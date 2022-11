Ganz weit vorn: Bullshit Jobs

Gäbe es im gegenwärtigen Ganzdeutschland einen Buchpreis für unbeschwerte „Fröhliche Wissenschaft“, dann stünde bei mir David Graebers Buch über Bullshit Jobs (dt. Scheißjobs) ganz weit vorn.

Schulden. Bürokratie. Bullshit Jobs.

Der Autor, David Graeber, war ein 1961 in New York geborener Sozialanthropologe und linksanarchistischer Aktivist. Er lebte als Exulant in England und lehrte an der London School of Economics, Political and Science (LSE). Sein Buch mit dem griffigen Titel „Bullshit Jobs“ ist die gut lesbare deutsche Fassung der gleichbetitelten US-amerikanischen Originalausgabe (New York 2018); und wie auch Graebers vorgängige und ins Deutsche übersetzte Bücher „Schulden. Die ersten 5.000 Jahre“ (München: Goldmann, 2014, 633 p.) und „Bürokratie. Die Utopie der Regeln“ (Stuttgart: Klett-Cotta 2015, 329 p.) ein Bestseller.

„Bullshit Jobs“ knüpft an subjektive Alltagserfahrungen vor allem des auch hierzulande realexistierenden Millionenheers von Bullshit Jobbern an. Freilich ohne sich in seinen sieben großflächigen Kapiteln jeweils im Gestrüpp von diversen – auch mitgeteilten – Details und oft bizarren Einzelheiten dieser auch weltweit relevanten „bullshit jobbery“ nicht nur in distributiv-verteilungsbezogenen und administrativ-verwaltungsbezogenen erwerbswirtschaftlichen Bereichen zu verfangen.

Die stufenweise entwickelten Definitionsversuche des Autors zum Kern der unterhaltsam variierten Stationen und Formen dieser (um ‚bullshit job‘ wörtlich zu übersetzen) Scheißarbeit im gegenwärtigen entwickelten Spätkapitalismus mit seiner neoliberalen Ideologie und vor allem seiner wirkmächtigen globalen Finanzwirtschaft, veranschaulichen, was im Grunde gemeint ist, aber direkt nicht angesprochen wird – nämlich gesellschaftlich überflüssige, schädliche und vor allem parasitäre Ökonomie (deren Kern hat Karl Marx im dritten Band von „Das Kapital“ aus Funktionen zinstragenden Kapitals ausführlich entwickelt). (1)

Destruktive Banker, produktive Hausfrauen

Dieser arbeitssoziologisch wichtige Argumentationsstrang wurde vor dreißig Jahren in der (bundes-)deutschen Wirtschaftssoziologie vor allem vom Kieler Lehrstuhlsoziologen Lars Clausen (1935 bis 2010) angesprochen. (2)

Relevant ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die vom bekannten Quallischurn-Rechercheverbund von SZ, WDR und NDR unentdeckte gesellschaftliche Konstellation mit empirisch kontrastiven Antipoden wie dem destruktiv erwerbsarbeitenden, sozial angesehenen Vollzeitbankster in Frankfurt am Main mit zu versteuerndem Jahreseinkommen einschließlich Boni in Höhe von 1.823.500 Euro … und der lebenslang produktiv tätigen Hausfrau und vierfachen Mutter ohne eigenes Erwerbseinkommen in der Kyllburger Hocheifel, der als sozial Ausgegrenzte im Alter eine steuerfreie Grundsicherung in maximaler Höhe von 449 Euro im Monat zustünde.

Solch‘ systematisch-kritische Sicht ist Graebers Ding nicht. Ihm geht es vielmehr um plakative und unterhaltsam kapitelweise vorgeführte Scheißarbeiterei als „bullshit jobs“ (und nicht um needless, superfluous, unnecessary, surplus, redundant oder waste rubbish jobs).

Fröhliche Wissenschaft

Graebers locker erzählte fröhliche Wissenschaft hat denn auch einen grundlegenden Webfehler: Die vielen fröhlichen Passagen sind sozialwissenschaftlich unerheblich. Und die wenigen sozialwissenschaftlich erheblichen Passagen sind ganz und gar nicht fröhlich. Wen auch immer das nicht (ver)stört … mag sich Graebers Buch als unterhaltsame „Fröhliche Wissenschaft“ reinziehen.

Informationen zum Buch

Bullshit Jobs

Vom wahren Sinn der Arbeit

Original: Bullshit Jobs, a Theory

Autor: David Graeber

Genre: Sachbuch (Gesellschaft/Ökonomie)

Sprache: Deutsch

Übersetzung (aus dem Englischen): Sebastian Vogel

Erscheinung: 2018

Seiten: 464 Seiten

Verlag: Klett-Cotta

ISBN: 978-3-608-98108-7

Quellen und Anmerkungen

(1) Marx-Engels-Werke Band 25 (MEW 25, besonders S. 451-457). Verfügbar auf http://www.mlwerke.de/me/me25/index.htm (abgerufen am 9.11.2022).

(2) Lars Clausen: Produktive Arbeit, destruktive Arbeit. Soziologische Grundlagen (Berlin; New York: De Gruyter, 1988, 168 p.).

Redaktioneller Hinweis: Die Rezension von Richard Albrecht ist die aktualisierte Fassung seiner in der Onlinezeitung trend publizierten Buchbesprechung „Ganz weit vorn“ – David Graeber: Bullshit Jobs“ (12/2018). Die Rezension ist verfügbar auf http://www.trend.infopartisan.net/trd1218/t061218.html (abgerufen am 9.11.2022).

Richard Albrecht Richard Albrecht ist Kultur- und Sozialwissenschaftler. Er lebt als Dozent im Ruhestand und Freier Autor in Bad Münstereifel. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Geschichte der Sozialforschung, politische Soziologie und kulturanalytische Sozialpsychologie. Er absolvierte ein Studium der Soziologie und Sozialpsychologie mit den Nebenfächern Philosophie, Politikwissenschaft und Zeitgeschichte. Sein Diplom erlangte er 1971, die Promotion erhielt er 1976 und seine Habilitation 1989. Aktuelle Veröffentlichung: Gesellschaft – Einführung in soziologische Sichten (2022).