Zukunftskonferenz 2021: Weil es anders geht!

Die Technik erblüht, während das Menschsein verwelkt. Wir erleben eine Erosion von Vertrauen und Verantwortung. Liebe und Zuneigung werden ausgetauscht gegen Individualismus und Einsamkeit. Schon die Kinder stehen im Wettbewerb. Ihre Begabungen und Talente werden unterdrückt und dem ökonomischen Bedarf an Arbeitskraft geopfert. Der Leistungsdruck in den Schulen, an den Universitäten und an den Plätzen der Arbeit vereinzelt die Menschen. Die Solidarität der Generationen ist längst aufgekündigt.

Es entstehen virtuelle Resonanzräume, die das trügerische Gefühl von Weite und Geborgenheit vermitteln und in denen jede Nichtigkeit für den Bruchteil von Sekunden Wichtigkeit erlangt – ohne jemals wichtig gewesen zu sein. Die Fähigkeit zur Kritik an der ungerechten gesellschaftlichen Ordnung wird endgültig gebrochen.

Nicht Charakter und Haltung definieren die Individualität, sondern das bevorzugte Modelabel und das Lieblingsdeodorant. Familie, Freundschaft, Standpunkte, Überzeugungen, Werte, Liebe, Genuss und Lust: Alles löst sich in Beliebigkeit auf. Und das Subjekt wird Teil der Ungerechtigkeit.

Was ist die Antwort auf diese Entwicklung? Eine radikale Grunderneuerung der Gesellschaft: ethisch, sozial, ökologisch, ökonomisch und politisch. Konkrete Ansätze zu skizzieren und in die Tat umzusetzen, ist die große Herausforderung, um Perspektiven aufzuzeigen. Deshalb: Zukunftskonferenz!

Weil es anders geht!

Die Zukunftskonferenz in Wien (10. bis 12. September 2021) reflektiert auf wesentliche Teile der Gesellschaft, die beschädigt sind und hinterfragt somit automatisch die Diktatur des Profits. Unter ihrer Totalität leben wir alle; ihre Herrschaft ist weltumspannend. Sie kennt keine Mauern, keine Grenzen, keine Geschlechter und kein Parteiprogramm. Sie hat auch kein Gesicht, denn sie vollendet sich in uns selbst. Sie verwandelt die Menschen in Konkurrenten und alles bis hin zu unseren Emotionen in Ware. Dadurch wirkt sie destruktiv auf das soziale Miteinander, auf Ethik, Ökologie, Ökonomie und Politik. Gibt es einen Ausweg? Bestimmt! Neue Wege zu suchen und Zukunft und Gesellschaft gemeinsam positiv zu gestalten, ist eines der Anliegen der Zukunftskonferenz: Weil es anders geht!

Am Donnerstag, den 26. August 2021, ab 11 Uhr werden bei einer Pressekonferenz die Idee der Zukunftskonferenz, das Programm, die Themen, die Referenten und auftretenden Künstler sowie weitere Inhalte vorgestellt. Die Pressekonferenz wird als Livestream übertragen, sodass sich die interessierte Öffentlichkeit umfassend informieren kann. Medienvertreter wenden sich bei weiteren Rückfragen bitte per E-Mail an das Medienteam. Über den Button geht es direkt zum Stream der Pressekonferenz.

Automatisierung, Robotik und künstliche Intelligenz verdrängen menschliche Arbeitskraft aus Produktion und Dienstleistung. Die Unterbeschäftigung erblüht, die Vollzeitstellen verschwinden – dem Kapitalismus geht die auskömmliche Erwerbsarbeit aus. Während soziale Unruhen mehr und mehr Länder erfassen, schreitet die Zerstörung der Umwelt voran, Konflikte und Kriege brechen sich Bahn. Die Psyche leidet in einer überschleunigten Welt, die sozialen Bindungen zerfallen, der Mensch wird zum Objekt reduziert. Die Politik scheint hilflos, die Interessen von Konzernen und Kapital verhindern jede emanzipatorische Entwicklung. Was kann getan werden? Die Zivilgesellschaft muss sich organisieren und Zukunft selbst gestalten!

Kooperation

Unabhängige Medien und soziale Bewegungen haben die Zukunftskonferenz ins Leben gerufen. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von Idealism Prevails (www.idealismprevails.at), Sender.fm (www.sender.fm), Neue Debatte (www.neue-debatte.com), Intando gem. UG, dem Verein für kulturelle Information (www.keinzustand.at), Respekt.plus (www.respekt.plus), dem Kulturverein Limmitationes (www.limmitationes.com) sowie dem Künstlerinnenkollektiv Free Forms of Arts (https://youtu.be/LNIXST2M2v8) in Kooperation mit Aktionsradius Wien (www.aktionsradius.at).

