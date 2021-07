Der heraufziehende Sturm

Also, es sieht so aus, als ob GloboCap erst dann zufrieden sein wird, bis die schon weitverbreiteten sozialen Unruhen – oder ein de facto globaler Bürgerkrieg – geschürt sind, die als Vorwand gebraucht werden, um einen neuen pathologisierten Totalitarismus einzuführen und den verbleibenden Rest der Gesellschaft in einen globalen pseudo-medizinischen Polizeistaat umzuwandeln, zumindest scheint es so, als ob wir derzeit darauf zusteuern. Es scheint, dass wir mit halsbrecherischer Geschwindigkeit darauf zusteuern.

Ich habe keine Kristallkugel oder so etwas, aber ich erwarte, dass die Dinge in diesem Herbst ziemlich hässlich werden und wahrscheinlich sogar noch hässlicher in der absehbaren Zukunft.

Ja, Freunde, ein Sturm ist im Anmarsch. Er hat sich in den letzten 16 Monaten angekündigt. Und GloboCap steuert direkt hinein. Ich, und viele andere wie ich, haben seinen unerbittlichen Vormarsch beobachtet wie ein selbst ernanntes internationales pathologisiert-totalitäres Hurrikan-Zentrum (Sie wissen schon, wie das in Miami, außer dass alle Meteorologen “Verschwörungstheoretiker” sind).

Wir haben all die Propaganda, die Lügen, die Manipulation von Statistiken, die Aufhebung der verfassungsmäßigen Rechte, die Schlägertrupps der “Neuen Normalität”, die Zensur der Unternehmen und all den Rest der Einführung der neuen offiziellen Ideologie und die totalitären Maßnahmen, die zu ihrer Durchsetzung eingesetzt werden, dokumentiert.

Unsere Bemühungen waren nicht vergebens, aber sie waren nicht erfolgreich genug, um den Kurs der Ereignisse zu ändern, der jetzt eingeschlagen wird … Ein Verlauf der Ereignisse, der schon immer klar war, ein Verlauf, den jede totalitäre Bewegung nehmen muss, um dorthin zu gelangen, wo sie hin will.

Man kann nicht ganze Gesellschaften in quasi-totalitäre Systeme umwandeln, ohne dass es zu zivilen Unruhen, Chaos, Aufruhr, Krieg oder einer anderen Form von Katastrophe kommt. Den Massen eine Gehirnwäsche zu verpassen ist schön und gut, aber irgendwann muss man die Leute, die sich gegen die neue totalitäre “Realität” wehren, dazu bringen, unruhig zu werden, damit man gegen sie vorgehen und sie zu offiziellen Feinden machen kann, was derzeit zu geschehen scheint.

GloboCap schraubt den Totalitarismus hoch und reibt ihn uns unter die Nase. Hier im “Neuen Normal Deutschland” bellen prominente Gesundheitsbeamte offen Goebbelsche Slogans wie “KEINE FREIHEIT FÜR DIE UNGEIMPFTEN!” und “SIE SIND EINE GEFAHR FÜR DIE GESELLSCHAFT!”

Überall in Europa, auch in Großbritannien, wo der “Freedom Day” kurz bevorsteht, werden pseudo-medizinische Systeme der sozialen Segregation eingeführt. In Frankreich, Griechenland und vielen anderen Ländern werden Menschen, die sich weigern, sich “impfen” zu lassen, ihrer Arbeit beraubt und anderweitig bestraft. In den USA, wo die Ungeimpften ebenfalls ausgegrenzt werden, gehen Schlägertrupps der Neuen Normalität von Tür zu Tür und schikanieren “impfunwillige” Familien, damit sie sich der neuen offiziellen Ideologie anpassen.

Und so weiter … Ich bin es leid, die Fakten zu zitieren. Sie machen sowieso nicht den geringsten Unterschied für die große Mehrheit der “New Normals”. Wie ich in mehreren früheren Kolumnen festgestellt habe, haben diese Leute ihre Rationalität aufgegeben und sind einer totalitären Bewegung verfallen, die zu ihrer wahrgenommenen und sozialen “Realität” geworden ist, von deren Verteidigung nun ihre “Vernunft” abhängt, sodass die Fakten für sie absolut nichts bedeuten.

Und Sie kennen die Fakten bereits.

