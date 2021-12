Der Gesinnungsausweis

„Sehr geehrter Herr Eberhardt,

klasse. Und vielen, vielen Dank. Na was für eine Überraschung, da haben Sie sich doch tatsächlich nicht lumpen lassen und für ein langjähriges Mitglied mal so richtig auf den Tisch gehauen. Nachdem sich an meinen eingereichten „Kriterien“ im Vergleich zu den Vorjahren aber auch rein gar nichts geändert hat, ist von Ihnen, also von „meinem Verband“ in Bezug auf die nicht existente Begründung ihres Partners, mir meinen Presseausweis für 2022 zu verweigern, ja gleich mal noch viel weniger zu lesen. Also mache ich mich eben auf die Suche nach einem neuen Verband. Vielleicht. Fassen Sie diese Mail dann mal ganz ruhig als eine ordentliche Kündigung meiner Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf, denn hier scheint ja ein mittelschweres Missverständnis auch rund um den Begriff „Frei“ vorzuliegen.

Nach der Vereinbarung des Presserats habe ich übrigens überhaupt nicht gefragt. Oder? Denn bei mir hat sich nämlich, wie gesagt, nichts geändert. Ob eine Mitgliedschaft mit einem „Anspruch auf die Ausstellung des bundeseinheitlichen Presseausweises“ verbunden ist, wollte ich genauso wenig wissen. Aber macht nichts, ich kenne das aus Presseanfragen. Und dass Sie sich als Vertreter in dieser Sache, also in einer Hochphase jener löblich freien Presse in einer noch freieren Gesellschaft für einen Verband so freier Schreiber entspannt zurücklehnen, ist eben typisch.

Alles Weitere zu unserem kleinen Fall dann vielleicht doch noch über – igitt – tatsächlich freie, also unabhängige Medien à la Rubikon oder – ojemine – so ziemlich abschreckend alternative Medien wie RT Deutsch. Zumindest aber über meinen Blog.

Dann noch weiterhin viel Spaß beim freien Schreiben im klitzekleinen Meinungskorridor. Und entschuldigen Sie die fehlenden Gendersternchen zur Rettung schlecht bezahlter Frauen und Freischreiberinnen auf der ganzen Welt.

Mit obligatorischen Grüßen,

Flo Osrainik,

FREIER Journalist & Autor“