Die Kritik an der weltumspannenden und finalen Zivilisationskrankheit, der Diktatur des Profits, die alles und jeden als Ware behandelt, ist bei der Zukunftskonferenz aber lediglich ein Aspekt.

In zahlreichen Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen werden bekannte und völlig neue Ansätze vorgestellt und diskutiert:

das bedingungslose Grundeinkommen,

ein ethisch verantwortlicher Umgang mit der Digitalisierung,

Argumente, warum der Rechtsstaat im Koma liegt und eine Entpolitisierung der Justiz überfällig ist und

wie ein verantwortungsvoller Journalismus aufgebaut werden kann, der die Menschen umfassend informiert, aber nicht belehrt und manipuliert.

Dies sind nur einige wenige Themen, die alle Menschen angehen und die bei der Zukunftskonferenz von Aktivisten, Experten und Wissenschaftlern vorgestellt und mit dem Publikum diskutiert werden: Weil es notwendig ist und weil es anders geht!

Musik und Kultur

Die Fachvorträge, Impulsreferate und Podiumsdiskussionen werden von einem musikalischen Programm begleitet. Es wird von Udo Preis vom Kulturverein Limmitationes (www.limmitationes.com) organisiert und von Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Genres realisiert. Darunter ist das Künstlerinnenkollektiv Free Forms of Arts, die Band ZNAP (www.znap.at), das Quintett Barry Good und die Sängerin und Songschreiberin Bella Wagner.

Das Programm der Zukunftskonferenz

Freitag, 10.9.2021 ZUKUNFTSKONFERENZ TAG 1 9.00 Uhr Einlass zur Zukunftskonferenz LORELY-Saal (1140 Wien, Penzinger Straße 72) 10.00 Eröffnungsrede Christian Janisch (Idealism Prevails) 10.15 Moderation Simone Brodesser und Hannes Hofbauer 10.30 Bernhard Heinzlmaier Zukunftsängste und retrotopisches Hoffen 11.15 Elisabeth Mayerweck Die psychologischen Methoden des totalitären Staates 12.00 Podiumsdiskussion Elisabeth Mayerweck und Bernhard Heinzlmaier 13.00 Pause 13.30 Michael Meyen Die Zukunft des Journalismus. Warum wir eine Medienrevolution brauchen 14.15 Eugen Bakumovski Bewusste Berichterstattung oder verantwortungsvolle Nachrichten 14.45 Robert Cibis Mit einer Stimme sprechen 15.15 Simon Sonnenberg Gamified Journalism 15.45 Podiumsdiskussion Michael Meyen, Eugen Bakumovski, Robert Cibis und weitere Medienmacher 17.15 Michael Brunner Rechtsstaat im Koma: Die überfällige Entpolitisierung der Justiz 18.00 Podiumsdiskussion Michael Brunner und Gernot Klopcic 19.00 Pause 20.00 Musik Znap Ausklang des Tages …

Samstag, 11.9.2021 ZUKUNFTSKONFERENZ TAG 2 9.00 Uhr Einlass zur Zukunftskonferenz LORELY-Saal (1140 Wien, Penzinger Straße 72) 10.00 Moderation Simone Brodesser und Hannes Hofbauer 10.15 Endre Kiss Realität und Perspektive: Die heutige Globalisierung und die Zukunft 11.00 Zuschauerdiskussion Endre Kiss 11.30 Simon Sonnenberg Geld als soziale Technologie 12.15 Pause 12.30 Musik Fuzzy Riot 14.00 Andrea Komlosy Von der Aneignung der Arbeitskraft zur Aneignung der menschlichen Erfahrung 14.45 Helmo Pape It’s always Life: Das bedingungslose Grundeinkommen als Realität nach dem Traum 15.30 Ernst Wolff The Great Reset – die Neuausrichtung des Finanzsystems 16.15 Podiumsdiskussion Andrea Komlosy, Helmo Pape, Simon Sonnenberg, Ernst Wolff 18.15 Pause 20.00 Musik Jahson The Scientist und Bella Wagner Ausklang des Tages …

Weitere Informationen zur Zukunftskonferenz, Speakern, Musikern, Eintrittskarten und dem Programm auf: www.zukunftskonferenz.live

