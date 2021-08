Afghanistan: Höllenfahrt oder Kreuzzug?

Die strategische Bedeutung Afghanistans kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das wusste das Britische Imperium, das wusste die Sowjetunion und das wissen die USA. Gescheitert sind dort alle, denn sie haben die relative Rückständigkeit des Landes in Bezug auf Technik und Infrastruktur mit einer leichten militärischen Eroberung und Befriedung verwechselt.

Afghanistan und die Heartland-Theorie

Kaum ein Land eignet sich besser für den asynchronen Krieg und kaum ein Land hat den Invasoren so schmerzhaft zugesetzt. Die Glorie des Britischen Imperiums wurde dort in gleich zwei Kriegen durchbrochen, das Ende der Sowjetunion eingeleitet und die globale Hegemonie der USA beendet. Das klingt zu einfach, wahr ist es doch.

Ausgangslage hinsichtlich der strategischen Bedeutung des Landes ist die von dem Briten Halford Mackinder begründete und vom US-Amerikaner Zbigniew Brzeziński weiterentwickelte Heartland-Theorie (1, 2). Sie besagt, dass wer das eurasische Herzland, das heißt, die Landmasse von Zentraleuropa mit ihrer Infrastruktur und ihrem technologischen Niveau und die an sie anschließenden asiatischen Gebiete mit ihren Bodenschätzen und ihren landwirtschaftlichen Möglichkeiten unter seiner Verfügungsgewalt hat, der beherrscht die Welt. Gemeint ist auch aus heutiger US-amerikanischer Sicht vor allem Deutschland und Russland; eine Kooperation dieser Länder wäre für den amerikanischen Hegemonieanspruch ein Albtraum.

Die Zeichen wie die Zeiten haben sich geändert, die Heartland-Theorie nicht. Afghanistans Rolle in diesem Spiel ist dem geostrategischen Befund geschuldet, dass das Land ein Brückenkopf sein könnte zwischen der eurasischen Landmasse und dem ölträchtigen Iran. Wer diesen Korridor beherrscht, der verfügt über Ressourcen, die vieles ermöglichen, wer diesen Korridor verschließt, der dämmt die Gefahr der Verselbstständigung des Herzlandes gewaltig ein. Die Sowjetunion wollte den Korridor öffnen und ist gescheitert, die USA wollten ihn verschließen und sind ebenso gescheitert.

Die Skizze der Höllenfahrt

Die machtpolitische Realität sieht mittlerweile anders aus. China ist dabei, sich das Heartland auf wirtschaftliche Weise mit der neuen Seidenstraße von Osten her zu erobern. Die amerikanische Kriegs- und Außenpolitik hat dafür gesorgt, dass China und Russland näher aneinandergerückt sind und die Rolle Zentraleuropas minimiert haben.

Jetzt, nach zwanzigjähriger Militärpräsenz der USA und der Bundeswehr in Afghanistan, ähneln sich dich die Bilder wie in den letzten Tagen des Vietnamkrieges, als sich die Menschen in die Botschaften flüchteten, um noch eine Möglichkeit zu erlangen, das Land vor dem Einmarsch des Vietcong zu verlassen.

Heute sind es die Taliban, die auf Kabul marschieren. In beiden Fällen ist es der militärisch übermächtige Westen, der die Flucht ergreift.

Nachdem man in den USA eingesehen hat, dass eine militärische Lösung des Problems nicht möglich ist, zieht man sich konsequent zurück und wird einen anderen, bereits im Irak und in Syrien begangenen Weg einschlagen. Es wird versucht werden, die Taliban zu ermuntern, ihrerseits ihren Einfluss nach Osten zu erweitern und die muslimischen Gebiete Russlands und Chinas zu destabilisieren. Wer nach Weltherrschaft strebt beziehungsweise sie zu erhalten sucht, ist nicht zimperlich.

Vor diesem Szenario ist die Kommunikation seitens der Regierung hierzulande über die Geschehnisse eine Verhöhnung des Souveräns. Es ging in Afghanistan weder um die hiesige Demokratie noch um die Berufschancen afghanischer Frauen und Mädchen. Es handelt sich um den Kampf um die Weltherrschaft, bei dem man sich für die Option der USA entschieden hat, ohne auch mit einem Atemzug eine andere Möglichkeit der eigenen Positionierung zu erwägen.

Der Zug, mit dem man nun fährt, nimmt Tempo auf und rast auf ein ziemlich sicheres unheilvolles Ende zu. Das Heartland entzieht sich mehr und mehr den amerikanischen Zugriffsmöglichkeiten. Aus dieser Perspektive betrachtet, sind die Verlautbarungen der Verteidigungsministerin wie des Außenministers der armselige Versuch, eine Höllenfahrt in einen Kreuzzug für die Demokratie umdeuten zu wollen.

