Die Neue Normale Linke

So, ich bin nach London gereist, um zu den Linken zu sprechen … nein, nicht “die Linken”, an die Sie wahrscheinlich denken. Nicht die maskentragende, ukrainische Flaggen schwenkende Linke. Nicht die Pronomen benutzende, segregationistische Linke. Nicht die WEF-, WHO-, FBI-, CIA-, DHS- und MI6-begeisterte Linke. Nicht die global-kapitalistische New-Normal-Linke. Die andere Linke. Die Linke der alten Schule. Die “Covid-leugnende, verschwörungstheoretisierende, Putin-liebende, rechtsextreme” Linke.

Wir waren etwa 150 Personen und versammelten uns in einer “homophoben Kirche” in Islington. Ja, Islington, das mehr oder weniger das britische Hauptquartier der “Neuen Normalen Linken” ist. Es war uns egal. “Sollen sie uns doch holen”, haben wir gesagt. Sie taten es nicht. Es war ein Samstag. Wahrscheinlich waren sie gerade einkaufen oder auf der Jagd nach imaginären Antisemiten. Also zogen wir unser Ding durch.

Unser “Ding” war eine Konferenz, die sich lose auf die linke Opposition gegen den WEF und seine verschiedenen dystopischen Visionen für unsere Zukunft stützte … ihr wisst schon, die Käfer essen, nichts besitzen, glücklich sein, so etwas in der Art. Ich wurde von dieser Gruppe namens Real Left eingeladen, auf einem Podium mit Fabio Vighi, einem Professor für Kritische Theorie an der Universität Cardiff, zu sprechen. Wir haben nicht sehr viel über das WEF gesprochen. Wir sprachen hauptsächlich über den globalen Kapitalismus, den Totalitarismus und die “New Normal Left”.

Hier sind die wichtigsten Punkte, die ich auf der Konferenz gesagt habe.

Um zu verstehen, was mit der Linken passiert ist (d. h. wie sie zur Neuen Normalen Linken wurde), muss man die Geschichte des globalen Kapitalismus der letzten 30 Jahre oder mehr verstehen. Eigentlich muss man noch etwas weiter zurückgehen, zurück ins frühe 20. Jahrhundert, als das große ideologische Spiel noch in vollem Gange war. Damals war der Kapitalismus, nachdem er die Aristokratien gestürzt hatte, auf dem Vormarsch und verwandelte die Welt in einen einzigen großen Marktplatz. Er wurde von zwei gegensätzlichen Ideologien herausgefordert, dem Faschismus und dem Kommunismus. Sie kämpften gegeneinander. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Kapitalismus gewann.

Der globale Kapitalismus (“GloboCap“) war geboren. Es ist jetzt eine große global-kapitalistische Welt. Das ist sie schon seit den frühen 1990ern. GloboCap hat keine äußeren Gegner, also bleibt ihm nichts anderes übrig, als “Clear and Hold” zu betreiben, d. h. interne Widerstände auszulöschen und ideologische Einheitlichkeit durchzusetzen. Genau das hat GloboCap in den letzten 30 Jahren getan, zuerst im ehemaligen Sowjetblock, dann im “Globalen Krieg gegen den Terror” und schließlich in unseren sogenannten “westlichen Demokratien”, wie wir gerade hautnah in der Schock- und Schreckensphase der Einführung des “Neuen Normalen” erlebt haben und weiterhin erleben, wenn auch etwas weniger dramatisch.

Mit anderen Worten: GloboCap wird totalitär. Das ist die Neue Normalität. Es ist nicht der Totalitarismus Ihres Großvaters. Es handelt sich um eine neue, global-kapitalistische Form des Totalitarismus. Er weist eine Reihe bekannter Merkmale auf – Aufhebung der verfassungsmäßigen Rechte, offizielle Propaganda, Schlägertrupps, Zensur, allgegenwärtige Symbole der ideologischen Konformität, unnötige Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und anderer Aspekte des täglichen Lebens, Hass und Verfolgung offizieller “Untermenschen”, Ausgrenzung, Kriminalisierung Andersdenkender, Mobgewalt, Bücherverbrennung, Schauprozesse usw. – aber es wird niemanden geben, der in Springerstiefeln herumläuft und von der “Herrenrasse” schreit. Es ist nicht diese Art von Totalitarismus.

Um das zu verstehen (was wir tun sollten), müssen wir die global-kapitalistische Ideologie kennen, was nicht so einfach ist, wie es klingt. Der globale Kapitalismus hat keine Ideologie … oder besser gesagt, seine Ideologie ist die “Realität”. Wenn man keine ideologischen Gegner hat, braucht man auch keine Ideologie. Man ist im Grunde Gott.

Die “Realität” ist das, was du sagst, und jeder, der anderer Meinung ist, ist ein “Wissenschaftsleugner” oder ein “Verschwörungstheoretiker” oder ein “Desinformant” oder eine andere Art von verblendetem “Extremisten”. Sie brauchen mit niemandem über Ideologie zu streiten, denn Sie haben keine ideologischen Gegner. Die Gesellschaft ist in zwei grundlegende Gruppen unterteilt: (a) “normale Menschen”, die die “Realität” akzeptieren, und (b) die “Abweichler” und “Extremisten”, die dies nicht tun. Ihre politischen und ideologischen Gegner werden pathologisiert, präventiv delegitimiert. Denn wer würde schon gegen die “Realität” argumentieren, außer Lügner und Geisteskranke?

