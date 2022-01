Die letzten Tage des Covidian-Kults

Das wird nicht lustig werden, Leute. Der Niedergang eines Todeskults ist selten schön. Es wird Gejammer und Zähneknirschen geben, zusammenhangloses fanatisches Gelaber, massenhaftes Löschen von peinlichen Tweets. Es wird einen regelrechten Tsunami verzweifelter Rationalisierungen, anstrengender Leugnungen, schamloser Schuldzuweisungen und anderer Formen der Verschleierung geben, wenn plötzlich ehemalige Mitglieder des Covidian-Kults in letzter Minute in den Dschungel flüchten, bevor die vollgeimpften und aufgeputschten „Safe and Effective Kool-Aid“-Server sie erreichen.

Ja, es ist wahr, wie Sie sicher bemerkt haben, fällt die offizielle Covid-Erzählung vor unseren Augen in sich zusammen bzw. wird hastig demontiert oder historisch revidiert.

Die „Experten“ und „Behörden“ geben endlich zu, dass die „Covid-Todesfälle“ und „Krankenhausaufenthalts“-Statistiken künstlich aufgeblasen und völlig unzuverlässig sind (was sie von Anfang an waren), und sie geben zu, dass ihre Wunder-„Impfstoffe“ nicht funktionieren (es sei denn, man ändert die Definition des Wortes „Impfstoff“), und dass sie ein paar Menschen getötet haben, oder vielleicht mehr als ein paar Menschen, und dass die Lockdowns wahrscheinlich „ein schwerer Fehler“ gewesen sind.

Ich werde mich nicht mit weiteren Zitaten abmühen. Sie können genauso gut im Internet surfen wie ich. Der Punkt ist, dass die „apokalyptische Pandemie“ PSYOP ihr Verfallsdatum erreicht hat. Nach fast zwei Jahren Massenhysterie über ein Virus, das bei etwa 95 % der Infizierten leichte bis mittelschwere Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome (oder überhaupt keine Symptome) hervorruft und dessen Gesamttodesrate bei etwa 0,1 % bis 0,5 % liegt, sind die Nerven der Menschen am Ende. Wir sind alle erschöpft. Sogar die Covidian-Kultisten sind erschöpft. Und sie beginnen, den Kult massenhaft zu verlassen.

Es war eigentlich immer nur eine Frage der Zeit. Wie Klaus Schwab sagte, „stellt die Pandemie eine seltene, aber begrenzte Zeitspanne dar, in der wir über unsere Welt nachdenken, sie neu denken und neu gestalten können“.

Es ist noch nicht vorbei, aber das Zeitfenster schließt sich, und unsere Welt ist noch nicht „umgestaltet“ und „zurückgesetzt“ worden, nicht unwiderruflich, noch nicht. GloboCap hat den potenziellen Widerstand gegen den Great Reset und die Zeit, die es braucht, um diesen Widerstand zu zerschlagen, eindeutig unterschätzt. Und nun läuft die Zeit ab, und der Widerstand ist nicht gebrochen … im Gegenteil, er wächst. Und es gibt nichts, was GloboCap tun kann, um ihn zu stoppen, außer offen totalitär zu werden, was es nicht kann, denn das wäre selbstmörderisch. Wie ich kürzlich in einer Kolumne bemerkte:

„Der Totalitarismus der Neuen Normalität – und jede global-kapitalistische Form des Totalitarismus – kann sich nicht als Totalitarismus oder gar als Autoritarismus darstellen. Er kann seine politische Natur nicht zugeben. Um zu existieren, darf er nicht existieren. Vor allem muss er seine Gewalt verschwinden lassen (die Gewalt, auf die alle Politik letztlich hinausläuft) und muss uns als eine im Wesentlichen wohltätige Antwort auf eine legitime ‚globale Gesundheitskrise‘ erscheinen …“

Die simulierte „globale Gesundheitskrise“ ist im Grunde genommen vorbei. Das bedeutet, dass GloboCap das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Sache ist die: Wenn man die Massen in einen Zustand bewusstloser Paranoia wegen einer „apokalyptischen globalen Pandemie“ versetzen will, muss man irgendwann eine tatsächliche apokalyptische globale Pandemie produzieren. Mit gefälschten Statistiken und Propaganda kann man eine Weile weitermachen, aber irgendwann müssen die Menschen etwas erleben, das zumindest einer tatsächlichen verheerenden weltweiten Pandemie ähnelt, und zwar in der Realität und nicht nur auf ihren Telefonen und Fernsehern.

Außerdem hat GloboCap es mit den Wunder-„Impfstoffen“ gründlich übertrieben. Die Covidian-Kultisten glaubten wirklich, dass die „Impfstoffe“ sie vor Infektionen schützen würden. Epidemiologie-Experten wie Rachel Maddow versicherten ihnen, dass dies der Fall sei:

„Jetzt wissen wir, dass die Impfstoffe gut genug funktionieren, um das Virus bei jeder geimpften Person zu stoppen“, sagte Maddow in ihrer Sendung am Abend des 29. März 2021. „Eine geimpfte Person wird dem Virus ausgesetzt, das Virus infiziert sie nicht, das Virus kann diese Person dann nicht nutzen, um irgendwo sonst hinzugehen“, fügte sie zustimmend hinzu. „Es kann eine geimpfte Person nicht als Wirt benutzen, um weitere Menschen zu infizieren.“

Und jetzt sind sie alle krank mit … nun ja, einer Erkältung im Grunde genommen oder sie sind „asymptomatisch infiziert“ oder was auch immer. Und sie sehen einer Zukunft entgegen, in der sie sich alle drei oder vier Monate „Impfungen“ und „Auffrischungsimpfungen“ unterziehen müssen, um ihre „Konformitätsbescheinigungen“ auf dem neuesten Stand zu halten, damit sie einen Job haben, eine Schule besuchen oder in einem Restaurant essen dürfen, womit, … Okay, Hardcore-Kultisten haben damit kein Problem, aber es gibt Millionen von Menschen, die sich daran halten, nicht weil sie wahnhafte Fanatiker sind, die die Köpfe ihrer Kinder in Zellophan wickeln würden, wenn Anthony Fauci es ihnen befehlen würde, sondern aus reiner „Solidarität“ oder Bequemlichkeit oder Herdentrieb oder … Sie wissen schon, Feigheit.

