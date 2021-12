Bilanz oder Kriegsgeheul im Greisendiskant

Was habt Ihr Euch gefeiert! Endlich, endlich war das Schreckgespenst des Kommunismus in seine Schranken verwiesen. Mehr noch, in die Knie gegangen und zusammengebrochen. Das Ende der Sowjetunion habt Ihr gefeiert als Ende der Geschichte. Im Hegelschen Sinne versteht sich. Als die zu sich selbst kommende Demokratie. Und dann habt Ihr losgelegt, um dem Rechtsnachfolger der UdSSR ein für alle Mal das Maul zu stopfen und das Handwerk zu legen.

Allmachtfantasten auf Speed

Mehr noch, Ihr wolltet dieses Areal übernehmen, was nicht so ganz geklappt hat. Dann eben würgen und einzäunen. Während Ihr im eigenen Behuf die Sau rausgelassen habt und alles, was an Sozialstaat und Maß aus der Zeit des Systemvergleichs übrig geblieben war, im Ofen des Triumphalismus verbrannte. Und Ihr habt damit begonnen, Russland einzuschnüren. Dass das entgegen der Zusicherungen geschah, die Ihr den Russen gegeben habt, als es den Hegemonialanspruch aufgab, – geschenkt!

Womit Ihr nicht gerechnet habt und was Euch die Laune richtig verdorben hat, ist die Tatsache, dass Ihr danach von einer Krise in die nächste getaumelt seid. Das Verdorbene daran war die eigene Unzulänglichkeit. Da war zunächst einmal niemand, den man verantwortlich machen konnte. Und wie es so ist bei unverbesserlichen Allmachtfantasten, Ihr habt weiter gemacht, als sei nichts geschehen. Euer Hunger nach Geld, Macht und Ressourcen blieb unstillbar.

Ihr habt Kriege vom Zaum gebrochen, Eure Bevölkerungen nach Strich und Faden betrogen und große Teile davon immer mehr ins Elend stürzen lassen. Im Rausch des endgültigen Sieges habt Ihr es versäumt, Werte zu schaffen, sondern seid dem Trug erlegen, Wert und monetärer Gewinn seien gleichzusetzen. So wurden Eure Bankkonten zum fetten Mönch und Eure Bevölkerungen zum dürren Bauer.

Zeit für eine Bilanz

Und wie es so kommt, wenn man auf Speed ist, Ihr habt das Gefühl für die eigene tatsächliche Geschwindigkeit verloren. Das Aufwachen war und ist schmerzhaft, denn da sind neue Konkurrenten, die aus der Geschichte gelernt haben, die einen Plan hatten und sich entwickeln, während Ihr in alten Feindbildern schwelgt und meint, Eure heutige Existenz und gestrige Vormachtstellung dadurch bewahren zu können, wenn Ihr mit dem Säbel rasselt. Seid getrost, das ist Schnee von gestern.

Was an der Zeit wäre, aber was lasst Ihr Euch eigentlich raten, wäre die Bilanzen auf den Tisch zu legen und schonungslos zu analysieren, was im eigenen Laden nicht mehr funktioniert und was getan werden muss, um wieder auf die Beine zu komme.

Da wären viele, die das begrüßen würden, aber die alten, ranzigen Säcke einer vergangenen Epoche sind strikt dagegen, weil, ja weil ihre Macht und ihr Einfluss bei einer ehrlichen Analyse dahin wären.

Die alte Geschäftsführung hat aus den sich westliche Demokratien nennenden Unternehmen westliche Demagogien gemacht, an die im Innern immer weniger Menschen glauben. Und der Rest der Welt, der größer ist als die eigene Existenz, schüttelt nur noch verwundert den Kopf.

Die Hoffnung auf eine Rebellion der Jugend bleibt, wiewohl einige, die sich gerade als solche ausgeben, schon auf dem Schoß der alten, dahin sinkenden Hegemonen sitzen und gleich aufgeweckten Äffchen deren Slogans nachplappern. Sie, wie alle anderen, sollten sich nicht täuschen lassen. Es ist Kriegsgeheul im Greisendiskant (1): Grausam, dumm und selbstvernichtend.

Quellen und Anmerkungen

(1) Diskant bezeichnete ursprünglich ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts das höchste Instrument der in Chören gebauten Musikinstrumente (beispielsweise Diskantpommer oder Diskantgambe).

Foto: Dollar Gill (Unsplash.com)

Gerhard Mersmann Politologe, Literaturwissenschaftler und Trainer | Webseite Dr. Gerhard Mersmann studierte Politologie und Literaturwissenschaften, war als Personalentwickler tätig und als Leiter von Changeprozessen in der Kommunalverwaltung. Außerdem als Regierungsberater in Indonesien nach dem Sturz von Haji Mohamed Suharto. Gerhard Mersmann ist Geschäftsführer eines Studieninstituts und Blogger. Seine gegenwärtigen Schwerpunkte sind Beratung, Lehre und Publizistik. Auf Form7 schreibt er pointiert über das politische und gesellschaftliche Geschehen und wirft einen kritischen Blick auf das Handeln der Akteure.