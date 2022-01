Einführung in soziologische Sichten (Teil 3): Gerechtigkeit

„Er sah die Menschen und er sah, dass sie sich an Illusionen festklammerten, an die sie schon lange nicht mehr glaubten.“ (Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus. [1953]. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1976: 111)

Georg Herwegh variierend, könnte erinnert werden: Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Wer wollte sie nicht nehmen! (55)

Georg Herwegh (1817 bis 1875): Politischer Lyriker und revolutionärer Dichter. (Foto: Gemeinfrei)

Dem bundesdeutschen justizkritischen Juristen Egon Schneider gilt die Gerechtigkeitsfrage als „das Kernproblem aller Rechtswissenschaft, die diesen Namen verdient.“ (56) Und in eigenen Notizen steht dieser Aphorismus: Einer der wichtigsten menschlichen Sinne ist der Gerechtigkeitssinn.

Ähnlich mag es der marxistische Soziologe, Historiker und Gelehrte Eric Hobsbawm (57) gesehen haben. Hobsbawm formulierte (ohne sich ausdrücklich auf die entsprechende Leitstudie (58) zu beziehen) in einem seiner letzten Interviews (2009) diese beiden „noch etwas“-Schlusssätze: „Soweit ich weiß, gibt es keine Gesellschaft ohne den Begriff der Ungerechtigkeit. Und daher soll es auch keine Gesellschaft geben, in der man sich nicht gegen sie auflehnt.“ (59)

Zugegeben: Für mich hat(te) Gerechtigkeit als moralischer Grundsatz und – im sozialphilosophischen Sinn – ethisches Prinzip bisher immer auch eine soziale Komponente. Diese bezieht sich mit der auf Egalität gerichteten Forderung nach Gleichheit sowohl der gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnisse als Handlungsrahmen für menschliche Handlungen und als Handlungen von Menschen wie auch auf rechtliche Gleichstellung von – in einer Gesellschaft lebenden – Menschen als Individuen.

Dieses gewiss weite, gesellschaftlich bezogene Verständnis von Gerechtigkeit geht auch in seiner Vermittlung von „Individuum“ und „Gesellschaft“ über das allgemein-etymologische Verständnis von Gerechtigkeit hinaus, das sich vor allem auf das Recht als „den geltenden Rechtsnormen entsprechendes Handeln und Urteilen, Rechtsprechung, mit der Rechtspflege beauftragte Institutionen“ bezieht. (60)

Die Bindung von Recht an Gerechtigkeit im Deutschen und in Deutschland ergibt sich auch aus dem Deutschen Richtergesetz (DRiG § 38):

„Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, […].“

Auffällig ist, dass der (wenn man so will) Schlüsselbegriff Gerechtigkeit seit Jahrzehnten gerade dort nicht vorgestellt und diskutiert wird, wo am ehesten Interesse an Gerechtigkeit zu erwarten wäre: im Soziologie genannten zentralen sozialwissenschaftlichen Feld.

Das dort vorherrschende Schweigen wirkt beredt: Begriff und Konzept von Gerechtigkeit beschweigen gemeinsam Hand- und Wörterbücher sowie Einführungen wie René Königs weitverbreitetes Lexikon Soziologie (Neuausgabe 1967, zuletzt erschienen im 401.- 405. Tausend 1979), Hans Paul Bahrdts Schlüsselbegriffe der Soziologie (1994), Bernhard Schäfers Grundbegriffe der Soziologie (2003), ein frühes marxistisch-leninistisches Wörterbuch der Soziologie (1969) und das von Konrad Lotter et al. edierte neue Marx-Engels-Lexikon (2006; 2013).

Dieser Tatbestand selektiver Ignoranz oder Nichtwahrnehmung erstaunt auch insofern, weil seit Ralf Dahrendorfs geisteswissenschaftlicher Arbeit vom Gerechten und (implizit) von Gerechtigkeit bei Karl Marx (61) eine übers neuerlich interessierende Rechtsdenken von Marx (62) hinausgehende Studie seit nunmehr sechzig Jahren vorliegt. Und wenn man sich gehaltvolle Arbeiten theoretisch ambitionierter Soziologen im deutschsprachigen Bereich wie Dieter Claessens oder Heinrich Popitz (63) anschaut, verfestigt sich der Eindruck: Gerechtigkeit ist ein soziologisches Anathema.

