Meine Güte, das ist irgendwie peinlich. Seit ungefähr zweieinhalb Jahren dokumentiere, analysiere und persifliere ich die sogenannte „Neue Normalität“, d. h. die neue, pathologisierte offizielle Ideologie, die von den global-kapitalistischen herrschenden Klassen unter dem Vorwand der Bekämpfung einer apokalyptischen Pandemie auf dem ganzen Planeten ausgerollt wurde … oder zumindest dachte ich, dass dies der Fall sei.

Wie sich herausstellte, lag ich völlig falsch.

Offensichtlich hat das global-kapitalistische herrschende Establishment (oder „GloboCap„, wie ich das nicht rechenschaftspflichtige supranationale Netzwerk aus globalen Konzernen, Banken, Regierungen und nicht-staatlichen Organisationen, die unsere Welt regieren, oft bezeichne) keine neue offizielle Ideologie oder pathologisierte Form des Totalitarismus auf den Markt gebracht, jedenfalls nicht mit Absicht.

Niemand hat irgendjemanden gezielt in die Irre geführt, irgendjemanden mit Propaganda terrorisiert, irgendjemanden zensiert oder ausgegrenzt, irgendjemanden gezwungen, sich unnötigerweise mit irgendwelchen gefährlichen experimentellen Medikamenten „impfen“ zu lassen, oder sich bewusst mit irgendjemandem verschworen, um irgendetwas zu tun.

Jeder hat einfach unter der Massenformierung-Hypnose-Störung gelitten!

Ich weiß, Sie können das wahrscheinlich kaum glauben, vor allem weil ich seit über zwei Jahren genau das Gegenteil behaupte, aber ich habe es in der Alex Jones Show gesehen! Mattias Desmet, ein Professor aus Belgien und „der weltweit führende Experte“ für diese neue Krankheit, erklärte alles bis ins kleinste Detail.

Laut Desmet funktioniert diese Störung so, dass die Menschen sich „einsam und isoliert“ fühlen, was sie wütend macht, aber sie haben nichts und niemanden, an dem sie ihre Wut auslassen können. Also bilden sie eine Masse und hypnotisieren sich gegenseitig und erfinden eine neue fanatische Ideologie, an die sie alle fanatisch hypnotisch glauben.

An diesem Punkt haben ihre Herrscher, die ebenfalls hypnotisiert sind, keine andere Wahl, als völlig totalitär zu werden und alle noch mehr zu hypnotisieren. Denn das ist es, was die hypnotisierte Masse verlangt, damit sie ihre Wut endlich an jemandem auslassen kann, nämlich zum Beispiel an diejenigen, die es geschafft haben, sich der Hypnose zu entziehen (man nimmt an, mit einer speziellen Anti-Hypnose-Technologie, aber ich glaube nicht, dass Professor Desmet diesen Teil erklärt hat).

Und, okay, bevor ihr Hypnose-Leugner anfangt, mir E-Mails zu schicken, in denen ihr die Macht der Hypnose zur totalen Totalisierung der Gesellschaft leugnet, hört euch an, wie Professor Desmet erklärt, wie Chirurgen in Belgien routinemäßig Operationen am offenen Herzen an hypnotisierten Patienten ohne jegliche Narkose durchführen! Sie sägen einfach mit einer Brustbeinsäge durch das Brustbein, öffnen den Brustkorb mit einem Brustbeinretraktor und schneiden in das Herz des Patienten … und diese Patienten zucken nicht einmal mit der Wimper! Er hat dies mit seinen eigenen Augen gesehen!

Oder, na gut, es scheint, dass er dies nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Es scheint, dass er tatsächlich nur gelogen hat, als er das sagte, was er in einem langen Facebook-Post zugab (nachdem die Leute ihn darauf hingewiesen hatten, dass er gelogen hat), in dem er sich öffentlich die Frage stellte, warum er gelogen hatte und dann seine Lüge mit verschiedenen Ausreden rationalisierte und mehrere irreführende Links postete, um zu suggerieren, dass er nicht wirklich gelogen hatte, obwohl er gerade zugegeben hatte, dass er es getan hatte, und allgemein versuchte, das Fahrwasser mit einer Menge peinlichem Psychogeschwätz zu trüben.

Aber ich möchte keine Verleumdungen aussprechen. Professor Desmet ist schließlich „der weltweit führende Experte“ für „Massenformierungspsychose“ oder einfach „Massenformierungsprozesse“ oder wie auch immer Sie dieses Märchen nennen wollen, das er und andere nicht nur in Clown-Shows wie der von Alex Jones, sondern auch vor einem großen Publikum wie dem von Tucker Carlson verbreitet haben …

Im Ernst, ich kenne Desmets Theorie schon seit einiger Zeit, aber ich hatte mich meist zurückgehalten, weil ich sie (a) für relativ harmlos hielt und (b) es mir generell widerstrebt, einem anderen lautstarken Gegner der Neuen Normalität ein neues Arschloch zu verpassen. Davon bekommen wir genug von den „Faktenprüfern“ der Neuen Normalität. Doch leider hat dieses „Massenhypnose“-Geschwafel so viel Zugkraft gewonnen, dass es inzwischen gefährlich geworden ist, sodass ich jetzt ein kleines Neues-Arschloch-Reißen machen muss. (Fanatische Fans von Professor Desmet werden sich an dieser Stelle wahrscheinlich wegbewegen wollen).