Ja, Sie. Wir. Die anderen. Die Ungeimpften. Die “Covid-Leugner”. Sie glauben doch nicht wirklich, dass ein paar Hardcore-New-Normalos es bis hierher geschafft haben, oder? Das haben sie nicht. Wenn sie im Internet darüber gestolpert sind und zufällig angefangen haben, diese Kolumne zu lesen, hat sich ihr Gehirn im ersten Absatz abgeschaltet … buchstäblich, neurologisch, abgeschaltet. Sie erkannten es als Bedrohung ihrer “Realität” und löschten es sofort aus ihrem Bewusstsein, oder sie meldeten es den zuständigen Behörden, vielleicht dem FBI, dem Bundesnachrichtendienst oder Facebook oder einem anderen globalen Unternehmen.

So weit ist es schon gekommen, Leute … Menschen melden die “Gedankenverbrechen” anderer Menschen an globale Konzerne und die Strafverfolgungsbehörden “demokratischer” Regierungen in der Absicht, deren Leben zu zerstören oder sie zu schädigen oder sie zumindest zensieren zu lassen oder anderweitig aus der Öffentlichkeit zu löschen.

Wie ich in meiner letzten Kolumne anmerkte, sind die Gesellschaften auseinandergerissen worden. Wir leben in zwei sich gegenseitig feindlich gesinnten “Realitäten”, ein Zustand, der nicht unbegrenzt andauern kann. Das Problem für uns (das heißt, die Ungeimpften) ist, dass wir wahrscheinlich etwa 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sodass wir den New Normals zahlenmäßig weit unterlegen sind. Das Problem für die New Normals ist, dass wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen, was viel zu viele Menschen sind, um sie einzusperren oder anderweitig aus der Gesellschaft zu entfernen.

Ihr Plan ist es also, unser Leben so erbärmlich wie möglich zu machen, uns auszugrenzen, zu stigmatisieren, zu dämonisieren, zu schikanieren und zu belästigen und uns auf Schritt und Tritt zur Anpassung zu zwingen.

Sie werden uns nicht in Züge zu den Lagern setzen. GloboCap ist nicht wie die Nazis. Es geht ihnen darum, die Simulation der Demokratie aufrechtzuerhalten. Also müssen sie uns in eine Unterklasse von “anti-sozialen Verschwörungstheoretikern”, “Anti-Impfstoff-Desinformationisten”, “weißen-supremistischen Wahlergebnis-Leugnern”, “potenziell gewalttätigen inländischen Extremisten” und was auch immer für andere Bezeichnungen sie sich ausdenken, verwandeln, sodass wir als gefährlich verstörte Freaks dargestellt und auf diese Weise aus der Gesellschaft ausgestoßen werden können, damit es den Anschein hat, dass wir uns selbst ausgestoßen hätten.

Dieser Prozess ist bereits in vollem Gange, und er wird nur noch intensiver werden, was unweigerlich zu sozialen Unruhen führen wird. Der harte Kern der “Ungeimpften” wird nicht stillschweigend verschwinden. Nochmals, wir sind nicht in Nazi-Deutschland. Es gibt zu viele von uns, die sich bereits wehren. Sie können uns absondern, uns das Reisen verbieten, unsere Proteste verbieten, uns zensieren, uns die Plattformen entziehen, unsere Bankkonten kündigen und uns anderweitig schikanieren, aber sie können uns nicht gewaltsam verschwinden lassen. Also werden sie uns so lange schikanieren, bis wir den Verstand verlieren. Wir haben bisher unglaubliche Disziplin bewiesen, aber irgendwann wird uns die Geduld ausgehen. Es wird chaotisch werden. Menschen werden verletzt werden.

Was natürlich exakt das ist, was GloboCap will. Nichts würde sie glücklicher machen, als wenn wir uns in die “gewalttätigen Extremisten” verwandeln, die sie in den letzten fünf Jahren heraufbeschworen haben. Sie brauchen uns dringend, damit wir zu jenen “Extremisten” werden, bevor wir durch unsere “Desinformation”, “Impfverweigerung”, “Wahlergebnis-Leugnung” und allgemeine Abneigung gegen das gesamte global-kapitalistische ideologische Programm zu viele andere “ermutigen”.

Leider werden sie vermutlich ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt bekommen.

Was wir brauchen, ist eine organisierte globale Kampagne des klassischen, gewaltlosen zivilen Ungehorsams, aber sie werden uns keine Zeit geben, um das zu organisieren. Sie werden den Druck aufrechterhalten und das Tempo und die offizielle Propaganda und die Absurdität und die Verwirrung und die sich ständig ändernden Regeln und die Massenhysterie und die eklatanten Lügen weiter steigern, bis wir anfangen, in Restaurants und in Kneipen und in Schulen und in öffentlichen Verkehrsmitteln auszuflippen, die separierenden Einrichtungen des “New Normal” nächtlich zu verwüsten, oder Schlimmeres, und weitere Formen der “direkten Aktion” erfolgen.