Ralf Gustav Dahrendorf (1929 bis 2009) war unter anderem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Als 14-Jähriger war er Mitverfasser von Flugblättern gegen den Nationalsozialismus. 1952 erschien im Dietz Verlag sein Werk „Marx in Perspektive: die Idee des Gerechten im Denken von Karl Marx“. (Foto: Library of the London School of Economics and Political Science, keine Einschränkungen)

Auch beim (sozial)wissenschaftlichen Wissen gibt es den Vakuumeffekt: Wenn nicht soziologisch, so ist die Gerechtigkeitsfrage alternativdisziplinär, etwa psychologisch und politikwissenschaftlich, von Interesse.

In der Neuausgabe des zuerst 1971 erschienenen Lexikons der Psychologie finden sich drei Abschnitte zur Gerechtigkeit. (64) Diese läge „unter psychologischem Aspekt […] nicht in den Dingen, sondern im Kopf des Menschen“: „subjektiv-individuell“ als „persönliches Gerichtetsein des einzelnen Menschen auf das Recht, das er erkennen und verwirklichen möchte“, „subjektiv-generell“ als in „Gruppen ständig wiederholter Versuch, eine rechtliche Ordnung zu finden.“

Im Folgenden wird der auch hier gesetzte Zusammenhang Recht-Gerechtigkeit weiter ausgeführt mit Blick auf Rechtsanwendung und Gleichheitsprinzip einerseits und Herstellung von „Harmonie in den zwischenmenschlichen Ordnungen und Beziehungen“ andererseits.

Der Kurzeintrag im Politiklexikon (65) beginnt mit der als allgemeine Tugend angesehenen Gerechtigkeit, konkretisiert diese im speziellen als „zentralen Grundwert und oberstes Ziel des Rechtsstaates, das als Ordnungs- und Verteilungsprinzip immer wieder neu bestätigt und angewandt werden muss“, erwähnt Tauschgerechtigkeit und austeilende Gerechtigkeit und betont so herrschaftsbezogen wie begrifflich unscharf:

„Traditionell gehört die Aufrechterhaltung einer gerechten Ordnung zu den Pflichten der Herrschenden bzw. kommt den Beherrschten bei Unrecht ein Widerstandsrecht zu.“

Politische Bildung schließlich erklärt an zentraler Stelle (66) nicht nur die nachhaltige Politisierung der Gerechtigkeitsfrage und dass „jede neue Regierung mit dem Versprechen antritt, für mehr ’soziale Gerechtigkeit‘ zu sorgen“; sondern auch ihre eigene Hilflosigkeit im Gerechtigkeitsfeld:

„Gerechtigkeit ist keine objektive, messbare Größe. Was gerecht ist und was nicht, liegt im Auge des Betrachters bzw. an Maßstäben, die er oder sie anlegt […]. So haben auch die politischen Parteien divergierende Konzepte von sozialer Gerechtigkeit und führen den Terminus zuweilen als ‚Kampfbegriff‘ ins Feld. Es ist kaum möglich, mit einer derart aufgeladenen Vokabel Politik sachlich zu bewerten.“

Die gegenwärtig verbreitetste Gerechtigkeitstheorie dürfte die des US-amerikanischen politischen Philosophen John Rawls (1921-2002) sein. (67) Nach Fachaufsätzen in der Philosophical Review der 1950er-Jahre [Decision Procedure for Ethics (1951); Two Concepts of Rules (1955); Justice As Fairness (1958)] erschien 1971 Rawls einem „egalitären Liberalismus“ verpflichtete Theory of Justice.

