Der industrielle Zensur-Komplex

Ich glaube, mit meinem Gehirn stimmt etwas nicht. Gestern halluzinierte ich, dass Matt Taibbi und Michael Shellenberger vor einem Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses über den Zensur-Industriekomplex aussagten, d. h. den US-amerikanischen Zweig des globalen offiziellen Propaganda- und Desinformationsapparats, der in den letzten sechs Jahren einen umfassenden Krieg gegen Andersdenkende geführt hat.

Ich weiß, dass das nicht wirklich passiert sein kann und nur eine ausgedehnte Halluzination war (wahrscheinlich das Ergebnis der großen Menge an Drogen, die ich in meiner vergeudeten Jugend konsumiert habe, oder die Auswirkungen einer Kommunisten-Biowaffe mit einer Sterblichkeitsrate von weniger als einem Prozent), denn ich schreibe über The War on Dissent (2018), und The Criminalization of Dissent (2021), und die globale Corporate COINTELPRO op (2017), und The War on Reality (2021), und The Manufacturing of Reality (2021), und Manufacturing Truth (2018), und Manufacturing Normality (2016), und The Road to Totalitarianism (2022), und The Gaslighting of the Masses (2022) … nun, seit geraumer Zeit.

Ich bin mir also sicher, dass es nur eine Halluzination war, denn es ist unmöglich, dass Matt und Shellenberger tatsächlich dort saßen und darüber sprachen, wie …

“Wir erfuhren, dass Twitter, Facebook, Google und andere Unternehmen ein formelles System entwickelt haben, um Moderations-‘Anfragen’ von allen Regierungsstellen entgegenzunehmen: dem FBI, DHS, HHS, DOD, dem Global Engagement Center des Außenministeriums und sogar der CIA. Für jede Regierungsbehörde, die Twitter scannt, gab es vielleicht 20 quasi-private Einrichtungen, die dasselbe taten, darunter Stanford’s Election Integrity Project, Newsguard, der Global Disinformation Index und andere, von denen viele vom Steuerzahler finanziert wurden.” (Matt Taibbis Erklärung vor dem Kongress)

… und über die Dokumentation der koordinierten Zensur von Quellen, die mit bestimmten offiziellen Narrativen kollidierten, wie “Russiagate” und “The Apocalpytic Virus” …

… denn das ist nur eine verrückte “Verschwörungstheorie”.

Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass ich gestern halluziniert habe, denn mitten in meiner Halluzination, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Stacey Plaskett anfing, wie ein dämonischer Pterodactylus zu krächzen, hatte ich eine weitere Halluzination, als würde mein halluzinierendes Ich halluzinieren, was sich wie in einem Christopher-Nolan-Film anfühlte.

In dieser Halluzination bat mich Matt, darüber zu sprechen, wie ich von Facebook, Twitter, YouTube und Co. und ihren Regierungs- und NGO-Partnern im Jahr 2021 zensiert wurde, und ich fing an, all dieses “verschwörungstheoretische” Zeug über genau den “Zensur-Industrie-Komplex” nachzuplappern, über den Matt und Shellenberger in der Halluzination aussagten, während ich anscheinend die andere Halluzination halluzinierte.

Und dann wurde meine Halluzination unheimlich.

Es ist zwar schon eine ganze Weile her, dass ich ernsthaft bewusstseinsverändernde Drogen zu mir genommen habe, aber das hier erinnerte mich an einen schlechten LSD-Trip, so wie wenn Satan anfängt, durch den Fernseher zu einem zu sprechen. Da war ich nun und halluzinierte fröhlich über diese beiden angesehenen unabhängigen Journalisten, die all diese historischen Berichte über eine Geschichte von äußerster Wichtigkeit verfasst hatten und in den Kongress eingeladen worden waren, um darüber zu sprechen, und plötzlich wurde alles dunkel und verworren.