Natürlich gibt es interne politische und ideologische Konflikte im Rahmen der sogenannten “Normalität”, genauso wie es einen internen Wettbewerb zwischen globalen Unternehmen gibt, aber das ideologische System selbst kann nicht angegriffen werden, weil es außerhalb des Systems keine Angriffsfläche gibt. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste für die meisten von uns, damit zurechtzukommen. Es gibt kein ideologisches Territorium außerhalb des globalen Kapitalismus. Es gibt kein “Außen”. Es gibt keine äußeren Feinde. Es gibt nur Aufstände und Aufstandsbekämpfungsaktionen.

Der Rest ist ein intramuraler Wettbewerb.

Und noch etwas müssen wir über die global-kapitalistische Ideologie verstehen, und das wird weder meine konservativen noch meine libertären noch meine linken Leser glücklich machen. Aber es ist wichtig, um die Neue Normale Linke und die Form der aktuellen ideologischen Landschaft zu verstehen. Ich werde versuchen, dies so einfach wie möglich zu halten und mich nicht in einem Haufen post-strukturalistischem Hokuspokus zu verlieren.

Sind Sie bereit? Okay, los gehts.

Der Kapitalismus ist eine Maschine zur Dekodierung von Werten. Er dekodiert die Gesellschaft von despotischen Werten (d. h. religiöse Werte, rassistische Werte, sozialistische Werte, traditionelle Werte, alle Werte, die den ungehinderten Kapitalfluss behindern … der Kapitalismus unterscheidet nicht). Auf diese Weise hat uns der Kapitalismus (oder die Demokratie, wenn Sie zimperlich sind) von einer despotischen “Realität” befreit, in der die Werte von den Aristokratien, Königen, Priestern, der Kirche usw. ausgingen. Im Grunde hat er die Ausstrahlung und Durchsetzung von Werten von despotischen Strukturen auf den Markt verlagert, wo alles im Wesentlichen eine Ware ist.

Also, hurra … der Kapitalismus hat uns von der Despotie befreit! Ich bin dankbar dafür. Ich bin kein großer Fan von Despotismus. Das Problem ist, dass es nur eine Maschine ist. Und sie hat keinen Aus-Schalter. Und jetzt beherrscht sie den ganzen Planeten, ohne dass man ihr etwas entgegensetzen oder sie in irgendeiner Weise einschränken könnte. Sie tut also das, wofür sie geschaffen wurde: Sie entzieht den Gesellschaften ihre despotischen Werte, macht alles und jeden zur Ware, schafft und erzwingt ideologische Einheitlichkeit und neutralisiert den inneren Widerstand.

Die große Mehrheit dieses Widerstands ist reaktionär. Ich meine das nicht im abwertenden Sinne. Der größte Teil des Widerstands gegen die Neue Normalität kommt von der traditionellen politischen Rechten, von Leuten, die versuchen, ihre Werte zu bewahren, d. h. zu verhindern, dass sie von der GloboCap-Werte-Dekodierungsmaschine entschlüsselt werden. Viele dieser Leute sehen das nicht so, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass es sich bei dem, wogegen sie sich wehren, um den globalen Kapitalismus handelt, also geben sie ihm andere Namen wie “Vetternkapitalismus”, “Korporatismus” oder “Kulturmarxismus”. Es ist mir eigentlich egal, wie sie es nennen, außer wenn sie es “Kommunismus” nennen, was sich einfach nur extrem dumm anhört.

Der Punkt ist, dass diese Leute eine reaktionäre Kraft darstellen, die sich gegen den Vormarsch des globalen Kapitalismus und seiner Ideologie zur Wehr setzt, ob sie nun wissen, wogegen sie sich wehren oder nicht.

Russland ist eine weitere solche reaktionäre Kraft, zumindest insofern, als es versucht, das zu verteidigen, was von seiner nationalen Souveränität übrig geblieben ist. Syrien und Iran sind zwei weitere Beispiele. Alle diese reaktionären Kräfte sind in das GloboCap-System integriert und wehren sich gleichzeitig dagegen, von diesem System absorbiert zu werden. Die Dynamik ist komplex. Es handelt sich nicht um einen Cartoon oder einen Hollywood-Film mit “guten Jungs” und “schlechten Jungs”.

Wie auch immer, das Schlachtfeld sieht so aus … GloboCap führt seine Clear-and-Hold-Operation durch, und es gibt die reaktionäre (“populistische”) Gegenreaktion darauf. Und das ist alles. Das sind derzeit die einzigen wichtigen Kräfte auf dem Schlachtfeld.

Womit wir bei der miserablen Lage der Linken wären.