Auch Rawls Hauptwerk präsentiert Gerechtigkeit als Tugend (virtue) und kritisiert den utilitaristischen Nützlichkeitsansatz, um diesen dann hütchenspielerhaft um eine aparte anti-egalitäre Facette von Verteilungsgerechtigkeit zu bereichern. Ungleichverteilungen von Reichtum und Macht hält er dann für gerechtfertigt, wenn sie allen Gesellschaftsmitgliedern nützten:

„(…) alle sozialen Werte […] sind gleichmäßig zu verteilen, soweit nicht eine ungleiche Verteilung jedermann zum Vorteil gereicht. Ungerechtigkeit besteht […] in Ungleichheiten, die nicht jedermann Nutzen bringen.“ (68)

Aus illusionärer Chancengleichheit (69) wird nicht weniger illusionäre Chancengerechtigkeit. (70)

Der Philosoph John Rawls (1921 bis 2002) verfasste sein Hauptwerk „A Theory of Justice“ 1971. (Foto: Belknap Press of Harvard University Press; gemeinfrei)

Auch wenn es bisher keine anerkannte marxistische Theorie der Gerechtigkeit gibt – einige ihrer Grundzüge sind unverkennbar. Ausgangspunkt ist der 1842 formulierte kategorische Imperativ des „frühen“ Marx („Von einem Rheinländer“). Das historische Ereignis: Versagung des bisherigen Gewohnheitsrechts der Armen, (Feuer-)Holz in den Wäldern schlagen zu dürfen, veranlasste Marx sowohl zur Betonung dieses garantierten Rechts „der Armut in allen Ländern“, das „seiner Natur nach nur das Recht dieser untersten besitzlosen und elementarischen Masse sein kann“, als auch zur Rechtfertigung des Handlungsgrundsatzes, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ (71)

An diese naturrechtlich-klassenbezogene Sicht schloss Ernst Bloch an, indem er nicht nur jede herrschende Gerechtigkeit von oben kritisierte, sondern dieser kataskopischen Sicht seine anaskopische Perspektive einer alternativen Gerechtigkeit von unten entgegensetzte. (72)

Bevor es abschließend marxistisch-analytisch um Grundlegendes zur Gerechtigkeitsfrage gehen soll, erscheinen Hinweise zur Lohngerechtigkeit erforderlich. Wie bekannt, forderte die alte Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert gerechten Lohn. Und offensichtlich, so eine Zeitungsüberschrift aus Kiel zum 1. Mai 2013, nicht nur diese: Tausende bei Demo für gerechten Lohn. (73)

Gerechter Lohn (Englisch: equal pay) ist auch in der neuen Bundesrepublik Deutschland heute eine Forderung, die sowohl von linken Gewerkschaftern als auch von progressiven Sozialwissenschaftlern (74) vertreten wird.

Die auf Vorstellungen vom „unverkürzten Arbeitsertrag“ (Ferdinand Lassalle; 75) zurückgehende Forderung, die sich in der faschistischen Ideologie und Propaganda der Deutschen Arbeitsfront Mitte der 1930er-Jahre wiederfand, ist nicht nur wirtschaftlich und politisch falsch; sondern auch ideologisch und fiktiv. Friedrich Engels betonte schon zu Marx Lebzeiten in seiner Glosse Ein gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk (1881), dass dieser „altehrwürdige“ Wahlspruch „fehl am Platze“ wäre und empfahl: „Begrabt darum den alten Wahlspruch für immer, und ersetzt ihn durch einen anderen: Besitzer der Arbeitsmittel – der Rohstoffe, Fabriken und Maschinen – soll das arbeitende Volk selbst sein.“ (76)

Friedrich Engels (1820 – 1895) entwickelte zusammen mit Karl Marx die Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie des Marxismus. (Foto: Gemeinfrei)

So gesehen kann nicht oft genug im speziellen Zusammenhang mit der Gerechtigkeitsfrage auf Marx‘ Kritik des „Gothaer“ Programm(entwurf)s (1875; 77) verwiesen, wie allgemein an Grundlagen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses erinnert werden: an den auch in jeder noch so sozialen Marktwirtschaft aus Mehrarbeit und Mehrwert geschaffenen Profit aus dem Kapital als „sich selbst verwertender Wert, Wert, der Wert gebiert“ (78) entsteht.