Stacey Plaskett, das ranghöchste Mitglied des Unterausschusses für Justiz des Repräsentantenhauses, fing an, Matt und Shellenberger zu beschimpfen, zu beleidigen, zu verleumden und zu provozieren wie ein verkleideter Joe McCarthy. Vor Hass zitternd beschuldigte sie die beiden, zu einer Art Todesschwadron auf Substack-Basis zu gehören, die “eine direkte Bedrohung für Menschen darstellt, die sich ihnen widersetzen”, und Yoel Roth, den ehemaligen Twitter-Zensurbeauftragten, stochastisch terrorisiert und “Homophobie und Antisemitismus” auf ihn losgelassen zu haben. Dann begann sie eine mit Spucke gespickte Tirade über den “6. Januar” und die “Bedrohung unserer Demokratie”, bis sie von James Jordan, dem Vorsitzenden des Unterausschusses, gebremst wurde. Und das war nur während ihrer Eröffnungsrede.

Die anderen Demokraten schlossen sich bald dem Mobbing, den Lügen, den Verleumdungen und dem Spott an und benahmen sich im Allgemeinen wie Staatsanwälte bei einem hasserfüllten Hexenprozess.

Debbie Wasserman Schultz, die, aus welchen Gründen auch immer, immer noch dem Kongress angehören darf, nachdem sie wegen der Wahlmanipulationen 2016 zum Rücktritt als DNC-Vorsitzende gezwungen wurde, inszenierte eine ganze Hund-und-Pony-Show mit vergrößerten Fotos von Joe Rogan und so weiter.

Sylvia Garcia, die betrunken zu sein schien, verlangte von Matt, seine Quelle preiszugeben, und als er sich weigerte, versuchte sie wiederholt, es mit der Geschicklichkeit eines einbeinigen Deppen in einem Arschtritt-Wettbewerb aus ihm herauszubekommen.

Colin Allred zeigte eine PowerPoint-Präsentation mit antisemitischen Tweets von Kanye West, irgendwelchen Bigotten auf Twitter und den russischen Agenten, die sich gegen ihn (d. h. Allred) persönlich verschworen haben, und hielt Matt dann einen Vortrag über die “Bedrohungen für unsere Demokratie” und nannte ihn einen “Verschwörungstheoretiker”.

Stephen Lynch machte einen auf McCarthy und verlangte, dass die Zeugen bestätigen, dass sie “glauben, dass die Russen sich in die Wahl 2016 eingemischt haben”.

Und so weiter.

Ich habe Ihnen gesagt, dass die Dinge verdreht sind. Gott sei Dank war es nur eine Halluzination und nicht eine live im Fernsehen übertragene Demonstration genau dessen, was ich in den letzten sechs Jahren versucht habe zu beschreiben, nämlich eine neue totalitäre Form des globalen Kapitalismus, die nicht mehr den Anschein erwecken muss, unsere “demokratischen Rechte” zu wahren (oder zu respektieren), weil er keine externen Gegner hat und sich somit frei in eine quasi Orwell’sche Dystopie verwandeln kann, in der jede Form der Abweichung von der offiziellen Ideologie als “Desinformation”, “Fehlinformation” und sogar “Falschinformation” delegitimiert werden kann (und muss), und sogar als “Fehlinformation” delegitimiert werden kann (muss), und politische Marionetten, die sich im Besitz von Konzernen befinden, haben keinerlei Gewissensbisse, sich im Fernsehen wie bösartige kleine Faschisten zu benehmen, weil sie wissen, dass sie die furchterregende Macht der globalen kapitalistischen Maschine hinter sich haben, egal wie offen (und schlecht) sie lügen, und dass ihre fanatischen Anhänger jede Propaganda nachplappern werden, die man ihnen vorsetzt, egal wie offensichtlich falsch oder absurd sie ist, und dass sie ihren hirnlosen Hass auf jeden speien werden, den man ihnen befiehlt, anzuspeien, und sich ansonsten wie ein Haufen Faschisten verhalten.

