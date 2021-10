Vor dem großen Wandel

Es ist ein Beweis für den Schrecken, den grenzenlosen Schrecken des Kapitalismus, dass nach Jahrzehnten seines Triumphs, der Unveränderlichkeit, dem Ende der Geschichte, dem Mangel an anderen Zukunftsentwürfen, selbst in den Köpfen der Kinder, diejenigen von uns, die heute leben und erleben werden, wie sich diese Welt für immer verändert, nicht glücklich sein können.

Wir stehen am Abgrund, und alle kleinlichen Streitereien, alle politischen Programme und engen Bindungen fallen in die Bedeutungslosigkeit.

Die Schätzungen darüber, wann genau wir den Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr geben wird, gehen auseinander. Vielleicht ist es 2015, vielleicht 2020, aber die Klimawissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch (ich würde direkter sein und sagen, die Kapitalisten) seit der industriellen Revolution einen Anstieg der globalen Temperatur um 0,7 Grad Celsius verursacht hat und dass an einem bestimmten Punkt, der nicht weit entfernt ist, eine verstärkte globale Erwärmung eine Reihe von Rückkopplungsschleifen auslösen wird, die die globalen Temperaturen noch weiter ansteigen lassen werden.

Erprobte Klimamodelle deuten darauf hin, dass wir innerhalb von sechs bis zehn Jahren genug Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt haben werden, um eine Erwärmung von 2 °C zu verursachen.

Zu diesem Zeitpunkt werden das Schmelzen der Polkappen (die derzeit große Mengen an Sonnenstrahlung reflektieren), die Freisetzung von Methan, das derzeit unter dem sibirischen Permafrostboden gespeichert ist (Methan ist ein stärkeres Treibhausgas als CO2), die Zunahme des atmosphärischen Wasserdampfs (der ebenfalls die Sonnenwärme abfängt) und die zusätzliche Freisetzung von CO2, das derzeit in den Ozeanen gespeichert ist, da deren Absorptionsrate mit der Erwärmung abnimmt, werden sich alle diese Faktoren zu einem Anstieg der globalen Temperaturen um 5 bis 6 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts summieren.

Nur wenige der heute lebenden Arten haben in der Vergangenheit eine so heiße Welt überlebt, und wir alle werden uns anpassen müssen oder aussterben, da die Ozeane versauern, Wüstenregionen sich ausdehnen und Küstengebiete überflutet werden.

Es handelt sich nicht um ein Umweltproblem im herkömmlichen, begrenzten Sinne des Wortes. Es hat Auswirkungen auf alles, was wir tun.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten: Die allerbeste ist, dass innerhalb der nächsten sechs bis zehn Jahre Wellen der Revolte über den Staat hereinbrechen, der der Hauptverteidiger und Verwalter der Strukturen des auf fossilen Brennstoffen basierenden Kapitalismus ist; alle Kohlekraftwerke werden abgeschaltet; alle Autos werden von der Straße genommen, außer vielleicht einige wenige, die mit Pflanzenöl fahren können; Flugreisen werden abgeschafft; Elektrizität wird aufgegeben oder lokal mit kleinen erneuerbaren Energiequellen erzeugt; die Landwirtschaft wird von der derzeitigen industriellen, erdölgetriebenen Variante auf traditionelle Methoden oder Permakultur umgestellt, was bedeutet, dass ein großer Teil der menschlichen Bevölkerung sich wieder selbst um den Anbau der Lebensmittel für ihre Gemeinschaft kümmern muss; und durch die Wiederaufforstung stillgelegter Autobahnen, Gewerbegebiete, Golfplätze und anderer Flächen sowie durch die Wiederbegrünung der ausgedehnten kommerziellen Baumplantagen des Planeten wird der Atmosphäre eine enorme Menge an Kohlendioxid entzogen (die größte Menge an Kohlenstoff, die ein Wald speichert, befindet sich in der Schicht aus Blättern und anderen organischen Abfällen am Boden, die mit einer Artenvielfalt einhergeht, die es in Baumplantagen nicht gibt).

Genau das muss auch geschehen, falls wir den Punkt ohne Wiederkehr überschreiten, aber in diesem Fall wird es für uns alle viel weniger angenehm sein.

