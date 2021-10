Jetzt zerren, hakeln, treten und schmeicheln sie einander wieder in der “politischen Mitte”. Diese leblose, arrogante, selbstverliebte, jede Verantwortung ablehnende, dem Coronagott huldigende Berliner Mischpoke balgt sich um Pöstchen. Ein sattsam bekanntes Schauspiel. Das dauert noch.

Noch vor wenigen Wochen äußerte sich CSU-Chef Markus Söder folgendermaßen: “Platz zwei bedeutet am Ende Opposition.” Punkt. Er sagte das, weil Platz zwei für ihn unvorstellbar war. Aber noch am Wahlabend, als klar war, dass die Wähler der Union krachend in den Allerwertesten getreten haben, sah Söder plötzlich alle Chancen für die CDU/CSU. Gemeinsam mit FDP und Grünen müsse die Union nun eine bürgerliche Regierung anstreben. Sehen Sie, so gutbürgerlich geht es zu bei uns.

Ich will hier nicht groß rum lamentieren, es geht eh alles seinen unappetitlichen Gang. Und fast jeder dieser “Volksvertreter” nimmt nun das Wort Klimaschutz in den Mund. Wichtig, oberwichtig!

Ebenso wie die “Versöhnung” von Ökologie und Ökonomie. Ich rate jedem, der noch bei Trost ist, diese Versprechen in einem Jahr abzuklopfen. Ach was, sparen wir uns die Mühe. Wir wissen doch ohnehin, dass nichts konsequent genug in Szene gesetzt wird, um auch nur das Schlimmste zu verhüten.

Wie hat der leider viel zu früh verstorbene FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher mir in einem Gespräch gesagt: “Alle Versuche, die absehbare Katastrophe zu verhindern, kommen mir vor, als würde man in ein völlig verrottetes Haus noch schnell den Elektriker schicken, um eine Steckdose auszuwechseln.” – “Mir kommt es vor, als würde man an einem gefährdeten Strand noch schnell ein Büschel Seegras pflanzen, um die Macht des herannahenden Tsunamis zu brechen”, antwortete ich und wir beide wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten.

Der Drops ist gelutscht, Freunde.

“Unsere demokratischen Muster werden nicht ausreichen, um mit der ökologischen Herausforderung fertig zu werden”, schrieb das World Watch Institute bereits 1992, das gewiss nicht in Verdacht steht, ein Haufen alternativer Spinner oder Revoluzzer zu sein (1). Und UN-Generalsekretär Butros Butros-Ghali fand in einem kaum beachteten Dossier im August 1993 zu der Erkenntnis: “Globale Umweltaspekte könnten sogar wichtiger werden, als die Souveränität eines Landes.” (2)

Grünhelme statt Blauhelme? Durchaus möglich, weil von oberster Stelle längst angedacht. Es wäre ein politischer Notwehrreflex, weil unsere auf Wachstum programmierte Gesellschaft das Blatt ohne radikale Gegenmaßnahmen nicht wenden, sondern ausreizen wird. Halten Sie die Herrschaften aus der gutbürgerlichen Mitte für fähig, radikale Gegenmaßnahmen, für die es jetzt größtenteils bereits zu spät ist, einzuleiten? Wir haben es schon mit verheerenden Langzeitfolgen unseres unsäglichen Treibens zu tun: Atommüll, Verlust der Regenwälder, Verlust der Artenvielfalt, globaler Pestizideinsatz Plastikschwemme, Überfischung, Geoengineering, um nur einige zu nennen.

“Unser Planet wird in den nächsten Jahren zu einem globalen Dorf schrumpfen, in dem die Menschen jeder Mitverantwortung enthoben auf ein reines Konsumentendasein reduziert sein werden. Ein manipuliertes und total überwachtes Milliardenheer wird sein Leben im Scheinpluralismus weniger Konzerne fristen. Dies, so scheint es, wäre dann der Gipfel unseres Demokratie-Verständnisses…”, schrieb ich ins Nachwort meines Buches “GO!-Die Ökodiktatur”. Das war 1993. Inzwischen befindet sich die Realität längst auf der Überholspur.

Der Umbau unserer globalen Konsumkultur ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Ob das Scholz, Laschet, Söder, Baerbock und all den anderen Politdarstellern im Land bewusst ist? Glaube ich kaum.

