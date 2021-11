Aufforderung zur Revolte gegen die Lebensangst!

Der November hat es in sich. Nicht nur, weil er wie immer mit dunklen Wolken, Nebel und wenig Tageslicht das Gemüt angreift, sondern auch wegen der vielen Unsicherheiten, die sich momentan über internationale Beziehungen und das gesellschaftliche Leben ausbreiten.

Revolte? Du, auf Dich kommt es an!

Von der Pandemie und ihren Verwerfungen über brandgefährliche Grenzkonflikte bis zu geostrategischen Konfrontationen sind genügend Anlässe gegeben, die Sorge bereiten. Hinzu kommt, dass die üblichen Kanäle, in denen die menschliche Seele Erholung suchen kann, verstopft zu sein scheinen. Die Kultur leckt ihre Wunden, die Unterhaltung badet in Belanglosigkeit, die freien Geister sind verstummt. Was bleibt, ist eine Strategie für die Einzelnen, die beschriebe, wie mit einer solchen Situation umgegangen werden könnte.

Der heute gar nicht mehr präsente Franz Jung (1) hatte sich zwar in einem anderen historischen Kontext Gedanken über solche Situationen gemacht, aber die treffende Formulierung für das gefunden, was erforderlich ist: Die Revolte gegen die Lebensangst! Das Diktum ist insofern andersartig, als dass es den Blick abwendet von den vielen äußeren Umständen und Strukturen und den Fokus auf das innere Selbst richtet.

Es ist nicht damit getan, die eine oder andere Forderung abzusondern, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was am besten als die psychische Disposition beschrieben werden muss. Solange das einzelne Individuum – von Angst und Sorge durchdrungen –, sich nicht darüber im Klaren ist, welche Veränderungen es bereit ist, selbst mitzugehen oder gar zu gestalten, werden selbst die klügsten Einwürfe ohne Resonanz bleiben.

Du, auf Dich kommt es an! Ein Slogan, der aus der zeitgenössischen Politik nahezu gänzlich verschwunden ist und ein Stellvertretermilieu geschaffen hat, dass seinerseits den passiven Zustand eines Großteils der Bevölkerung im Feld der Politik hinterlassen hat. Es ist das bittere Ende eines bequemen Prozesses der Entmündigung, der sich jetzt rächt.

Wer glaubte, ausschließlich durch die Beauftragung anderer sein eigenes Schicksal gestaltet zu bekommen, sieht das Ergebnis. Die Beauftragten sind überfordert oder durch andere stark organisierte Interessen gekapert – und das eigene Agieren ist verlernt. Was bleibt, ist Frustration, das Gefühl der Machtlosigkeit, daraus resultierende Lebensangst und sporadische Zuckungen in Form von Zorn.

Die Überwindung der Angst

Die Angst, im internationalen Kontext auch oft „German Angst“ genannt, ist latent immer vorhanden. Sie konnte historisch in der einen oder anderen Form überwunden werden, zumeist jedoch mit destruktivem Ergebnis. Sie mündete nämlich nicht in einem Gefühl der Selbstermächtigung und der Teilhabe an Gestaltung, sondern in Hass und die Projektion auf Feindbilder. In Bezug auf die jetzige Situation besteht die Gefahr, dass der Hass zur neuen Währung wird, die alles bestimmt und zu einem neuen Desaster führt.

Die Revolte gegen die Lebensangst ist kulturell die vielleicht wichtigste Aufgabe, vor der wir stehen. Nicht, dass nicht Pläne für die Umgestaltung der Gesellschaft entwickelt werden müssten, die den Herausforderungen der Zeit entsprächen. Aber die große Aufgabe, die dem vorausgehen muss, ist die Überwindung der Angst vor diesen Veränderungen.

Die Bilanz der bisherigen Veränderungen belegt beeindruckend, wie viel verloren gehen kann, wenn die Passivität vorherrscht und das Gros der Gesellschaft in einem schwankenden Zustand zwischen Depression und Aggression verweilt. Der Schlüssel ist die eigene Bereitschaft, sich einzumischen, in die Konfrontation zu gehen und um den richtigen Weg zu streiten. Das Verharren in der Konsumption ist der falsche Pfad. Das wird vielen nicht schmecken, weil es so einfach ist, die Welt mit Sündenböcken zu bestücken, die die eigene Passivität verdecken. Die Forderung ist immens. Aber gibt es sinnvolle Alternativen?

Quellen und Anmerkungen

(1) Franz Josef Johannes Konrad Jung (1888 bis 1963) war Ökonom, Politiker und Schriftsteller. Seine Werke veröffentlichte er auch unter den Pseudonymen Franz Larsz und Frank Ryberg. Von 1933 bis 1936 gehörte Jung der Untergrundgruppe „Rote Kämpfer“ an, einer syndikalistisch, rätekommunistischen Organisation und Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. 1936/1937 wurde die Gruppe von der Nazi-Polizei zerschlagen und Jung verhaftet. Nach der Haftentlassung ging er nach Prag, später nach Wien und Genf. Aus der Schweiz wurde er ausgewiesen, ging nach Budapest und wurde dort 1944 erneut verhaftet. Jung konnte entkommen. Auf der Flucht von Österreich nach Italien wurde er 1945 erneut verhaftet und interniert im Konzentrationslager Bozen. Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wanderte Jung in die USA aus, 1955 erhielt er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ende 1960 kehrte er allerdings nach Europa zurück und lebte in Frankreich und Deutschland. 1961 erschien Jungs Autobiografie „Der Weg nach unten“, sein Buch „Revolte gegen die Lebensangst“ wurde 1983 im Verlag Brinkmann & Bose veröffentlicht.

Foto: Markus Spiske (Unsplash.com)

Gerhard Mersmann Politologe, Literaturwissenschaftler und Trainer | Webseite Dr. Gerhard Mersmann studierte Politologie und Literaturwissenschaften, war als Personalentwickler tätig und als Leiter von Changeprozessen in der Kommunalverwaltung. Außerdem als Regierungsberater in Indonesien nach dem Sturz von Haji Mohamed Suharto. Gerhard Mersmann ist Geschäftsführer eines Studieninstituts und Blogger. Seine gegenwärtigen Schwerpunkte sind Beratung, Lehre und Publizistik. Auf Form7 schreibt er pointiert über das politische und gesellschaftliche Geschehen und wirft einen kritischen Blick auf das Handeln der Akteure.