photo Service – Bildarchiv Austria