Dabei hatten wir unsere Chance. Wir hatten sie immer. Wir konnten sie nur nicht nutzen, weil wir als politisches Gemeinwesen keine Idee besaßen, was und wer wir eigentlich sein wollten. Fakt ist, dass die Schöpfung von uns in jeder Sekunde geschreddert wird. Gnadenlos, gefühllos, sinnlos. Obwohl Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen die Mechanismen des kapitalistischen Giersystems, unter dem sie extrem zu leiden haben, inzwischen durchschaut haben, wird sich nichts ändern. Der globalen Finanzelite ist es nämlich einfach zu teuer, die Erde zu retten.

An dieser Stelle möchte ich Abraham Lincoln zitieren, den 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten (3). Er regierte von 1861 bis 1865, bis er am Karfreitag desselben Jahres im Ford’s Theatre in Washington, D. C. einem Attentat zum Opfer fiel.

“Die Macht des Geldes”, so Lincoln, “ist despotischer als eine Monarchie, unverschämter als eine Autokratie und egoistischer als eine Bürokratie. Sie verleumdet all jene als Volksfeinde, die ihre Methode infrage stellen und Licht auf ihre Verbrechen werfen. Eine Zeit der Korruption an höchsten Stellen wird folgen und die Geldmacht des Landes wird danach streben, ihre Herrschaft zu verlängern, bis der Reichtum in den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist”.

Seit hundertfünfzig Jahren, seit Beginn der Industrialisierung, stellen sich couragierte Männer und Frauen dem Wahnsinn entgegen. Ich nenne diese Menschen Mahnwesen. Sie wussten und wissen, dass der von den Menschen eingeleitete Ökozid irgendwann an den Nerv allen Lebens geht. Ihnen blieb und bleibt keine andere Wahl, als radikal Position zu beziehen, was in der manipulierten und narkotisierten Gesellschaft, die wir heute vorfinden, mit hohen Risiken für Leib und Leben verbunden ist.

Einer dieser Menschen ist Paul Watson, ehemaliges Gründungsmitglied von Greenpeace (4). Diese Umweltschutzorganisation war ihm aber zu lau, zu kompromissbereit. Seit Jahren schippert Watson nun mit seiner “Sea Shepherd” über die Meere und rammt Walfangschiffe. Watson: “Ich vertrete die Menschen, die noch nicht geboren sind und die mit Verachtung auf unsere Generation zurückblicken werden.”

In einer Zeit, in der die Erde eher einem Industrie- und Verkehrspark als einem paradiesischen Lebensraum gleicht, können solche Botschaften zu Initialzündungen werden. So ist es kein Zufall, dass der ehemalige UN-Mitarbeiter Stéphane Hessel mit seinem Traktat “Empört Euch!” allein in Frankreich über zwei Millionen Leser fand (5). Ähnlich erfolgreich war das Buch “10 Milliarden” von Stephen Emmott, Professor in Oxford und Leiter eines von Microsoft aufgebauten Forschungslabors (6).

Zum ersten Mal zeichnete ein Experte ein zusammenhängendes, aktuelles und für jeden verständliches Bild unserer Lage. Kein theoretischer Überbau, kein moralischer Zeigefinger, nur die Fakten, und die darauf basierende unmissverständliche Botschaft lautete: “Wir sind nicht zu retten”.

Die Sorglosigkeit der Parteivorsitzenden zeugte in der Wahlnacht trotz aller guten Klimavorsätze nur von einem: von enormer Ahnungslosigkeit. Eine Ahnungslosigkeit, die man mit einem totalen Wahlboykott hätte beantworten müssen. Das hätte uns auf die Sprünge geholfen, das wäre eine gute demokratische Wahl gewesen. Man wird ja noch träumen dürfen …

Quellen und Anmerkungen

(1) Das World Watch Institute ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung. Schwerpunkte liegen auf Themen der Nachhaltigkeit sowie auf umwelt- und sozialverträglichen Technologien. Jährlich gibt sie die Publikation “Zur Lage der Welt …” (State of the world …) heraus. Das Institut, 1974 von dem Umwelt-Analytiker Lester Russell Brown (Jahrgang 1934) gegründet, hat seinen Sitz in Washington.

