Der Aufstieg des Reiches der neuen Normalität

Ich habe Ihnen gesagt, dass dieser Teil nicht schön wird. Ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass es so weit kommen würde, dass das Wall Street Journal einen auf Buck Turgidson (1) macht und die Vereinigten Staaten auffordert, „zu zeigen, dass sie einen Atomkrieg gewinnen können„, aber ich lag auch nicht ganz daneben. Bereits im Januar (das heißt vor einer Million Jahren) schrieb ich in ‚Die letzten Tage des Covidian-Kults‚:

„(…) wir kommen dem Punkt gefährlich nahe, an dem GloboCap vollends faschistisch werden muss, wenn sie beenden wollen, was sie begonnen haben. Wenn das passiert, werden die Dinge sehr hässlich werden. Ich weiß, die Dinge sind bereits hässlich, aber ich spreche von einer ganz anderen Art von Hässlichkeit. Denken Sie an Jonestown, an Hitlers letzte Tage im Bunker oder an die letzten Monate der Manson Family.“

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Bedrohung durch einen globalen thermonuklearen Krieg als eine „andere Art von hässlich“ zu bezeichnen ist. Und, okay, bevor Sie mich beschuldigen, dass ich die Gefahr des grässlichen Schlamassels, den GloboCap in der Ukraine angerichtet hat, übertreibe, möchte ich darauf hinweisen, dass sogar Thomas Friedman beginnt, Alarm zu schlagen.

Thomas fucking Friedman, Leute … ein Mann ohne jedes moralische Gewissen, der keinen Angriffskrieg von GloboCap kennt, den er nicht unterstützen konnte, und der während seiner langen und lukrativen Karriere als hochklassiges Sprachrohr der herrschenden Klassen das grundlose Grillen von Millionen von Männern, Frauen und Kindern gerechtfertigt hat, ohne auch nur einen einzigen Moment zu zögern. Wenn ‚The Stash‘ nervös wird, werde ich auch nervös.

Dann wäre da noch diese GloboCap-Nazi Sache. Ich bin ja nicht gerade eine Gewächshausblume, aber ich muss zugeben, dass es mir ein wenig auf die Nerven geht, wenn ich sehe, wie meine liberalen Freunde und Kollegen für echte, mit Hakenkreuzen tätowierte und siegessichere Nazis schwärmen. Okay … Es tut mir leid, wir dürfen sie nicht „Nazis“ nennen. Ich glaube, „Verteidiger“ ist der heutige Fachbegriff. Im Ernst, hier ist ein aktueller Screenshot aus dem Guardian, auf dem der Anführer der Neonazi-Asow-Einheiten zu sehen ist …

Bericht in The Guardian vom 7. Mai 2022. (Screenshot: Consent Factory)

Oh, und während sich die raue Bestie auf Bethlehem zubewegt und die ehemaligen fanatischen Covidian-Kultisten, die zu fanatischen Ukraine-Kultisten geworden sind, nach „mehr Waffen“ und „mehr direktem Einsatz“ schreien und in ihrer Angst um die Ehefrauen von Neonazis schwelgen, wird die offizielle Geschichte der Covid-Pandemie 2020-2021 geschrieben und die tatsächliche Geschichte in Echtzeit gelöscht, direkt vor unseren Augen.

Vielleicht haben Sie zum Beispiel dieses Video (2) von Bill Gates gesehen, in dem er einige der grundlegenden Fakten vorträgt, die wir „wissenschaftsfeindlichen Verschwörungstheoretiker“ in den letzten zwei Jahren zensiert, verleumdet, verteufelt und auf andere Weise unerbittlich verfolgt haben, weil wir darüber berichtet haben, als ob diese Fakten gerade erst entdeckt worden wären. In Sachen Vernebelung geht es nicht viel besser.

Videoausschnitt auf Twitter vom 6. Mai 2022 mit einem Statement von Bill Gates. (Screenshot: Neue Debatte)

Und dann ist da noch die riesige Zahl von Todesfällen und Schädigungen, die durch die völlig „sicheren und wirksamen, nicht experimentellen Impfstoffe“ verursacht wurden, wobei das Ausmaß der Schäden nicht mehr zu leugnen ist, die aber dennoch hartnäckig geleugnet werden und die aus der offiziellen Geschichte verschwinden werden. Dies ist aus der Berliner Zeitung …

