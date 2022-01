Immer Krieg. Immer wieder die gleiche, blöde Scheiße!

Was wäre, würde die Regierung der USA meinen, gegen Russland nicht so gut aufgestellt zu sein? Vielleicht finden sie es in Anbetracht der eigenen Klammnis auch einfach nur zu teuer, ihre Leute über den Atlantik zu schippern, wenn doch genug andere Truppen fast vor Putins Haustür stehen. Schweden hat sich auf Gotland ja bereits in Position begeben (1).

Es wird womöglich wieder auf Solidarität gepocht. Aber was ist förderlich für eine kriegerische Solidarität – eine, die am besten auch bei der Mehrheit der Bürger zieht? Auf jeden Fall muss etwas sehr Emotionales präsentiert werden wie zum Beispiel 1990 die Brutkastenlüge (2), eine Erfindung der US-amerikanischen PR-Agentur Hill & Knowlton, die schon in so manche Massenmanipulation involviert war (3). Die emotionale Mobilisierung der bürgerlichen Kriegslust trug dazu bei, eine Welle der Zerstörung in Gang zu setzen, die über den Irak hinaus reichte: eines von vielen traurigen Beispielen.

Aktuell erleben wir eine Groß- und Rundummobilisierung – das komplette Sortiment (4, 5) der Tiefenpsychologie wird also ausgerollt. Danke! Deutlicher kann sich ein völlig pervertierter Machtmissbrauch kaum noch offenbaren; nicht nur zum Thema „Russland“ übrigens.

Wir werden durchweg so was von verarscht. Hass produzierende Massenmanipulation findet derzeit in ganz Europa statt. Wir alle sollen für die Idee begeistert werden, es dem „bösen Russen“ mal so richtig zu zeigen. Und wann tritt das gewiss ein? Wenn der Russe angeblich etwas Böses getan hat. Zwischenstand: USA bezichtigt Russland der Planung einer False-Flag-Aktion (6). Möchte jemand Popcorn dazu?

False-Flag-Aktionen und Propagandalügen setzten den Zweiten Weltkrieg in Gang (7). Und es war nicht der letzte Krieg, der so oder durch gezielte Zersetzung (Persien bzw. Iran) entflammt wurde: brennende Erde verteilt über den ganzen Globus. Wer bitteschön vertraut solchen Kriegsbetreibern den Weltfrieden an? Ohne Kriege sind diese Leute nichts, weil sie Kriege brauchen, um zu existieren. Meines Erachtens – und zu meinem Entsetzen wie ungläubigen Staunen – sind die aktuellen Kriegstreiber nicht anders drauf wie damals jene (immerhin gewählten) Massenmörder (A. H. sah man den „armen“ Hanswurst doch schon an, Mensch!).

Auch damals ging es nicht um etwas Gutes und Soziales. Und auch damals waren die vermeintlichen „Heilsbringer“ die absolut unguten Typen. Und alles wurde ermöglicht durch Spenden der Industrie. Damals wie heute ging es um den Griff nach der Macht und obszön viel Geld für einen exklusiven Klub psychopathischer Charaktere. Wie sich die Akteure dabei nennen, ist unerheblich. Ihr verächtlicher Stil verrät sie immer wieder: damals und heute.

Warum haben die eigentlich was zu sagen? Seit wann gehören Psychopathen, die sogar andere Menschen gefährden (in diesem Fall durch Kriege) in Machtpositionen? Dürfen sie sich überhaupt zu irgendetwas äußern, was die Belange der Weltbürger betrifft, wenn es ohnehin nur dazu führt, dass Hass, Krieg und Elend nie ein Ende nehmen können bzw. dürfen? Sie wollen uns letztendlich, sachlich betrachtet, am liebsten im Elend sehen, damit ihr Prestige und die Vermögen wachsen können: Das eine bedingt nun mal das andere.

Ein steigendes Waffenarsenal ermöglicht natürlich auch viele Tote. Bei dem Eifer kann man sich schon mal fragen, ob Kriegs(be)treiber Bilder von getöteten Soldaten und Zivilisten als beruhigend empfinden. Wenn wir wirklich die Welt retten wollen, sollten wir bei solchen Weltzerstörern beginnen. Kein Mensch sollte ihnen mehr zuhören.

Dagegen würde ich empfehlen, genau zuzuhören, bei der früheren ARD-Moskau-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz (8). Sie kann sehr viele Aspekte und Details zur Chronologie des Russland-Konflikts vermitteln. Eine akkurate Journalistin, wie ich finde, deren Arbeit ich sehr schätze (9).

„Putin war in seiner ersten Amtszeit eine Chance für Europa“ | artour | MDR (Quelle: YouTube)

Quellen und Anmerkungen

Foto und Video: Keisner (Pixabay.com) und YouTube Kanal MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Jaqueline Chantalle Müller Jaqueline Chantalle Müller ist Community-Autorin.