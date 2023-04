Deutsche Nacktheit: Betrug und Täuschung aus Unterwürfigkeit

Es ist immer gut, wenn man weiß, wie man dran ist. Wenn das der Fall ist, sind die Illusionen mit einem Schlag weggeblasen und es zeigt sich die Wahrheit in ihrer brutalen Nacktheit.

Als vor einigen Tagen Russland im UN-Sicherheitsrat den Antrag stellte, den Terrorakt gegen die Nordstream-Pipelines seitens der UNO untersuchen zu lassen, stimmten nicht nur die USA, sondern auch die deutschen Vertreter dagegen. Das ist für sich genommen ein Skandal, der noch Folgen haben wird.

Unabhängig von der politischen Entscheidung, ob man die Pipeline seitens Deutschland in Betrieb nehmen will, handelt es sich dabei um die kritische Infrastruktur des Landes. In den NATO-Statuten steht wiederum, dass der Angriff auf die kritische Infrastruktur eines Landes den Bündnisfall verursachen kann.

Was nicht passiert

Sollten die USA, die zumindest durch ihren Präsidenten angekündigt hatten, Nordstream für den Fall seiner Inbetriebnahme funktionsunfähig zu machen, den Terrorakt verübt haben, so träte der Bündnisfall ein. Die Bundesrepublik Deutschland müsste die NATO bitten, militärisch gegen die USA vorzugehen.

Beides wird nicht eintreten. Erstens, weil die NATO ein bewaffneter Arm der USA ist und zweitens weil die Regierung der Bundesrepublik Deutschland weder von ihrer Haltung, ihrer Substanz noch ihrer Persönlichkeit in der Lage wäre, dieses Thema auf den Tisch zu bringen.

Man fügt sich und begeht lieber Landesverrat, denn um nichts anderes handelt es sich, um nicht in Konflikt mit dem Kriegsarchitekten Nummer eins zu geraten. Denn, und egal wie oft es die bezahlten Propagandisten auch wiederholen mögen, das Elend in der Ukraine begann mit der US-amerikanischen Spezialoperation im Jahr 2014.

Die Nacktheit

Der Angriffskrieg gegen eine souveräne Regierung eines souveränen Landes begann mit einem Putsch. Und es ging weiter mit Bewaffnung und der Tyrannisierung der russischen Bevölkerung im Donbass und auf der Krim. Paktiert hat man mit den lokalen Faschisten, die bis heute seitens der Bundesrepublik hofiert werden. Eskortiert wurde die Militarisierung der Ukraine durch Scheinverhandlungen mit Russland im sogenannten Minsk-Format, in der sich unter anderem der heutige Bundespräsident als Täuscher hervorgetan hat, wofür er wohl mit dem jetzigen Amt belohnt wurde.

Das Elend, das sich momentan vor dem betrachtenden Auge ausbreitet, liegt in der Hörigkeit gegenüber einer von den USA verfolgten Strategie im Maßstab 1:1 begründet. Die eigenen nationalen und europäischen Interessen fallen dabei unter den Tisch. Und der Grund für diese unverantwortliche scheinbare Selbstvergessenheit ist in dem ganz einfachen, schnöden Motiv zu suchen, Ämter zu bekleiden, die für die großen Strategen der Weltherrschaft nicht mehr sind als ein Nasenwasser.

Da stellt sich die Frage, ob eine Bevölkerung, die sich dermaßen über lange Zeiträume täuschen und übervorteilen lässt, nicht mit einer solchen Regierung die verdiente Ernte eingefahren hat. Denn eines ist klar: Mit diesen Volksvertretern ist im wahren Sinne des Wortes kein Staat zu machen. Mit ihrem Verhalten im UN-Sicherheitsrat haben sie gezeigt, was von ihnen zu halten ist.

Alles merken

Heinrich Heine schrieb in seiner bis heute lesenswerten Abhandlung “Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland”, mit der er den Franzosen ein Bild von ihren östlichen Nachbarn zu zeichnen suchte, auch eine Bemerkung über ein Spezifikum der Deutschen. (1) Er versicherte dem französischen Publikum, dass die Deutschen nichts vergäßen, wie lange es auch zurückläge.

Momentan klammere ich mich an diese Vorstellung. Denn in der jüngeren Geschichte war Betrug und Täuschung in vielerlei Hinsicht die Regel und nicht die Ausnahme. Also bitte, alles merken!

Quellen und Anmerkungen

(1) Der Text “Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland” ist eine in essayistischem Stil geschriebene Abhandlung des Dichters Heinrich Heine (1797–1856). Das Werk entstand 1833/34 zur Zeit des Pariser Exils Heines und wurde zunächst in französischer Sprache veröffentlicht. Es bildet damit einen Teil seiner Bemühungen um ein besseres Verständnis beider Völker füreinander.

Foto: Anita Austvika (Unsplash.com)

Gerhard Mersmann Dr. Gerhard Mersmann ist studierter Politologe und Literaturwissenschaftler. Er arbeitete in leitender Funktion über Jahrzehnte in der Personal- und Organisationsentwicklung. In Indonesien beriet er die Regierung nach dem Sturz Soehartos bei ihrem Projekt der Dezentralisierung. In Deutschland versuchte er nach dem PISA-Schock die Schulen autonomer und administrativ selbständiger zu machen. Er leitete ein umfangreiches Change-Projekt in einer großstädtischen Kommunalverwaltung und lernte dabei das gesamte Spektrum politischer Widerstände bei Veränderungsprozessen kennen. Die jahrzehntelange Wahrnehmung von Direktionsrechten hielt ihn nicht davon ab, die geübte Perspektive von unten beizubehalten. Seine Erkenntnisse gibt er in Form von universitären Lehraufträgen weiter. Sein Blick auf aktuelle gesellschaftliche, kulturelle wie politische Ereignisse ist auf seinem Blog M7 sowie bei Neue Debatte regelmäßig nachzulesen.