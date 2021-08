Afghanistan, der Super-GAU? #05: Imperialismus mit menschlichem Antlitz

In der Sondersitzung des Bundestages zur Lage in Afghanistan am 25. August 2021 vollzog sich zu Beginn etwas Ungewöhnliches: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sah sich bemüßigt, ein inhaltliches Statement zur Debatte abzugeben (1). Schäuble betonte die moralische Verpflichtung Deutschlands, die Menschen in Afghanistan nicht im Stich zu lassen. Ihr Schicksal erschüttere das Selbstverständnis des Westens. Den Menschen in Afghanistan Schutz zu gewähren “die Hoffnungen in uns gesetzt und uns vor Ort unterstützt haben”, sei eine Frage der Mitmenschlichkeit (2).

Auffällig ist die Metamorphose geopolitischer Handlungsziele und Interessen in ein humanitäres Programm. Peter Strucks einstiges Diktum “Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt” (3) war insofern ein Stück weit ehrlich, als es brottrocken den weltweiten Anspruch Deutschlands für seine eignen Interessen formulierte, nicht aber dieses tat im Namen von Mädchenschulen und umspannender Krankenversorgung.

Man stelle sich vor, Struck hätte seinerzeit formuliert: “Wir bauen Krankenhäuser und Mädchenschulen auch am Hindukusch wie in der ganzen Welt, bis es im hinterletzten Dorf so etwas gibt. Dafür müssten wir dann den Wehretat kräftig runtersetzen und den Entwicklungsetat um 1000 % steigern.” Dies wäre in und von der bürgerlichen Öffentlichkeit sofort als etwas weltfremd abgetan worden.

Warum aber hält sich, obwohl kein einziger westlicher Militäreinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg zur Verbesserung der Lebensbedingungen der jeweiligen Bevölkerung vorgenommen wurde und dies als Ergebnis auch nie herausgekommen ist, das humanitäre Märchen unerschütterlich. Dies scheint rätselhaft.

Die imperiale Vorgeschichte

Wenn man in die Geschichte Afghanistans schaut und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ansetzt, befand sich das Land am Hindukusch zu diesem Zeitpunkt in einer Spreizung zwischen dem Einfluss des British Empire und expansiven russischen Interessen. Russland wollte bis zum Indischen Ozean vorstoßen, um dort einen eisfreien Hafen zu besitzen. Die Briten wollten das Vorhaben durchkreuzen (4).

Sie selbst verfolgten den Plan, Afghanistan zu erobern. Das Land an das britische Kolonialreich Britisch-Indien anzugliedern, kam als Option dazu. Der Versuch, sich im sogenannten Anglo-Afghanischen Krieg (1839 bis 1842) militärisch durchzusetzen, scheiterte. Nachdem die Britische Ostindien-Kompanie zu dem Schluss gekommen war, dass die Besetzung Afghanistans zu riskant und vor allem viel zu kostspielig war, zogen sich die Truppen nach Indien zurück.

Erst Ende des 19. Jahrhunderts gelang es den Briten, die militärische Oberhand zu gewinnen, dauerhaft befrieden konnten sie Afghanistan aber nicht. Immer wieder kam es zu Aufständen. 1919, nach dem dritten Anglo-Afghanischen Krieg, wurde Afghanistan von den Briten als Staat anerkannt.

Die große Umdeutung

Betrachtet ein demokratisch gebildeter Staatsbürger, egal ob Journalist, Polizist oder Oberschüler den kolonialen Zugriff westlicher Mächte, wird erkannt, dass in Afghanistan schlicht und einfach Machtinteressen verfolgt wurden. Zu den sozialkundlichen Weisheiten, die heute vermittelt werden, ist die Umdeutung ständiger Begleiter: Das Wirken moderner imperialistischer Mächte nach der Zeit des Kolonialismus wird als mehr oder weniger große und gelungene Entwicklungshilfe verkauft. Dabei ist offenkundig die Betrachtung verkürzt durch die Vernachlässigung historischer Fakten. Oder spielten in Vergangenheit und Gegenwart ökonomische und geostrategische Interessen in Afghanistan keine Rolle für den Westen? Ist der gewaltmäßige Zugriff nicht unmittelbar zu erkennen?

Wenn heutige imperialistische Mächte militärisch aufmarschieren, schafft es der modern gebildete Verstand nur schwer, dieses Agieren analog zum Kolonialismus aufzulösen. Warum fällt das so schwer?

Im Gegensatz zur kolonial eingesetzten Gewalt, die ihre Brutalität und Rücksichtslosigkeit kaum verschleiern konnte, wird die heutige unmittelbare Gewalt umgedeutet zu einer guten Tat. Sie sei von anderer Natur und verfolge auch andere Zwecksetzungen, nämlich Menschheitsbeglückung und Entwicklungshilfe. Diesen simplen ideologischen Trick kannten die Kolonialherren zwar auch und sie setzen ihn ein, perfektioniert werden konnte er aber erst durch anhaltende massenmediale Berieselung.

In seiner neuen Podcast-Serie “Afghanistan, der Super-GAU?” versucht unser Autor Klaus Hecker die Geschehnisse in die gesamtpolitische Lage einzuordnen. Im fünften Teil beschreibt er die Verwandlung imperialistischer Interessen in einen Akt der Humanität.

