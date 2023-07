Links und Woke und Tralala

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der momentane Dauerbrenner um die Frage, was eigentlich politisch links ist, was woke damit zu tun hat und ob liberal auch irgendwie dazugehört zu diesem Dreigestirn, zu nichts anderem dienen soll, als alles, was links ist oder war zu desavouieren und zu delegitimieren. Die alte Leier also: Links ist verwerflich, nicht einschätzbar, autoritär – und letztlich unglaubwürdig –, bezweifelbar und gehört auf den Misthaufen der Geschichte, und weil es auch noch woke daherkommt sowieso.

Was passiert da eigentlich genau und wem nutzt das alles?

Zunächst einmal erleben wir tagtäglich die mehr oder weniger verdeckte Botschaft der “grün-woken Klientel” und ihrer politischen Vertretung in Berlin, die uns mehr oder minder glaubhaft vorlebt und auch vorschreiben will, dass wir gendern sollen, Klimaretter_innen sein müssen, plastikfrei und e-auto-affin, tierwohlgesonnen und solargepanelt, Wärmepumpenfans und lastenräderbegeistert.

Moral und Kompass

Nichts ist dagegen einzuwenden, wenn Mensch nicht gedisst (1) würde, wenn er sich nicht sofort von all dem überzeugt gibt und glaubt, dass das alles gut sei für ein gelungenes Leben in guter Luft und menschlich korrekter Umgebung. Die Moralkeulen, die auf Mensch niederprasseln, wenn er die eine oder andere dieser Maximen hinterfragt, machen das Ganze oft nervig und plötzlich wird etwas, das als vernünftig angesehen werden könnte als anstrengend oder gar ablehnungswürdig empfunden.

Dann kommt noch die politische Crux hinzu, dass “Linke” meinen, sie seien links, wenn sie sich all die oben genannten “Maximen” zu eigen machen. Lächerlicher gehts ja kaum.

Wo bleibt denn da der linke Kompass, der einem sagt, dass es, wie schon die Altvorderen festgestellt haben, im gesellschaftlichen Kampf Haupt- und Nebenwidersprüche gibt. Und dass der Hauptwiderspruch auch in unserer Zeit nach wie vor der zwischen Kapital und Arbeit ist, mit dem es adäquat sich auseinanderzusetzen gilt.

Klar haben Linke inzwischen hinzugelernt und schätzen die “Nebenwidersprüche” nicht gering. Aber sie als Hauptauseinandersetzungsfeld im gegenwärtigen Neoliberalismus zu definieren ist dann, gelinde gesagt, nichts anderes als eine Kapitulation vor dem ideologischen Überbau der neokapitalistischen Realität unserer Zeit.

So nimmt es denn nicht Wunder, dass jede Umfrage zu linker parlamentarischer Vertretung den Keller als zukünftigen Aufenthaltsort voraussagt. Wie ich meine, zu Recht. Wer von der Bevölkerung nur noch mit Inkompetenzen in Verbindung gebracht wird, verwirkt das Recht, die Interessen der gebeutelten Menschen in unserer Gesellschaft zu vertreten.

Über Baumliebhaber und das Tralala

Kommen wir zum Tralala, also dem, was heutzutage als “Liberalismus” firmiert. Sich die Haare zu raufen ist noch das Gelindeste, was Mensch tun kann, wenn er hört, was zum liberalen Mainstream unbedingt dazugehört: Ein Tempolimit, könnte ja das über Jahrzehnte gezüchtete Glaubensbekenntnis “Freie Fahrt für freie Bürger” plötzlich zur Nullnummer werden lassen.

Ein bisschen individuelle Freiheit soll schon sein. Und wenn sie nur den Besitzer*innen von Porsches, Alphas und Teslas zugutekommt. Also genau denen, gegen deren drohende “Verarmung” die sogenannte Partei des Liberalismus kämpft, indem sie ihnen die Reichen- und Erbschaftssteuer erspart.

Gerechtigkeit muss sein für die “Leistungsträger” unserer Gesellschaft. Dass die eigentlichen Leistungsträger den Gauklertricks der “Liberalen” immer wieder auf den Leim gehen, ist die Rendite für das Versprechen “individueller Freiheit”, unter anderem freie Fahrt – in den nächsten Stau!

Und jetzt kommt der nächste Trick, mit dem es gelingt, die Gemengelage “im Zweifel gegen links”, dem Gründungsversprechen unserer Republik, genau so ausschlagen zu lassen, damit sich nichts ändert in unserem Land: Eine quasi naturwüchsige Koalition politischer Praktiker und altgedienter Journalismusexperten für alles, was links, woke und tralala ist, wirft sich in die Bresche, um der orientierungslos gemachten Bevölkerung Kompasshilfe zu leisten.

Als exemplarischer Tralala-Experte muss der begnadete Dauerpopulist Markus Söder (CSU) genannt werden, der alles woke noch lächerlicher zu machen versteht, indem er es mit dem “Esoterischen” vermischt und es so unglaubwürdig “umverwandelt”. Bestes Beispiel: Das Umarmen von Bäumen. Es zeugt doch ohne Zweifel von hoher Empathiefähigkeit mit der Natur, wenn man Bäume vorm Fällen nochmal umarmt. (2) Söder weiß, was er mit seinen Kapriolen anrichtet – Verwirrung und Orientierungslosigkeit.