Wir stehen nicht vor einem Zusammenbruch, sondern vor einer Verschärfung des Elends, die sich niemand von uns vorstellen kann. Die Klimakrise wird den Kapitalismus nicht zerstören. So blind und wahnsinnig idiotisch die Mächtigen auch sind, sie schauen auch in die Zukunft. Auf dem jüngsten NATO-Gipfel in Straßburg diskutierte die Weltregierung ihre Lösung für die drohende Katastrophe: militarisierte Grenzen und strengere innere Sicherheitsmaßnahmen wie biometrische Ausweise und Überwachung.

Ich betrachte dies nicht als naiv-unrealistische Folgerungen, sondern vielmehr als Codewörter für die vollständige Verwirklichung der neuen Weltordnung. Die Mächtigen sind gut darüber informiert, dass ein starker Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität, der durch die globale Erwärmung verursacht wird, mit einem prognostizierten Höchststand der menschlichen Bevölkerung von 9 Milliarden Menschen zusammenfallen wird, was zu einer Hungerkatastrophe führen wird, die laut Prognosen zwischen 3 und 6 Milliarden Menschenleben fordert.

Schon jetzt sterben jedes Jahr 300.000 Menschen, fast alle im globalen Süden, an den Folgen des Klimawandels: Wüstenbildung, Dürren, heftigere Stürme, stärkere Ausbreitung von Tropenkrankheiten, Ernteausfälle. Die Menschen beginnen bereits, in großem Umfang zu migrieren, um zu überleben.

Die Lösung der NATO besteht darin, die Grenzen zu schließen, die Tür der Todeskammer zu versiegeln, die jetzt den größten Teil von drei Kontinenten umfasst. Dies ist das neue Juwel in ihrer Krone – sie planen den größten Massenmord in der Geschichte der Menschheit. Es gibt bereits bestätigte Berichte über Tötungen in der Wüste zwischen den USA und Mexiko und unheimliche Gerüchte über Marineboote, die Flöße voller Afrikaner im Mittelmeer versenken, wenn die Presse nicht da ist, um ein paar humanitäre Fotos von dramatischen Rettungsaktionen auf dem Meer zu machen – tatsächlich belaufen sich allein die gemeldeten Todesfälle an den Grenzen der Festung Europa zwischen 1988 und 2006 auf 14.000. Dies wird zur Politik werden. Dies wird zu einem offenen Krieg werden.

Natürlich wird die Grenze nicht hermetisch abgeriegelt sein. Die NATO wird wahrscheinlich Militärkolonien in wichtigen Regionen, die Treibstoff und Nahrungsmittel produzieren, unterhalten, insbesondere in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte wie Saudi-Arabien, wo die Kontrolle einfacher ist.

Auch innenpolitisch wird ihre Antwort bereits sichtbar: Totalitarismus. Nicht integrierte Immigranten und Jugendliche, die noch nicht in die Ermordung unserer Zukunft eingewilligt haben, stellen eine ständige innere Bedrohung dieser Ordnung dar, die sich in zahlreichen Revolten und Aufständen, aber auch in zahllosen leiseren Verweigerungen und der Schaffung und Verbreitung neuer sozialer Modelle manifestiert hat – ich meine unsere Proteste, unsere Sozialzentren, unsere Permakultur-Farmen, Hacklabs, Gegeninformationsgruppen, DIY-Gesundheitskollektive (Anm. d. Übers.: DIY steht für „Do it yourself“; übersetzt: Mach es selbst.), Fahrradwerkstätten und andere selbstorganisierte Projekte.

In Verbindung mit dem Willen, das bestehende System zu überwinden, und dem Versuch, die von Regierung und Medien auferlegten Trennungen zu durchbrechen, um echte Solidarität zu schaffen, zeugen diese Bewegungen von einem übermenschlichen Optimismus, der vielleicht die einzige Hoffnung für die Zukunft ist.

Die Regierungen der Welt könnten auch versuchen, die Katastrophe abzumildern, indem sie die Zahl der Kernkraftwerke erhöhen und Partikel in der Atmosphäre oder in der Erdumlaufbahn ausbringen, um einen Teil der Sonnenenergie zu reflektieren – mit unbekannten Folgen für die Zukunft, wie üblich.

Das Kapital und die weißen Rassistenstaaten bereiten sich darauf vor, die Apokalypse zu managen, die sie über uns alle gebracht haben. Wir müssen unsere Fähigkeiten entwickeln, sie zu unterlaufen, zu untergraben und zu besiegen. Wir können dies nicht allein tun; vielmehr müssen wir die Isolation überwinden, die sie denen auferlegen, die Widerstand leisten.