Was die Gerechtigkeitsfrage in der Gegenwart zu Beginn des 21. Jahrhunderts betrifft, so geht es entsprechend des weltweiten Status in dieser finanzkapitalistisch bestimmten Neuen Einen Welt (NEW) zwischen nicht mehr als „Sozialismus“ ohne eigenes Rechtssystem existierender und noch nicht als „Islamismus“ mit eigenem Rechtssystem (79) geschaffener globaler Bipolarität vor allem um eine formationsspezifische Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit im Kapitalismus als kapitalistische Gerechtigkeit auf Grundlage des Scheins von Gleichheit in den (Austausch-)Beziehungen zwischen Menschen und sozialen Gruppen. (80)

Methodisch bedeutet Formationsspezifik immer Abwendung vom hypergeschichtlich Allgemeinen als (in der Gerechtigkeitsfrage seit Aristoteles) überzeitlich-universell Geltendem und anthropologisch Behauptetem zugunsten systematisch-kritischer Analyse historisch-konkreter Besonderheiten. Auch im finanzökonomisch bestimmten Spätkapitalismus („Banksterismus„; 81) gilt die abstrakt gesetzte Austauschgleichheit der kapitalistisch bestimmten bürgerlichen Gesellschaft.

Auf Grundlage materieller Ungleichheiten der Menschen(gruppen) werden, um Vertragsfreiheit und Austauschgerechtigkeit als gesellschaftliches Leitphänomen zu behaupten, empirisch Ungleiche unter der Hand zu formell Gleichen erklärt.

Ungerechtigkeiten kann es dieser Systematik zufolge nur noch in formellen Verstößen gegen die aus der bürgerlich-kapitalistischen Gerechtigkeit folgende Rechtsordnung geben: etwa als Gewaltakte, Raub, Betrug, Schwindel, Sklaverei und sonstige „verunreinigte“ Momente entwickelter kapitalistischer Produktionsweise. (82)

Die ungleiche Verteilung der Arbeitsmittel im Kapitalismus (Rohstoffe, Fabriken und Maschinen) hingegen gilt als grundlegend gerecht und rechtens. Daraus folgt die der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaftsform eigene „besondere strukturelle Ungleichheit“ (83) und ihre Rechtfertigung.

Die Illusion von Freiheit und Gerechtigkeit gründet in der vom Äquivalententausch – einer der zentralen Lebenslügen jeder bürgerlichen Gesellschaft.

Die (aktuell-)griffige Politlosung Umfairteilen (84) transportiert nichts anderes als menschlich-verständliche wie abstrakt-allgemeine (fälschlich Kultur des Teilens genannte) Appelle an freiwillige Sachabgaben (85) von Besitzenden an Nichtbesitzende, Habende (haves) an Nichthabende (havenots). Diese der deutschen Ideologie entsprechende Haltung nannte Marx „moralisierende Kritik und kritisierende Moral.“ (86)

Karl Marx (Fotografie: John Mayall jun.; gemeinfrei)

Quellen und Anmerkungen

Fotos: Saikiran Kesari (Unsplash.com), Georg Herwegh (Kupferstich nach Ölbild von Conrad Hitz (1798–1866) von Carl Arnold Gonzenbach (1806–1885), Zürich 1843), in Herweghs Handschrift Raum ihr Herrn dem Flügelschlag einer freien Seele (Gemeinfrei), Foto von Ralf Dahrendorf (Library of the London School of Economics and Political Science 1980; auf https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15336194; Uploaded by Fæ, No restrictions), Belknap Press of Harvard University Press (Foto von John Rawls 1971; gemeinfrei) auf https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93064337 abrufbar; George Lester (Aufnahme von Friedrich Engels etwa 1856; gemeinfrei) sowie John Mayall jun. (Fotografie von Karl Marx 1875, Gemeinfrei).

Richard Albrecht Kulturforscher und Sozialwissenschaftsjournalist | Webseite Dr. Dr. habil. Richard Albrecht ist historisch arbeitender Kulturforscher und Sozialwissenschaftsjournalist mit einem Arbeitsschwerpunkt kulturanalytische Sozialpsychologie. Leitkonzept "The Utopian Paradigm" (1991). Kolumnist des Linzer Fachmagazins "soziologie heute". Autor des Marburger "Forum Wissenschaft" und der Berliner Netzzeitung "trend". Letzterschienenes Buch: HELDENTOD. Kurze Texte aus langen Jahren (Shaker Media 2011).