Quellen und Anmerkungen

(1) Die Heartland-Theorie ist eine geopolitische und -strategische Theorie des britischen Geographen Halford Mackinder (1861 – 1947), die er in dem 1904 veröffentlichen Aufsatz “The geographical pivot of history“ veröffentlichte und später in sein Werk “Democratic Ideals and Reality” einfügte. Mackinder setzte sich mit der Bedeutung von Geographie, Technik, Wirtschaft, Industrie sowie Rohstoff- und Bevölkerungsressourcen für eine vergleichende Bewertung von Landmacht und Seemacht auseinander. Er kam zu dem Schluss, dass die Beherrschung des Kernlandes Eurasiens der Schlüssel zur Weltherrschaft sei. Großbritannien, die führende imperiale Macht der damaligen Zeit, die sich auf ihre überlegenden Seestreitkräfte stützte, könne dieses Gebiet nicht beherrschen. Daher müsse mit dem Aufkommen einer gefährlichen expansionistischen Macht auf dem Kontinent gerechnet werden.

(2) Zbigniew Kazimierz Brzeziński (1928 – 2017) war ein polnisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Politikberater. Von 1966 bis 1968 war er Wahlkampfberater Lyndon B. Johnsons und von 1977 bis 1981 Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter. Außerdem war er unter anderem Unternehmensberater, Professor für US-amerikanische Außenpolitik an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University (Washington, D.C.) und Autor politischer Analysen.

1997 veröffentlichte er die geopolitischen Monographie “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives”, diese erschien später in deutscher Übersetzung unter dem Titel “Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft”. Brzeziński versuchte darin, eine in sich geschlossene Geostrategie zu entwerfen. Die Vereinigten Staaten, die letzte Weltmacht nach dem Zerfall der Sowjetunion, müsse ihre Vorherrschaft auf dem “großen Schachbrett” Eurasien kurz- und mittelfristig sichern, um so langfristig eine neue Weltordnung zu ermöglichen. Mehr Informationen auf unter anderem The Real News Network (15.1.2010): Brzezinski’s Afghan War and the Grand Chessboard (2/3). Auf https://therealnews.com/zbrzezinski1218gpt2 (abgerufen am 15.8.2021).

Brzeziński, ein Gegner des von US-Präsident George W. Bush nach dem 11. September 2001 verkündeten Kriegs gegen den Terror, wurde scharf kritisiert, da die von ihm vorangetriebene Unterstützung der fundamentalistischen Mudschahedin in Afghanistan ab 1979 als eine der Ursachen für die Entwicklung des islamistischen Terrorismus gesehen wurde. Seit 2006 trat Brzeziński als Kritiker der US-Politik gegenüber dem Atomprogramm des Iran und im Irakkrieg hervor. Brzeziński war der Meinung, dass die Strategie der USA gescheitert sei. Anfang 2007 warnte er davor, die USA würden einen Vorwand suchen, um gegen den Iran einen Krieg zu initiieren.

(3) Die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams (National Liberation Front), auch Vietcong genannt, war eine Guerillaorganisation, die während des Vietnamkrieges in Südvietnam den bewaffneten Widerstand gegen die Regierung und die sie unterstützenden Streitkräfte der Vereinigten Staaten führte. Sie wurde 1960 gegründet. war heterogen zusammengesetzt, wurde jedoch durch die Kommunistische Partei dominiert. Die Guerillaorganisation wurde 1977 offiziell aufgelöst.

Foto: Jared Murray (Unsplash.com)

Leseempfehlung #valdaiclub – The Future of War Das radikalste Mittel, das die Menschheit zur Durchsetzung ideologischer, kultureller und vor allem ökonomischer Interessen hervorbrachte, ist Krieg. Im Valdai Discussion Club Report “The Future of War” wagen Maxim Suchkov und Sim Tack einen Blick auf die Schlachtfelder der Zukunft. Sie beschreiben, wie Kriege in der Gegenwart konzipiert werden, in welchen wesentlichen Punkten sich aktuelle Kriege von denen der Vergangenheit unterscheiden und was die Menschheit im 21. Jahrhundert fürchten sollte. Weiter zum Essay

Gerhard Mersmann Politologe, Literaturwissenschaftler und Trainer | Webseite Dr. Gerhard Mersmann studierte Politologie und Literaturwissenschaften, war als Personalentwickler tätig und als Leiter von Changeprozessen in der Kommunalverwaltung. Außerdem als Regierungsberater in Indonesien nach dem Sturz von Haji Mohamed Suharto. Gerhard Mersmann ist Geschäftsführer eines Studieninstituts und Blogger. Seine gegenwärtigen Schwerpunkte sind Beratung, Lehre und Publizistik. Auf Form7 schreibt er pointiert über das politische und gesellschaftliche Geschehen und wirft einen kritischen Blick auf das Handeln der Akteure.