Ein Requiem für die Twitter Files

Und so ist das “Twitter Files” Limited Hangout zu seinem unvermeidlichen, beschämenden Ende gekommen. Es ist vorbei. Die Twitter-Files-Geschichte ist tot. Sie sehnt sich nicht nach den Fjorden. Sie ist tot, leblos, des Lebens beraubt. Sie hat den Löffel abgegeben und ist zu ihrem Schöpfer gegangen. Sie ist Humpty Dumpty. Sie ist von der Wand gefallen. Nichts kann sie wieder zusammensetzen.

Ich muss meinen Hut vor Elon Musk ziehen. Es war ein ziemlich beeindruckender limitierter Hangout. Die Art und Weise, wie Musk die potenzielle Geschichte eines globalen Netzwerks von Geheimdiensten, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und verschiedenen “Desinformations-Experten” aufgriff, die zensieren, die die Sichtbarkeit einschränken und auf andere Weise abweichende Meinungen neutralisieren, während GloboCap in den letzten drei Jahren die “Schock-und-Angst”-Phase zur Einführung des “New Normal” umsetzte … Wie Musk diese potenziell bahnbrechende Geschichte an der Kehle packte und abwürgte, eine Zeit lang wie ein Kater mit der Leiche herumspielte und sie schließlich auf den Boden warf, sich darüber hockte und unnachgiebig und definitiv auf sie kotete, das war … nun ja, ziemlich beeindruckend.

Falls Sie die letzten Wendungen in der Twitter-Files-Geschichte (R.I.P.) verpasst haben, Matt Taibbi, der gerade versucht, mit Frau und Kindern einen Urlaub in Disneyland zu genießen, hat ein Update auf Racket News, seinem “Twitter-killing” Substack-Newsletter, veröffentlicht, in dem er über die pikanten Dinge berichtet. Hier ist der “kostenpflichtige” Text, oder zumindest der größte Teil davon …

“Damit hat Elon den letzten Rest seines Rufs als Verfechter der Meinungsfreiheit zerstört und den verschiedenen David Brocks, AOCs und Renee DiRestas, die ihn für einen Antichristen halten, unermesslichen Beistand geleistet. Sie alle können nun auf seine Ausbrüche der Cartoon-Zensur verweisen und argumentieren, dass einzelne exzentrische CEOs die wirkliche Gefahr für die freie Meinungsäußerung sind und nicht Kader, die in oligopolistischer Geheimhaltung mit dem FBI, dem DHS und zehn Millionen vom Pentagon finanzierten Zentren zur Sicherung von was auch immer arbeiten. Es wird zwar nicht wahr sein, aber Elons öffentlicher Zusammenbruch wird kurzfristig eine Menge Druck von diesen Schurken nehmen und gleichzeitig die Raserei der Piranhas anheizt, die derzeit die Gewinne von Twitter skelettieren …”

Was Matt nicht so recht aussprechen kann (und ich verstehe auch warum), ist, dass Elons Zusammenbruch nicht nur den David Brocks, AOCs und anderen Funktionären und Marionetten, die ihn dämonisiert haben, “unermesslichen Beistand” leistet und “eine Menge Druck von diesen Schurken nimmt”, sondern auch die Fortsetzung der Geschichte verhindert und das, was bisher berichtet wurde, an den “verrückten Rand” des Internets verbannt, wo kein “normaler” Mensch jemals wieder gezwungen sein wird, sich ernsthaft damit zu befassen.

Das, meine Freunde, nennt man einen begrenzten Hangout. Wie ich bereits in meiner Kolumne im Januar erklärt habe …

“Wenn Sie ein Geheimdienst, ein globales Unternehmen, eine Regierung oder eine Nichtregierungsorganisation sind und Dinge getan haben, die Sie vor der Öffentlichkeit verbergen müssen, und diese Dinge nun ans Licht kommen, sodass Sie sie nicht mehr einfach leugnen können, dann veröffentlichen Sie einen begrenzten Teil der Geschichte (d.h. die Geschichte dessen, was Sie tun), um die Aufmerksamkeit der Menschen vom Rest der Geschichte abzulenken. Der Teil, den Sie veröffentlichen, ist der “begrenzte Hangout”. Das ist keine Lüge. Es ist nur nicht die ganze Story. Sie ‘hängen es raus’, damit es die ganze Geschichte wird und die Leute davon abhält, die komplette Geschichte zu verfolgen.”

Nachdem ich diese Kolumne veröffentlicht hatte, wurde ich tage- und wochenlang von wütenden Elon-Anhängern belagert und “unfollowed”, “unfriended”, “unsubscribed to” und so weiter. Vielleicht werden einige von ihnen es jetzt verstehen. Der Punkt ist, dass es vorbei ist … das wars. Es wird keine “Covid Twitter Files” mehr geben. Es wird keine “Nürnberger Prozesse” geben. Der industrielle Zensurkomplex wird nicht verschwinden. Er ist hier und wird bleiben.