Die Linke – und ich meine “die Linke” im weitesten Sinne, also Liberale und sowohl ernsthafte als auch Brooklyn-Linke – befindet sich in einer ideologischen Zwickmühle. Entweder sie verbünden sich mit einem zunehmend totalitären GloboCap oder sie verbünden sich mit der reaktionären Gegenbewegung dagegen.

Sie können sich nicht mit den Reaktionären zusammentun, denn viele von ihnen sind … nun, Sie wissen schon, etwas bigott, oder sie glauben an Gott, oder sie haben etwas dagegen, dass sich Drag Queens an Kindern reiben. Viele von ihnen besitzen mehrere Schusswaffen (d. h. die Reaktionäre, nicht die Drag Queens) und hissen riesige amerikanische Flaggen vor ihren Häusern (oder was auch immer für Flaggen in Großbritannien gehisst werden).

Viele von ihnen haben für Donald Trump gestimmt oder für den Brexit oder für die AfD hier in Deutschland oder für die Rassemblement National in Frankreich oder für die Fratelli d’Italia in Italien. Das sind keine BBC/NPR-hörenden Menschen. Das sind keine Leute, die Pronomen benutzen. Das sind beängstigende Menschen aus der Arbeiterklasse.

Die Linke hat sich also mit GloboCap verbündet, das ja immer noch all diese bösen despotischen Werte (d. h. Rassismus und andere Formen der Bigotterie) entschlüsselt, sich Diktatoren und religiösen Eiferern entgegenstellt und die “Demokratie” auf dem ganzen Planeten verbreitet. Sie könnten denken, dass ich scherze. Das ist nicht der Fall. Der globale Kapitalismus tut das immer noch. Das unterstütze ich, wie alle Liberalen und Linken.

Der Haken an der Sache ist, dass der globale Kapitalismus, während er damit fortfährt und eine große Show daraus macht, auch totalitär wird. Er dekodiert diese despotischen Werte nicht aus reiner Herzensgüte. Was er tut, ist, ideologische Einheitlichkeit herzustellen. Das Problem ist, dass das System keine Ideologie hat. Das Einzige, was es kann, ist, Werte zu entschlüsseln, Gesellschaften in Märkte zu verwandeln und alles in ihnen in wertlose Waren. Und das tut es auf totalitäre Art und Weise. Die Nazis bezeichneten diesen Prozess als “Gleichschaltung“, die Gleichschaltung aller Elemente der Gesellschaft gemäß der offiziellen Ideologie. Das ist es, was derzeit weltweit geschieht.

GloboCap hat den Übergang von einer “Realität” konkurrierender Ideologien, souveräner Nationalstaaten, Kulturen und Werte zu einer neuen, supranationalen, post-ideologischen, schließlich transhumanen, globalisierten “Realität” eingeleitet, und die Botschaft lautet: “Ihr seid entweder für uns oder gegen uns.”

Die Neue Normale Linke ist offensichtlich auf der Seite von GloboCap. Die New Normal Leftists werden dies vehement leugnen, während sie nach mehr Zensur von Andersdenkenden schreien und echte siegessichere Nazis bejubeln.

Genauso wie die “populistische” Rechte die Tatsache nicht akzeptieren kann, dass das, was sie bekämpft, eine Form des Kapitalismus ist, kann die Neue Normale Linke die Tatsache nicht akzeptieren, dass sie mit einer neuen Form des Totalitarismus verbündet ist. Es ist für sie buchstäblich unvorstellbar. Man kann ihnen Screenshots ihrer Posts und Tweets zeigen, in denen sie dazu aufriefen, “die Ungeimpften” in Lager zu sperren, und Bilder davon, wie sie fanatische Mobs bildeten und Leute bedrohten, die ihre Parolen nicht skandierten, und sie werden einen ansehen, als ob man den Verstand verloren hätte.

Wir befinden uns also in einer Art Klemme. Das ist im Grunde das, was ich auf der Konferenz in London gesagt habe. Ich wünschte, ich hätte einen brillanten Aktionsplan anzubieten. Leider habe ich das nicht. Wahrscheinlich hat in diesem Stadium der Dinge niemand einen. Schließlich hat die “Neue Normalität” gerade erst begonnen.

Ich bin mir jedoch sicher, dass es eine gute Idee wäre, zu versuchen, zu verstehen, was tatsächlich passiert, wenn man nicht am Ende das Ungeziefer fressen und nichts besitzen und in seiner KI-überwachten 15-Minuten-Stadt glücklich sein will, während man darauf wartet, dass seine Sozialkredit-App seinen Impfpass aktualisiert, damit man auf sein CBDC-Konto zugreifen und eine weitere Mindestzahlung für seine immer größer werdenden Kreditkartenschulden leisten kann.

Oder vielleicht auch nicht. Was weiß ich schon? Ich bin nur ein alter “rechtsradikaler Linker”.

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von C. J. Hopkins erschien am 3. April 2023 unter dem Titel “The New Normal Left” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Noch mehr Essays von CJ Hopkins

Fotos und Screenshots: Oscar Ävalos (Unsplash.com) und Consent Factory

C.J. Hopkins C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. 2022 erschien sein Sammelband "The Rise of the New Normal Reich" bei Consent Factory Publishing. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)