An diesem Punkt, ist das Spiel vorbei, denn sie werden gewonnen haben. Wir werden die “Extremisten” sein, vor denen sie sich selbst gewarnt haben, und sie werden in der Lage sein, mit uns zu machen, was sie wollen, und unsere ehemaligen (jetzt New Normal) Freunde werden applaudieren oder einfach schweigend wegschauen.

Oder … ich weiß nicht, vielleicht liege ich falsch. Vielleicht lesen einige “New Normals” dieses Essay und können in diesem fortgeschrittenen Stadium noch zu sich selbst finden. Vielleicht können wir den Sturm und die vollständige Durchsetzung der “New Normal Reality” noch vermeiden. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich ein hoffnungsloser Idealist, aber lassen Sie mich Ihnen eine kurze Anekdote erzählen, bevor ich Sie ziehen lasse.

Ich habe Glenn Greenwald, den ich respektiere und immer respektiert habe, irgendwie angestupst oder höflich bedrängt, sich ein paar Eier wachsen zu lassen und sich zumindest gegen die totalitären Züge der Neue-Normal-Bewegung auszusprechen.

Glenn ist ganz auf der Seite der offiziellen Covid-Erzählung und hat deutlich gemacht, dass er kein Interesse daran hat, seine investigativen journalistischen Fähigkeiten zu nutzen, um diese offizielle Erzählung zu untersuchen. Trotzdem habe ich ihn immer wieder dazu aufgefordert, ein paar kritische Worte zu schreiben oder ein paar investigativ-journalistische Fragen über die schamloseste offizielle Propagandakampagne in der Geschichte der offiziellen Propagandakampagnen und die unverhohlen totalitären Handlungen von Regierungen auf der ganzen Welt zu stellen.

Zum Beispiel habe ich dies kürzlich auf Twitter gepostet.

Kurz darauf – und ich bin mir sicher, dass dies nur ein Zufall war, weil Glenn die Consent Factory nicht verfolgt – twitterte er dieses Stück ‘New Normal’ Blasphemie:

Anscheinend ist es also tatsächlich noch möglich, dass Leute, die die offizielle Covid-Erzählung glauben, als wäre sie das Wort Gottes, sich gegen einen bestimmten Aspekt davon aussprechen, oder einfach nur höflich die Logik davon infrage stellen oder anderweitig aufhören, sich wie ein Haufen willenlos gehorsamer “guter Deutscher” zu verhalten, während eine neue Variante des Totalitarismus direkt vor ihren Augen ausgebreitet wird.

Ja, ich weiß. Ich klammere mich an Strohhalme, aber ich habe dieses verrückte Vertrauen in die Menschen. Außerdem werde ich alt und kann mich nicht mehr so wie vor 30 oder 40 Jahren auf die Straßenkämpfe freuen.

Oh, und beinahe hätte ich es vergessen, an alle meine Freunde im New Normal UK … haben Sie einen schönen Freedom Day!

Redaktioneller Hinweis: Das Essay erschien am 14. Juli 2021 unter dem Titel “The Approaching Storm” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Noch mehr Essays von C. J. Hopkins

The War on Populism: Consent Factory Essays 2018-2019.

The War on Populism – Consent Factory Essays, Vol. II (2018-2019)

Autor: C. J. Hopkins

Genre: Politik/Satire

Sprache: Englisch

Seiten: 194

Veröffentlichung: 2020

Verlag: Consent Factory Publishing

ISBN: 978-3-9821464-1-6

Über das Buch: Im zweiten Band seiner Consent Factory Essays setzt der Politsatiriker C. J. Hopkins seine Berichterstattung über die Reaktion der Mainstream-Medien und des politischen Establishments auf die Präsidentschaft von Donald Trump und den sogenannten “neuen Populismus”, der ihn ins Amt brachte, respektlos fort: “Urkomisch … wütend … Pflichtlektüre …” (Matt Taibbi, Rolling Stone). Die Essays von C. J. Hopkins decken den Wahnsinn der Jahre 2018 und 2019 auf: Russiagate, Massen-“Faschismus”-Hysterie, der neue McCarthyismus, der Krieg gegen Andersdenkende, die Hitlerisierung von Jeremy Corbyn, die Dämonisierung der Arbeiterklasse, Identitätspolitik und der ganze Rest des Krieges des Establishments gegen den Populismus.

Fotos: Sarah Shaffer (Unsplash.com), Consent Factory and Consent Factory Publishing

C.J. Hopkins Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker | Webseite C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind außerdem seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet für seine Leistungen: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)