Nicht integrierte Einwanderergemeinschaften und Antiautoritäre, die mit der Staatsbürgerschaft privilegiert wurden, müssen die Kommunikation verstärken und Netzwerke der Solidarität aufbauen, die Rassismus, nationale Grenzen und Fremdbestimmung überwinden, und alle Aktiven müssen sich auf eine Herkulesaufgabe der Kommunikation mit allen außerhalb der Bewegung einlassen, um die staatliche Legitimität infrage zu stellen.

Es ist notwendig, die Menschen daran zu erinnern, dass die Politiker und Kapitalisten dieses Problem geschaffen haben, dass sie jahrelang hart daran gearbeitet haben, um es zu vertuschen, und dass sie diejenigen von uns, die versuchen, etwas dagegen zu tun, unterdrückt haben.

Die Probleme der Zukunft werden viel leichter zu bewältigen sein, wenn alle so denken wie wir – dass, wenn das Rettungsboot zu sinken beginnt, die Verantwortlichen zuerst über Bord gehen sollten.

Eine wichtige Aufgabe ist es, öffentlich in den Diskurs über den Terrorismus einzugreifen, um zu zeigen, dass wir die Menschen sind, die als Terroristen verfolgt werden, und dass der Krieg gegen den Terror in Wirklichkeit ein Krieg der sozialen Kontrolle ist, dass der Staat mit dem Wolf heult und keine seiner Sicherheitsmaßnahmen uns ein Gefühl der Sicherheit gibt. Die Menschen müssen sich mit dem Widerstand wohlfühlen, nicht mit der Überwachung. Wenn wir dies erreichen, haben wir dem Staat ein Instrument genommen, das er dringend braucht, um den kommenden Sturm zu überstehen.

Das Endergebnis dieser Kommunikationsarbeit muss in dem Bewusstsein gipfeln, dass Staat und Kapitalismus selbstmörderisch wahnsinnig sind, und in dem ergänzenden Wunsch, unser eigenes Leben frei von ihrer Kontrolle zu gestalten; in der Erkenntnis, dass Rassismus und Kolonialismus und die damit verbundenen Völkermorde seit Langem eine zentrale Rolle in diesem Wahnsinn spielen; und in der Einsicht, dass die Erde keine mechanische, tote Ansammlung von Materialien und Prozessen ist, die existiert, um von uns ausgebeutet zu werden, sondern ein lebendiges, einzigartiges Gebilde, das uns Leben und Sinn gibt und von dem wir ein kleiner und abhängiger Teil sind.

Mit einer Mentalität der Kontrolle und Ausbeutung ist keine Zukunft möglich: Diese Mentalität ist verantwortlich für Versklavung, Völkermord und die Zerstörung des Planeten. Es ist kein Frieden mit dem Staat und dem Kapitalismus erwünscht: Wir fordern unsere Macht zurück, um die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen.

Das ist der Wendepunkt, vor dem wir stehen: die totale Revolution oder ein neuer Totalitarismus, der das Massensterben, die Ermordung von Milliarden von Menschen und die zunehmende Versklavung derjenigen, die aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder Hautfarbe ums Überleben kämpfen müssen, vorantreibt.

Redaktioneller Hinweis: Der Beitrag von Peter Gelderloos erschien im Juni 2009 unter dem Titel „Before the Big Change“ bei anarchistnews.org. Er wurde von The Anarchist Library archiviert, vom Redaktionsteam von Neue Debatte sinngemäß übersetzt und publiziert, um durch die Reflexion auf die Beschreibung aus der Vergangenheit, die zahllose Ereignisse der Gegenwart vorwegnahm, die Diskussion rund um die Zerstörung der Lebensgrundlagen und einen notwendigen Wandel auf die besondere Rolle des ökonomischen Systems zu lenken. Einzelne Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben.

Foto: Maru Lombardo (Unsplash.com)

Peter Gelderloos Anarchist und Schriftsteller | Webseite Peter Gelderloos ist ein Anarchist und Schriftsteller aus den USA (Virginia), der zurzeit in Katalonien lebt. Er ist Autor von "How Nonviolence Protects the State", "Anarchy Works", "The Failure of Nonviolence", "Worshiping Power", "An Anarchist Response to Global Warming", "Diagnostic of the Future" und vielen anderen Büchern und Artikeln, die in auf Englisch, Katalanisch und Spanisch erschienen. Ein Großteil seiner Schriften ist auf http://www.akpress.org und http://www.theanarchistlibrary.org zu finden.