Viele dieser Leute (das heißt, die Nicht-Fanatiker) beginnen zu vermuten, dass das, was wir „Zinnfolienhut-tragenden, Covid-verleugnenden, Anti-Impfstoff-verschwörungstheoretischen Extremisten“ ihnen in den letzten 22 Monaten erzählt haben, vielleicht gar nicht so verrückt ist, wie sie ursprünglich dachten. Sie ziehen sich zurück, rationalisieren, revidieren die Geschichte und erfinden einfach alle Arten von eigennützigem Blödsinn, wie zum Beispiel dass wir uns jetzt in einer „Post-Impf-Welt“ befinden oder dass „die Wissenschaft sich geändert hat“ oder dass „Omicron anders ist„, um zu vermeiden, dass sie gezwungen sind, zuzugeben, dass sie die Opfer einer GloboCap-PSYOP und der weltweiten Massenhysterie sind, die sie erzeugt hat.

Nun gut, sollen sie sich doch einreden, was sie für ihre Eitelkeit oder ihren Ruf als investigative Journalisten, prominente Linke oder Twitter-Revolutionäre brauchen. Wenn Sie glauben, dass diese „genesenen“ Covidian-Kult-Mitglieder jemals öffentlich all den Schaden zugeben werden, den sie der Gesellschaft, den Menschen und ihren Familien seit März 2020 zugefügt haben, geschweige denn sich für all die Beschimpfungen entschuldigen werden, die sie auf diejenigen von uns geschüttet haben, die über die Fakten berichteten … Tja, das werden sie nicht. Sie werden sich drehen, zweideutig reden, rationalisieren und nach Strich und Faden lügen, was auch immer nötig ist, um sich selbst und ihr Publikum davon zu überzeugen, dass sie als die Kacke am Dampfen war, nicht mit den Hacken geknallt und ganz auf „Gut Deutsch“ gemacht haben.

Machen Sie diesen Leuten die Hölle heiß, wenn Sie müssen. Ich fühle mich genauso wütend und betrogen wie Sie. Aber lasst uns nicht aus den Augen verlieren, was hier letztlich auf dem Spiel steht. Ja, das offizielle Narrativ bröckelt endlich, und der Covidian-Kult beginnt zu implodieren, aber das bedeutet nicht, dass dieser Kampf vorbei ist.

GloboCap und seine Marionetten in der Regierung werden nicht einfach das ganze „New Normal“-Programm abblasen, so tun, als hätte es die letzten zwei Jahre nie gegeben und sich anmutig in ihre verschwenderischen Bunker in Neuseeland und auf ihre Mega-Jachten zurückziehen.

Totalitäre Bewegungen und Todeskulte gehen in der Regel nicht mit Anstand unter. Sie gehen in der Regel in einer grundlosen Orgie mutwilliger, nihilistischer Gewalt unter, während die Sekte oder Bewegung verzweifelt versucht, ihren Einfluss auf ihre schwankenden Mitglieder aufrechtzuerhalten und sich gegen die anstürmende Realität zu verteidigen. Und genau da befinden wir uns im Moment … oder wir werden es in Kürze sein.

Städte, Staaten und Länder auf der ganzen Welt treiben die Einführung der New Normal Biosicherheitsgesellschaft voran, obwohl es dafür keine plausible Begründung mehr gibt. Österreich macht mit der Zwangsimpfung weiter. Deutschland bereitet sich darauf vor, das Gleiche zu tun. Frankreich führt ein nationales Ausgrenzungssystem ein, um „Ungeimpfte“ zu bestrafen. Griechenland verhängt Geldstrafen gegen „ungeimpfte“ Rentner. Australien betreibt „Quarantänelager„. Schottland. Italien. Spanien. Die Niederlande. New York City. San Francisco. Toronto. Die Liste geht weiter und weiter und weiter.

Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin kein Orakel. Ich bin nur ein Satiriker. Aber wir kommen dem Punkt gefährlich nahe, an dem GloboCap vollends faschistisch werden muss, wenn sie beenden wollen, was sie begonnen haben. Wenn das passiert, werden die Dinge sehr hässlich werden. Ich weiß, die Dinge sind bereits hässlich, aber ich spreche von einer ganz anderen Art von Hässlichkeit. Denken Sie an Jonestown, an Hitlers letzte Tage im Bunker oder an die letzten Monate der Manson Family.

Das ist es, was mit totalitären Bewegungen und Todeskulten geschieht, wenn der Bann gebrochen ist und ihre offiziellen Narrative zusammenbrechen. Wenn sie untergehen, versuchen sie, die ganze Welt mit sich zu reißen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hoffe, dass wir das vermeiden können. Denn nach allem, was ich gehört und gelesen habe, ist das nicht sehr lustig.

Redaktioneller Hinweis: Das politische Essay erschien am 18. Januar 2022 unter dem Titel „The Last Days of the Covidian Cult“ bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