Wie auch immer, Gott sei Dank war das nur ein schlimmer Flashback oder ein kleiner Hirninfarkt oder was auch immer, denn wenn es nicht so war … was für ein totaler Mist!

Okay, jetzt mal im Ernst, ich nehme an, dass einige meiner Stammleser durch diesen Aufsatz verwirrt sein könnten. Schließlich habe ich Elon Musk und seinen Umgang mit den “Twitter Files” ziemlich kritisiert. Und jetzt bin ich hier und feiere die gestrige Aussage von Matt und Shellenberger. Habe ich die “Twitter Files” nicht als eine Art begrenzte Veranstaltung bezeichnet? Ja, das habe ich. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht heute. Heute werde ich feiern. Ich werde ein Glas auf Matt und Michael Shellenberger, Bari Weiss und die anderen Journalisten der Twitter Files erheben. Ich werde sogar ein Glas auf Elon Musk erheben (der mich und andere wie mich mit gefälschten “Inhaltswarnungen” und anderen schleimigen Zensurtaktiken weiterhin böswillig diffamiert und zensiert), weil er ihnen die Twitter Files zur Verfügung gestellt hat.

Wenn Sie das verwirrt … nun, dann verrate ich Ihnen ein Geheimnis.

Dieses kleine Ökosystem funktioniert so, dass Autoren wie ich nicht im Fernsehen vor Unterausschüssen aussagen können. Das dürfen echte Journalisten tun. Tatsächliche Journalisten, die “normal” genug sind. Echte Journalisten wie Matt Taibbi, Michael Shellenberger, Bari Weiss, Glenn Greenwald und andere. Sie wissen, wen ich meine.

Echte Journalisten, die wissen, wo die Grenzen sind, die nicht anfangen, im nationalen Fernsehen über “pathologisierten Totalitarismus” und “das neue normale Reich” zu schwafeln. Was Autoren wie ich tun können (und was unsere Aufgabe ist), ist subtilen Einfluss zu nehmen, sanften Druck auszuüben und echte Journalisten, die noch ein Fünkchen Integrität übrig haben, auf die Palme zu bringen, indem sie die Dinge sagen, die sie nicht sagen können, oder sie so sagen, dass sie sie nicht sagen können, bis der Zeitpunkt kommt, an dem sie sie fast sagen können, weil wir sie immer und immer wieder gesagt haben und mehr oder weniger jeder sie sehen kann, so dass es endlich sicher ist, sie zu sagen, also fast.

Okay, sicher, ich verdiene nicht viel, aber es macht Spaß, und ich schlafe gut.

Also, keine Sorge, ich werde in Kürze darauf zurückkommen. Der “Zensur-Industrie-Komplex” ist eine viel größere Geschichte als nur der US-Bereich. Ich werde Matt und die anderen Journalisten der Twitter Files dazu auffordern, Elon Musk dazu zu bewegen, internationale Journalisten einzuladen, die über dieselbe Geschichte in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich, Italien, den Niederlanden usw. berichten.

Sie können sich gerne an dem Spaß beteiligen. Wer weiß? In vier oder fünf Jahren werden wir vielleicht sogar herausfinden, wie es dazu kam, dass dieses Foto im Januar 2020 gleichzeitig in allen großen Zeitungen der Welt erschien … vorausgesetzt, wir sind bis dahin nicht alle in Lagern für “Verschwörungstheoretiker” eingesperrt.

In der Zwischenzeit ein großes Lob an das Twitter Files Team!

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von C. J. Hopkins erschien am 10. März 2023 unter dem Titel “The Censorship Industrial Complex” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Noch mehr Essays von CJ Hopkins

The War on Populism: Consent Factory Essays 2018-2019.

Fotos und Screenshots: Oscar Ävalos (Unsplash.com) und Consent Factory

C.J. Hopkins C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. 2022 erschien sein Sammelband "The Rise of the New Normal Reich" bei Consent Factory Publishing. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)