(2) Boutros Boutros-Ghali (1922 – 2016) war ein ägyptischer Diplomat, Politiker, Autor (u.a. ‘Hinter den Kulissen der Weltpolitik’ und ‘Wider die Tyrannei der Dringlichkeit’) und Hochschullehrer. Er war von Januar 1992 bis Dezember 1996 sechster Generalsekretär der Vereinten Nationen, außerdem Präsident des Kuratoriums der Haager Akademie für Völkerrecht und von 1997 bis 2002 Generalsekretär der Internationalen Organisation der Frankophonie, einer Organisation französischsprachiger Länder. Mehr Infos auf United Nations Secretary-General unter https://www.un.org/sg/en/content/boutros-boutros-ghali (abgerufen am 3.10.2021).

(3) Abraham Lincoln (1809-1865) amtierte von 1861 bis 1865 als 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 1860 wurde er erstmals gewählt, 1864 gelang ihm die Wiederwahl für eine zweite Amtszeit. Am Abend des 14. April 1865, wenige Tage nach der Kapitulation der Konföderierten, besuchte Lincoln eine Vorstellung im Ford’s Theatre. Während der Vorstellung wurde er Opfer eines Attentats. John Wilkes Booth, ein Anhänger der Konföderation, schoss dem Präsidenten mit einer Pistole (44er Deringer) in den Kopf. Lincoln überlebte schwer verletzt, wurde medizinisch versorgt und starb am Morgen des folgenden Tages. Booth sprang auf die Bühne, zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu, und rief: Sic semper tyrannis (So soll es immer den Tyrannen ergehen). Booth Flucht endete in dem Örtchen Bowling Green in Virginia: Er widersetzte sich der Verhaftung und wurde von einem Soldaten erschossen. Vier seiner Mitverschwörer wurden von einem Militärtribunal zum Tode verurteilt und am 7. Juli 1865 gehängt. Drei andere erhielten eine lebenslange Haftstrafe und ein weiterer eine sechsjährige Haftstrafe.

(4) Paul Franklin Watson (Jahrgang 1950) ist der Gründer der Sea Shepherd Conservation Society. Anfang der 1970er Jahre stieß Watson zu einer Gruppe der Friedensbewegung (Don’t Make a Wave Committee). Diese wollte einen US-amerikanischen Atombombentest vor der Aleuteninsel Amchitka im Nordpazifik verhindern. Der Atombombentest wurde zwar nicht verhindern, aber als Folge der Aktion entstand 1971 die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Der Angabe Watsons, eines der Gründungsmitglieder von Greenpeace zu sein, wird von Seiten der Organisation jedoch widersprochen. Nach einem Protest gegen die Robbenjagd 1977, bei dem Watson erbeutete Felle und den Knüppel eines Robbenjägers ins Wasser warf, kam es innerhalb von Greenpeace zum Streit um den Einsatz von Gewalt. Watson verließ daraufhin die Organisation, die er u.a. als zu bürokratisch und zu harmlos kritisierte. Sea Shepherd soll seit 1979 zehn Walfangschiffe versenkt haben. Die Walfänger bezichtigen Sea Shepherd des “Ökoterrorismus”.

(5) Empört Euch! (Originaltitel: Indignez-vous !) ist eine Essay und eine Art Manifest von Stéphane Hessel (1917-2013), einem ehemaligen französischen Widerstandskämpfer und UN-Diplomaten. Es wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. In seinem Werk übt er scharfe Kritik an aktuellen politischen Entwicklungen und ruft zum Widerstand auf. Bis Ende 2011 wurden in Frankreich über zwei Millionen Exemplare von Empört Euch! verkauft. Das Manifest endet sinngemäß mit dem Appell: “Neues schaffen heißt, Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt, Neues schaffen.” Eine unautorisierte Übersetzung ist verfügbar auf http://jerome-segal.de/empoert_euch.pdf (abgerufen am 3.10.2021).

(6) Stephen J. Emmott (Jahrgang 1960) ist Hochschullehrer, Autor und Wissenschaftler. Sein Fachgebiet ist Wissenschaftliches Rechnen (Computational Science). Bekannt wurde er durch sein Buch “Zehn Milliarden”. Darin prophezeit er den Kollaps der Welt. Seit 2004 ist Emmott Leiter des Bereichs Wissenschaftliches Rechnen bei Microsoft Research im englischen Cambridge. Außerdem ist er Gastdozent am University College London und an der University of Oxford.