Von nun an wird jede weitere Berichterstattung über Twitter Files – überhaupt jede tatsächliche Berichterstattung über den industriellen Zensurkomplex – kurzerhand als eine weitere Episode von Elons “Fliegendem Narzissmus-Zirkus” abgetan werden. Es wird keine weiteren Anhörungen im Kongress geben. Jeder, der weiter über die Geschichte berichtet (d. h. die eigentliche Geschichte, nicht die Twitter Files), wird als Lakai von Elon Musk gebrandmarkt oder als “rechtsextremer Verschwörungstheoretiker”, also genauso unseriös wie ein “9/11-Truther”.

Matt Taibbi, Michael Shellenberger und weniger berühmte Journalisten wie Jacob Siegel, die in einer rationalen Welt für ihre Arbeit ausgezeichnet würden, werden systematisch, rituell bespuckt. Andere werden einfach ignoriert. Mehdi Hasan und ähnliche Hetzer werden mit einem Dauerständer herumlaufen und gegen jeden wettern, der das Thema auch nur anschneidet (d. h. die TV-Hetzer werden wettern, nicht ihre Ständer).

Das Interesse an der Story wird rapide abnehmen.

Es sieht so aus, als ob das Interesse von Musk bereits nachlässt und er sich “der Zukunft zuwenden” möchte.

Selbstverständlich tut er das. Seine Arbeit ist getan.

Bevor sich jetzt jemand aufregt und mich einen “Verschwörungstheoretiker” nennt: Ich glaube nicht, dass irgendetwas davon beabsichtigt gewesen ist oder zumindest kein bewusster Plan von Musk war – so paranoid bin ich nicht –, aber wenn der industrielle Zensurkomplex oder GloboCap (oder wie auch immer man das vielschichtige supranationale Netzwerk von Regierungen, globalen Unternehmen, NGOs, Geheimdiensten, Oligarchen, Medien und anderen derartigen Entitäten nennen will, die die “Realität” auf radikale, aggressive Art totalitär umgestalten) … wenn diese Leute (oder dieses ideologische System) einen komplizierten, begrenzten Hangout durchführen und sich gegen jede weitere Aufdeckung ihrer Orwell’schen Pläne zur Beseitigung abweichender Meinungen und zur Verblendung der Massen immunisieren wollten, hätten sie es nicht besser machen können als Musk.

Oh, und noch etwas, und das ist für alle Musk-Fans.

Feuern Sie Elon weiterhin an, damit er die Twitter-Konten der BBC, des NPR und all der anderen offiziellen Propagandasender mit diesen lustigen Markierungen versieht, anstatt einfach alle Labels abzuschaffen. Mit etwas Glück werden wir eines Tages in einer schönen, neuen Welt aufwachen, in der globale Unternehmen uns alle mit Etiketten (oder Warnhinweisen) versehen.

Ich habe eine Vermutung, wie es bei mir aussehen könnte …

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von C. J. Hopkins erschien am 13. April 2023 unter dem Titel “A Twitter Files Requiem” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Fotos und Screenshots: Oscar Ävalos (Unsplash.com) und Consent Factory

C.J. Hopkins C. J. Hopkins ist ein US-amerikanischer preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker. Bekannt sind seine Werke "Horse Country" (2004), "screwmachine/eyecandy" (2007) und "The Extremists" (2010). Seine Stücke wurden aufgeführt an Theatern und bei Festivals, darunter beispielsweise die Riverside Studios (London), 59E59 Theaters (New York), Traverse Theatre (Edinburgh), Belvoir St. Theatre (Sydney), das Du Maurier World Stage Festival (Toronto), Needtheater (Los Angeles), 7 Stages (Atlanta), Edinburgh Festival Fringe, Adelaide Fringe, Brighton Festival und das Noorderzon Festival (Niederlande). Mehrfach wurde C. J. Hopkins ausgezeichnet: First of the Scotsman Fringe Firsts (2002 ), Scotsman Fringe Firsts (2002 und 2005) sowie 2004 (Adelaide Fringe) für das beste Stück. Seine politischen Satiren und Kommentare wurden von Consent Factory, RT.com, OffGuardian, ZeroHedge, ColdType, The Unz Review, CounterPunch, Dissident Voice, ZNet, Black Agenda Report und anderen Publikationen veröffentlicht und vielfach übersetzt. Sein Debütroman "Zone 23" wurde 2017 bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant veröffentlicht. 2022 erschien sein Sammelband "The Rise of the New Normal Reich" bei Consent Factory Publishing. (Autorenfoto: Königubu; CC BY-SA 4.0)