Die Zahl schwerer Komplikationen nach Impfungen gegen Sars-CoV-2 ist womöglich 40 Mal höher, als durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) offiziell angegeben wird. Das ist eines der Zwischenergebnisse einer langfristigen Beobachtungsstudie der Berliner Charité, berichtete der öffentlich-rechtliche MDR. Studienleiter ist Professor Harald Matthes. Er sagte dem MDR: „Angesichts von etwa einer halben Million Fällen mit schweren Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen in Deutschland müssen wir Ärzte tätig werden.“ Matthes fordert jetzt Anlaufstellen für Betroffene. Matthes: „Wir müssen zu Therapieangeboten kommen, auf Kongressen und in der Öffentlichkeit offen darüber diskutieren, ohne dass wir als Impfgegner gelten.“

Und das sind nur ein paar Beispiele für die orwellsche Übergangsphase, in der wir uns befinden. Wie ich bereits geschrieben und immer wieder gesagt habe, wird GloboCap totalitär gegen uns vorgehen (oder so totalitär, wie der globale Kapitalismus nur sein kann). Ich werde in dieser Kolumne nicht auf alle Einzelheiten eingehen, denn das habe ich bereits in mehreren früheren Kolumnen getan, und … na ja, ich muss wohl versuchen, Ihnen ein Buch zu verkaufen.

Warten Sie, klicken Sie noch nicht weg. Ich will Ihnen sagen, warum Sie dieses Buch kaufen sollten. Nein, nicht, weil ich das Geld brauche. (Natürlich brauche ich das Geld. Ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt.) Es ist wegen der „Geschichte“, die ich gerade oben erwähnt habe.

Das Buch ist in erster Linie eine inoffizielle Geschichte, eine tatsächliche Geschichte über die Einführung der ‚Neuen Normalität‘, die nun in halsbrecherischer Geschwindigkeit umgeschrieben und aus dem Gedächtnis gelöscht wird. Diese Erinnerungsarbeit wird von GloboCap geleistet, aber auch von den Millionen zuvor normal erscheinenden Menschen, die in den letzten zwei Jahren zu „New Normal Faschisten“ wurden und nun gerne so tun würden, als wäre dies nicht der Fall.

Ich bin sicher, Sie erinnern sich an einige dieser Leute und daran, wie sie sich plötzlich in schreiende Faschisten verwandelten, die „die Ungeimpften“ ausgrenzen, uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen, uns in Lager sperren und uns anderweitig dafür bestrafen wollten, dass wir nicht den Befehlen folgten oder uns der neuen offiziellen Ideologie anpassten. Viele von ihnen schreien immer noch faschistisch. Sie haben nur von einem Schrei über die Pandemie zu einem Schrei über den Krieg in der Ukraine gewechselt, wie die Mitglieder der ‚Äußeren Partei‘, die in Orwells 1984 während der Hasswoche die offiziellen Feinde wechseln.

Das ist ein weiterer Punkt, auf den ich in dem Buch eingehe. Ich habe einen langen einleitenden Essay geschrieben, in dem ich der Frage nachgehe, wie sich nominell demokratische Gesellschaften überall auf der Welt so plötzlich und einfach in pathologisierte, totalitäre Polizeistaaten verwandeln konnten. Meine Schlussfolgerung wird Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen. Es handelt sich nicht um eine Massenbildungspsychose oder eine andere Form des Wahnsinns.

Wie auch immer, der Punkt ist, dass in ein oder zwei Monaten oder möglicherweise in ein oder zwei Jahren die tatsächliche Geschichte der Etablierung dieser neuen global-kapitalistischen Form des Totalitarismus verschwunden und durch eine offizielle Geschichte ersetzt sein wird, die vom Desinformations-Governance-Board des US-Heimatschutzministeriums und seinen Äquivalenten in ganz Europa und dem Rest der Welt sowie von Facebook und Twitter und anderen nicht rechenschaftspflichtigen supranationalen Unternehmen und nicht staatlichen Regierungsorganisationen überprüft und genehmigt wurde. Daher möchten Sie wahrscheinlich eine gedruckte Aufzeichnung dessen haben, was wirklich geschah, wie es geschah, um sich daran zu erinnern und es Ihren Kindern zu zeigen.

Sie wird nicht verschwinden, die neue Normalität. Ich wünsche mir genauso sehr wie Sie, dass es vorbei ist, aber die Wahrheit ist, dass es gerade erst anfängt. Ich werde weiterhin versuchen, sie zu dokumentieren und zu analysieren (und gelegentlich etwas Humor darin zu finden), denn … nun, es gibt dieses Zitat von George Santayana, etwas über diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können. Ich denke, Sie wissen, wie es weitergeht.

Das war’s. Das ist der Pitch. Hier ist das Buch, und einige gute Dinge, die einige gute Leute darüber gesagt haben …

„C. J. Hopkins ist unser moderner Jeremia. Kein anderer Prophet hat die Strategien oder die Gefährlichkeit des aufkommenden Totalitarismus mit solcher Beharrlichkeit und Eloquenz vorausgesagt.“ – Robert F. Kennedy, Jr.

