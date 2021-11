Pandemia Forever – Eine wissenssoziologische Skizze

Diese Kolumne sollte meine thematisch letzte für das in Linz erscheinende größte soziologische Fachmagazin im deutschen Sprachraum, soziologie heute, werden. Einigen so subjektiven wie unsystematischen methodischen Grundfragen zum Leitkonzept „Pandemie“ auf Grundlage der Fiktionaltypen gesund vs. krank sollten Hinweise folgen zu drei thematisch bezogenen Filmen (1,2,3):

der dystopischen Filmfiktion „Die Hamburger Krankheit“ aus dem Jahr 1979,

der kritischen ARTE-Dokumentation „Profiteure der Angst“ zur Schweinegrippe mit ihren Angstproduktionsmustern (2009) und

dem aktuellen ZDF-Film „Die Welt steht still“ (2021) zum scheinbar unbegreifbaren neo-expressionistischen Helferdrama aus der Frühphase der neudeutschen pseudopandemischen Epidemie mit jeweiligen Kennzeichnungen von deren Besonderheiten und Leitaussagen.

Als Ausblick wollte ich Sie einladen zu einem von Soziologen wie Max Weber (1904), Charles Wright Mills (1959), Albrecht (1991) und anderen als kulturwissenschaftlich legitim erachteten mehrschichtigen Gedankenexperiment (4,5,6).

Dieses Vorhaben ließ sich vor allem aus drei Gründen nicht verwirklichen:

Erstens war es auf einer Druckseite nicht machbar; zweitens wirken schon wenige Wochen nach Druck der Zeitschrift bei ohne angemessene Widerständigkeiten weitere exekutierte Maßnahmen als dystopische Projektionen wie in der Hamburger Krankheit und damit als vergangenheitsverklärender Schnee von gestern; und drittens kann ich auf einige aktuelle, im Netz frei zugängliche Diskussionsbeiträge positiv verweisen, die es ermöglichen, von diversen einzelnen Kritikpunkten abzusehen und mit den Kernpunkten des Gedankenexperiments zu beginnen: Bal paré …

Umwertung aller Werte

Ende 2021 lässt sich seit weltweiter Ausrufung einer Pandemie (7) genannten, vermutlich durch respiratorische Viren bedingten Infektionsentwicklung in Form einer spezifisch symptomlosen Krankheit am 12. März 2020 durch die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittragende Bill & Melinda Gates Foundation zur besonders im deutschen Sprachraum wirksamen Definitionsmacht zur „Pandemie“(8) inzwischen ergänzen und als aktuelles Fallbeispiel jener Verkehrung, die Nietzsche Umwertung aller Werte (9) nannte, darstellen:

Ein hierzulande (als führende Wissenschaftler) wirkendes Dreigestirn, bestehend aus einem habilitierten Militärveterinär, einem bisher unpromovierten Virologen und einem kölschen Epidemiologen, der zur Führung eines Professorentitels berechtigt zu sein scheint, wirft als aparte Variante von „Reiters Westliche Wissenschaft“ (Walter E. Richartz 1980) alte Grundfragen neu auf. Und lässt mich jenseits aller noch so bizarrer Einzelmaßnahmen gedankenexperimentell weiterfragen:

Wie kann denn respiratorische Viralität, die immer an Saisonalität(en) gebunden ist, in dieser klimatisch bipolaren Welt zeitgleich im lateinamerikanischen Sommer und gleichzeitig im zentralmitteleuropäischen Winter auftreten?

Und wie soll es denn im gegenwärtigen bürgerlichen Deutschland mit etwa 83 Millionen Menschen und deren relativ hoher Impfquote von etwa 62 Prozent bei einem Impfergebnis von sogenannten Impfdurchbrüchen (also faktisch erfolglosen Durchimpfungen) bei etwa 20 Prozent aller Doppelimpflinge zur „Pandemie der Ungeimpften“ durch diese Minderheit meist repressiv sozial passivierter Menschen kommen können?

Sind nun etwa noch nachhaltigere Datenakrobaten und Rechenkünstler als die Erfinder von auf je 100.000 Menschen als Grundzahl bezogenen Inzidenzquotienten von angeblich infizierten und/oder schwerstlungenkrank-hospitalisierten Patient(inn)en am Werk?

Und schließlich: Wenn auch hier nicht die seit Jahrhunderten bekannte historische „invisible hand“, die es schon irgendwie/irgendwann oder wie und wann auch immer richten kann, am Werke ist, wie soll denn diese universal-globale Pseudopandemie jemals enden unter Bedingungen und Verhältnissen, aus denen sie von bisher unbekannt gebliebenen Demiurgen Anfang 2020 als Krankheit ohne Symptome geschaffen wurde? Und was wäre wohl ohne die planetarisch wirksame Ausrufung dieser „Pandemie“ geschehen?

Quellen und Anmerkungen

