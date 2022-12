Keine Filmkritik: Staatsstreich und Kanonen

Als ich vorgestern Morgen die Meldung aus dem Radio vernahm, musste ich unverzüglich an die immer wiederholten Worte eines alten Freundes denken. Der betonte bei vielen Gelegenheiten, dass die Deutschen gar nicht zur Demokratie taugten und er deshalb eine aufgeklärte Monarchie für dieses Land als weitaus passender hielt. Das war nie so ganz ernst gemeint, aber eben auch ein bisschen doch.

Nun war zu vernehmen, dass ein Prinz Heinrich XIII. zusammen mit einem ehemaligen Oberst der Bundeswehr und einer Richterin geplant hätte, den Bundestag zu stürmen und die Republik ad acta zu legen (1, 2, 3).

Insgesamt 3000 Polizisten seien im Einsatz gewesen, um insgesamt circa 50 Personen festzunehmen, von denen 25 immer noch in Haft sind. Das klingt, ehrlich gesagt, sehr abenteuerlich.

Kanonen und Spatzen

Zum einen ist es der Glaube derer, die in das Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden geraten sind. Sollte es so sein, dass besagter Prinz Heinrich und seine Entourage aus überschaubaren Größen dieses Land aus den Fugen bringen wollten, dann ist ihnen eine gewaltige Portion von Wahn und Selbstüberschätzung zu attestieren. Und damit ist auch der Vorschlag von besagtem alten Freund vom Tisch, der von aufgeklärter Monarchie sprach.

Jener Prinz, dessen Schloss wie in einer Posse auch noch Waidmannsheil genannt wird, ist davon so weit entfernt wie der Deutsche Fußball-Bund von einer tiefgreifenden Reform.

Zum anderen rechtfertigt der Aufwand, mit dem das Innenministerium unter der Leitung von Nancy Faeser auf diesen irregeleiteten Haufen losging, das Bild der Kanonen, mit denen auf Spatzen geschossen wird.

Da die gute Frau jedoch ein Faible für eingängige Bilder hat (4), ist anzunehmen, dass die Botschaft nicht an die monarchistischen Hasardeure, sondern an die Teile der Gesellschaft ging, die mit der momentanen Politik unzufrieden sind und sich überlegen, wie es möglich wäre, diesen für sie nicht mehr zu ertragenden Albtraum zu beenden.

Und das erzeugte Bild ist stark, sehr stark. Dass (nach der jüngeren Geschichte dieser Republik) böse Zungen behaupten, die Sache könne auch mittels dem bewährten Einsatz von V-Leuten inszeniert gewesen sein, wundert wiederum nicht. Semper aliquid haeret, wie man schon im alten Rom wusste: Irgendetwas bleibt immer hängen.

Haltet den Dieb!

Und wem das, ich meine die Reaktion, dann doch zu weit geht, der möge sich noch einmal das Vorgehen des selbst ernannten demokratischen Regulativs, sprich der Presse, auf die große Panzerschau des Staates angesichts des Zwergenaufstandes ansehen. Nicht eine kritische Hinterfragung der Verhältnismäßigkeit! Claque bleibt Claque (5). Da sind neue Frisuren wichtiger als die Beherrschung des kritischen Handwerks!

Ein anderer Freund ging mit dem Szenario schwer ins Gericht. Er führte aus, dass die Geschichte in Gänze eine Inszenierung sei, weil den politischen Eliten mittlerweile klar sei, dass sie sich mit ihrem Handeln ins Abseits manövriert hätten und es über kurz oder lang zu schweren Konfrontationen kommen wird. Nach dem Prinzip „Haltet den Dieb“ versuchten sie nun, von ihren eigenen Vergehen abzulenken.

Es spricht für ihn, dass er dieser These noch hinzufügte, er hätte nie gedacht, dass er noch einmal als Verschwörungstheoretiker enden würde. Ob er mit dieser Aussage übertrieben hat, wird sich noch herausstellen.

Zumindest sind auch diese Geschehnisse wie viele andere, mit denen wir täglich konfrontiert werden, ein triftiger Grund, sich vom Glühweinstand fernzuhalten und bei klarem Verstand zu bleiben. Und: Dies ist ein Kommentar und keine Filmkritik!

Foto: Cederic Vandenberghe (Unsplash.com)

Gerhard Mersmann Dr. Gerhard Mersmann ist studierter Politologe und Literaturwissenschaftler. Er arbeitete in leitender Funktion über Jahrzehnte in der Personal- und Organisationsentwicklung. In Indonesien beriet er die Regierung nach dem Sturz Soehartos bei ihrem Projekt der Dezentralisierung. In Deutschland versuchte er nach dem PISA-Schock die Schulen autonomer und administrativ selbständiger zu machen. Er leitete ein umfangreiches Change-Projekt in einer großstädtischen Kommunalverwaltung und lernte dabei das gesamte Spektrum politischer Widerstände bei Veränderungsprozessen kennen. Die jahrzehntelange Wahrnehmung von Direktionsrechten hielt ihn nicht davon ab, die geübte Perspektive von unten beizubehalten. Seine Erkenntnisse gibt er in Form von universitären Lehraufträgen weiter. Sein Blick auf aktuelle gesellschaftliche, kulturelle wie politische Ereignisse ist auf seinem Blog M7 sowie bei Neue Debatte regelmäßig nachzulesen.