„Wir werden auf die Periode Covid-19 als eine Zeit zurückblicken, in der Regierungen auf der ganzen Welt zynisch Panik schürten auf der Suche nach drakonischen Rechtsvorschriften und Sprachkontrollen. Wir haben es geschafft, dass Paranoia vernünftig erscheint und die Frage ‚Warum?‘ wie ein Aufstand. C. J. Hopkins war einer der wenigen Englischsprachigen, die bereit waren, Letzteres zu tun, und er tat es und er tat es mit seinem Markenzeichen, dem Humor und der Unerschrockenheit. Man wird sich an ihn erinnern als den Chronisten der sogenannten Neuen „Normalität. Normalität“. – Matt Taibbi

„C. J. Hopkins‘ Essays der letzten zwei Jahre sind einige der schärfsten (und daher erfreulichsten) Chroniken des Lebens in – und gegen – das abgeriegelte, maskierte, dreifach geimpfte Irrenhaus des Wahnsinns der ‚Neuen Normalität‘. Sie erinnern uns an die verdrehten Zwänge, die wir zu ertragen gezwungen waren, und geben eine eindringliche Warnung vor dem, was GloboCap als Nächstes vorhat.“ – Max Blumenthal

„C. J. Hopkins‘ Schriften sind eine unverzichtbare Lektüre, um sich in diesen Zeiten zurechtzufinden, ganz zu schweigen von der Erhaltung unseres Sinn für Unterhaltung und die Erhaltung einer menschlichen Kultur.“ – Catherine Austin Fitts

Das Buch ist jetzt bei Amazon und Barnes & Noble erhältlich, und bei Booktopia, wenn Sie in „New Normal Australia“ leben, und es wird bald bei den meisten Online-Buchhändlern erhältlich sein. Oder Sie können es in Ihrer Buchhandlung vor Ort bestellen … vorausgesetzt, Sie haben noch eine Buchhandlung vor Ort.

Informationen zum Buch

The Rise of the New Normal Reich

Consent Factory Essays, Vol. III (2020-2021)

Autor: CJ Hopkins

Genre: Politik und Satire

Sprache: Englisch

Seiten: 236

Erscheinung: 4. Mai 2022

Verlag: Consent Factory Publishing (Hrsg.)

ISBN-10: ‎3982146429

ISBN-13: ‎ 978-3-982-14642-3

Redaktioneller Hinweis: Das satirische politische Essay erschien am 9. Mai 2022 unter dem Titel „The Rise of the New Normal Reich“ bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben und Anmerkungen ergänzt. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Quellen und Anmerkungen

(1) General Buck Turgidson ist eine Figur im satirischen Film „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ (Originaltitel: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb). Der Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1964 thematisiert den Kalten Krieg, die nukleare Abschreckung und die Vernichtung der menschlichen Zivilisation durch einen Atomkrieg. Dieser nimmt seinen Anfang, als der geistesgestörte US-Air-Force-General Jack D. Ripper (gespielt von Sterling Hayden) auf eigene Faust versucht, einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion auszulösen. Den ihm unterstellten B-52-Bombern gibt er den Befehl zum Angriff.

Bei einer Krisensitzung im „War Room“ des Pentagons informiert General Buck Turgidson (George C. Scott) den US-Präsidenten Muffley (Peter Sellers) über die Lage. Die Bomber seien auf dem Weg in die Sowjetunion und könnten nicht mehr zurückgerufen werden. Da die UdSSR zurückschlagen wird, empfiehlt Turgidson dem Präsidenten, durch den Einsatz aller verfügbaren Atomwaffen einen vollständigen Sieg über die Sowjetunion zu erringen. Bei geschätzten eigenen Verlusten von etwa 10 bis 20 Millionen Toten könnte der Einsatz dann sogar als Erfolg verbucht werden.

(2) Tweet von Erich Hartmann auf Twitter vom 6. Mai 2022 verfügbar auf https://twitter.com/erichhartmann/status/1522380811282038784 (abgerufen am 9.5.2022).

Schluss mit dem Theater… Karten auf den Tisch! Journalismus ist entweder eine beliebige Ware und damit nutzlos oder wird von den Mediennutzern ökonomisch getragen und in ihren Händen zur vierten Gewalt. Weitere Informationen

Foto, Screenshots und Cover: Kelly Sikkema (Unsplash.com), Neue Debatte, Consent Factory und Anthony Freda (Gestaltung des Buchcovers)

Teile unsere Inhalte und starte eine neue Debatte!



















C.J. Hopkins Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker | Webseite C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind außerdem seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet für seine Leistungen: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)