Sind Sie bereit? Okay, los gehts.

Was wir in den letzten zweieinhalb Jahren – und wohl auch in den letzten sechseinhalb Jahren – erlebt haben, ist nicht das Ergebnis einer „Massenhypnose“. Das global-kapitalistische herrschende Establishment ist dabei, die Gesellschaften weltweit zu destabilisieren und umzustrukturieren. Die Leute, die dieses Foto im Januar 2020 inszenierten und veröffentlichten und einige Monate später die Massen über die Todesrate bei Covid (d. h. 3,4 %) belogen, waren nicht massenhypnotisiert. Sie wussten, was sie taten.

Auch die Menschen, die sich der „Neuen Normalität“ zuwandten (d. h. die große Mehrheit in den meisten Gesellschaften), waren nicht „massenhypnotisiert“ oder in einer Art Trance. Sie waren einfach nur auf sich selbst bedacht, indem sie sich der neuen offiziellen „Realität“ anpassten. Das ist das Standardverhalten in totalitären Systemen, in Sekten und sogar in nicht-totalitären Systemen. Ich habe es kürzlich in einem Interview so erklärt …

„Der Totalitarismus kann jeder Gesellschaft aufgezwungen werden, wenn die Regierung oder eine andere Struktur, die sie beherrscht, die wesentlichen Elemente der Macht kontrolliert (d. h. das Militär, die Polizei, die Medien, die Kulturindustrie usw.). Sobald der Übergang zum Totalitarismus beginnt, können Sie damit rechnen, dass etwa zwei Drittel der Gesellschaft ihn entweder annehmen oder sich damit abfinden, nicht weil sie sich in einem verletzlichen psychologischen Zustand befinden, sondern weil sie richtig erkennen, aus welcher Richtung der Wind weht und sie das totalitäre Regime nicht herausfordern und dafür bestraft werden wollen. Sie sind nicht hypnotisiert oder stehen unter einem anderen Bann. Es ist reiner Überlebensinstinkt. … Um es nicht zu sehr auf die Spitze zu treiben, aber die meisten Menschen sind entweder vollkommen zufrieden damit, sich der Gesellschaft anzupassen, die ihnen von den Machthabern aufgezwungen wird, solange ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden, oder sie sind nicht zufrieden [damit], aber sie sind feige, also sehen sie schweigend zu. Ich meine das weder als Urteil noch als Beleidigung. Feigheit und die Fähigkeit, seine Prinzipien aufzugeben (oder überhaupt keine Prinzipien zu haben), sind sehr positive Eigenschaften, wenn es ums Überleben geht. Wenn eine Gesellschaft totalitär wird oder anderweitig besetzt und radikal umgestaltet wird, sind es die Rebellen und Dissidenten, die an die Wand gestellt und erschossen werden, nicht die Feiglinge und Kollaborateure.“

Ich weiß, wie hart das klingt. Es ist so gemeint, und gleichzeitig ist es das nicht. Wir alle sind zu einer derartigen Feigheit und einem solchen Verrat an unseren Grundprinzipien fähig, wenn die entsprechenden Umstände gegeben sind. Jeder Mensch hat eine Sollbruchstelle. Wenn Sie Ihre noch nicht erlebt haben … nun, ich hoffe, Sie werden sie nie erleben.

Der Punkt ist, dass wir es hier mit Fragen der Macht zu tun haben, nicht mit einem psychologischen Zustand. Desmets Theorie pathologisiert das politische Wesen des Totalitarismus, wie auch die offizielle „New Normal“-Erzählung den eigenen politischen Charakter pathologisiert und verdrängt, indem sie ihn immun gegen politische Opposition macht und seine Gegner zu „Verschwörungstheoretikern“ oder „Paranoikern“ oder anderweitig von der „Realität“ abgehobenen Personen erklärt und uns damit die politische Legitimität nimmt.

In diesem Märchen von der „Massenformierung“ verschwindet der politische Konflikt. Das totalitäre System und diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden durch einen Psychiater und einen Psychiatriepatienten ersetzt. In dieser Geschichte gibt es nichts und niemanden zu bekämpfen. Wir müssen nur ein „Heilmittel“ oder eine „Behandlung“ für diese bizarre neue psychiatrische Störung finden, die die Massen dazu bringt, sich gegenseitig zu hypnotisieren und eine neue fanatische totalitäre Ideologie zu erfinden, um die aufgestaute Frustration, die durch ihre Einsamkeit und Isolation verursacht wird, abzubauen, indem sie ihre Wut an nicht hypnotisierten Personen auslässt!

Oder was auch immer … vielleicht verstehe ich die Feinheiten der Theorie der „Massenformierung“ nicht. Ich bin kein professioneller Psychologe oder so. Ich bin mir sicher, dass ein oder zwei Fans von Professor Desmet mir das gerne erklären werden, wenn sie nicht zu sehr damit beschäftigt sind, sich einer Operation am offenen Herzen ohne Narkose zu unterziehen. Da möchte ich mich nicht einmischen!

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von CJ Hopkins erschien am 11. September 2022 unter dem Titel „Mass Formation Hypnosis Disorder“ bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Noch mehr Essays von C. J. Hopkins

Foto und Screenshots: Yohan Marion (Unsplash.com), Consent Factory (Screenshots) und Consent Factory Publishing

C.J. Hopkins C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. 2022 erschien sein Sammelband "The Rise of the New Normal Reich" bei Consent Factory Publishing. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)