Stellen Sie sich vor … Fragen an den chinesischen Gastgeber

Stellen Sie sich vor, Sie verträten ein Land in dem 1,4 Milliarden Menschen leben. Ein Land, das einmal das mächtigste auf diesem Globus war. Ein Land, das dann unaufhaltsam durch seine Selbstgenügsamkeit und die Gier aufkommender fremder Mächte ganz nach unten fiel. Dem man durch Kriege die Würde nahm, dessen Nationalheiligtümer dem Erdboden gleichgemacht wurden, dessen Ressourcen geraubt und dessen Menschen versklavt wurden.

Ein Land, das die Gelegenheit des letzten großen Krieges nutzte, um die Usurpatoren, Kolonialisten und Imperialisten herauszuwerfen. Ein Land, das viele Irrwege mit ungeheuer schmerzhaften Lehren gehen musste, um peu à peu seinen Kurs zu finden, um der Bevölkerung Bedingungen zu erarbeiten, die lebenswert sind. Ein Land, das so großen Erfolg hatte, weil seine Bevölkerung ungeheuer fleißig und bildungsbeflissen war, weil seine Regierungen alles zu schätzen wussten, was woanders gut gemacht und entwickelt wurde.

Ein Land, das (wie in früheren Zeiten) seit Langem wieder an die Tradition angeknüpft hat, in großen historischen Dimensionen zu denken. Ein Land, das sehr viel in Bildung und Infrastruktur investiert hat, dessen Regierung seiner Bevölkerung immer wieder versprechen muss, dass das Leben besser wird und es niemals wieder dazu kommt, dass andere eindringen und sich über die Güter dieser Nation hermachen. Ein Land, das darauf gesetzt hat seine Beziehungen zu anderen Ländern durch Verträge und nicht durch militärisches und kriegerisches Handeln zu gestalten. Ein Land, das sich trotz aller Erfolge seiner Schwächen bewusst ist und weiß, woran es noch arbeiten muss.

… und jetzt die vom anderen Ende

Und stellen Sie sich vor, zu Ihnen, als Vertreter dieses Landes, käme eine Politikerin aus einem kleinen Land am anderen Ende der Welt, das historisch einen sehr schlechten Ruf hat. Es hat wirtschaftlich einiges erreicht und ist für die geringe Größe entwickelt gewesen, was sich allerdings in den letzten Jahrzehnten vehement geändert hat, weil man sich dort mehr dem Verzehr als dem Erwirtschaften widmete.

Es sind viele Errungenschaften des Gemeinwesens dahingeschmolzen, weil man sich einer politischen Philosophie verschrieben hat, die auf den schnellen Gewinn derer ausgerichtet ist, die selbst gar nichts gestalten, sondern nur besitzen und eine langfristige Planung für das Gemeinwesen als störend betrachten.

Zudem handelt es sich um ein Land, das trotz einer langen Zeit nach dem Krieg längst nicht die Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit erlangt hat, die Ihr Land so teuer bezahlt hat und zu schätzen weiß.

Stellen Sie sich vor …

Und stellen Sie sich vor, die Vertreterin dieses Landes käme zu Besuch in Ihr Land, um Ihnen Lektionen zu erteilen, wie Ihr Land in der Welt zu agieren habe. Und Sie hörten mit jedem Satz ihrer anklagenden Worte die Stimme des Landes, das nicht nur das Land Ihres Gastes dominiert, sondern auch Ihrem eigenen Land seit Langem den Krieg erklärt hat. Wirtschaftlich, technologisch und irgendwann auch militärisch.

Und stellen Sie sich vor, die Person aus dem kleinen Land, das Sie Ihrerseits bisher geschätzt haben, weil dort eine Bevölkerung lebt, die gar nicht so unähnlich zu Ihrer eigenen ist, diese Person, deren Bildungsstand und Wortschatz unter dem Niveau eines Provinzsekretärs Ihre Landes liegt, kommt zu Besuch, in Ihr Haus, um Sie zu belehren, zu rügen und zu ermahnen. Jenseits aller Höflichkeit, die man in Ihrem Land zu schätzen weiß; wie würden Sie reagieren?

PS: Manchmal kann es hilfreich sein, die Perspektive zu wechseln!