Ein anderes Feld, das er gerne beackert, ist das seiner, wie er meint, unbestreitbaren All-Kompetenz. Gutes Beispiel dafür: Atomkraftwerke in bayrischer Hand bauen lassen wollen, um die Umwelt zu retten, während eine mögliche Rettungsoption zuvor – und unter seiner Regie – durch Maßnahmen gegen den Windkraftausbau in Bayern in den Wind geschrieben wurde. Wichtig ist allein die Stoßrichtung: die Links-Grün-Liberalen in Berlin. Sie taugen nichts. Ich bin der Retter. Es braucht halt gestandene “Liberal-Konservative” in unserem Land.

Einstimmen in diese Praxisvorgabe für scheinliberales Verhalten tut gerne das “Blatt für kluge Köpfe” (3), das sich zwar ein lobenswert kritisches Feuilleton leistet, aber unter und mit diesem Feigenblatt seine erzkonservativen Ansichten für seine Stammleser*innen aufbereitet und mit Fleiß das södermerzsche Hauptziel unterstützt: Auf den Berliner Sack hauen und dabei schon immer den richtigen treffen, vornehmlich die sich selbst so sehenden linken Grünen und die “Sozis”. Fazit: Alles, was Links ist oder den Anschein hat, ist schädlich für unsere Republik und die Linkswoken schon gar.

Wokeness und so …

Werfen wir also einen genaueren Blick auf WOKE. Der Ausdruck woke (englisch für erwacht, wach) wurde in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts von der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA geprägt, wo er im Sinne von “Aufmerksamkeit für rassistische Diskriminierung” verwendet wurde, quasi als Sensibilitätsindex für die schwarze Bevölkerung im Umgang mit ihr.

Letztlich zielte diese Wokeness in der zunächst vornehmlich schwarzen Bürgerrechtsbewegung vor allem auf gleichberechtigtes und nicht diskriminiertes Leben und die damit einhergehende Teilnahme im demokratischen Staat.

Auch wenn die Wahl eines schwarzen Menschen zum US-Präsidenten zunächst den Anschein hatte, es wäre ein wichtiges Ziel der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung erreicht worden, zeigte die Erschießung des 18-jährigen Afroamerikaners Michael Brown (4) im Jahr 2014, wie tief der Rassismus in den USA weiterhin verwurzelt ist.

Die im Gefolge von Browns Tod entstandene Black-Lives-Matter-Bewegung griff die Bezeichnung woke wieder auf und engte sie zunächst mit der Parole “Stay woke” auf Warnung vor Polizeiübergriffen ein. Im Gefolge der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Browns Tod entwickelte sich “Stay woke” aber immer mehr zum Aufruf, sensibler und entschlossener auf gesellschaftliche Diskriminierung allgemein zu reagieren. So wurde woke zu dem Phänomen, wie wir es heute erleben:

Normierende Beachtung und Behandlung von Minderheiten mit der Gefahr gesellschaftlicher Ächtung bei Verstoß dagegen,

Änderung von sogenannten Tabuwörtern in alten Kinder- und Jugendbüchern jeglicher Couleur,

cancelling von zum Beispiel Kabarettprogrammen bei nicht gendergerechtem Umgang mit gesellschaftlichen Problemen,

Hickssprache von Nachrichtenmenschen in Funk und Fernsehen, Besetzung von Filmrollen mit Personen der darzustellenden Minderheit und so weiter und so weiter.

Jede/r kennt diese Beispiele und ist manchmal erstaunt, dass zugleich mit dem geforderten antidiskriminierenden Verhalten eine shitstormmäßige Verachtung auf diejenigen herabprasselt, die sich nicht umgehend an die neuen (Sprach-)Normen halten, wenn also jene, die wokes Verhalten fordern, im nächsten Augenblick, diejenigen, die sich nicht absolut oder nur teilweise entsprechend verhalten, zu verachtenswerten Außenseitern machen.

Bashing von Andersdenkenden als neuer Volkssport. Es gab mal Zeiten, da war toleranter Umgang miteinander ein anzustrebendes und hehres Ziel für eine demokratische Gesellschaft. Nicht zu Unrecht, wie ich meine. Aber diese Tugend scheint mit der woken Kultur über die Klippe des Miteinanderumgehens gestoßen zu werden. Das ist nicht gut. Genauso wenig, wie die Tatsache, dass die derzeitig so gesehene Linke, die woke Kultur zum wichtigsten Gradmesser für Freiheit macht und uns deren Umsetzung gar als prioritär anzustrebende Freiheit verkaufen will. Lächerlich.

Vorzeichen drohenden Unheils

Ich will nicht bestreiten, dass zum Freisein Sensibilität, Umgang mit anderen Menschen auf Augenhöhe, Toleranz und Mitmenschlichkeit gehört, die Wahrung und Achtung der Menschenwürde eben. Aber bei all dem berechtigten Kampf um diese menschlichen Werte zu vergessen oder hintanzustellen, dass der Kampf um materielle Unabhängigkeit die Grundlage für eine würdevolle Existenz auch und gerade im derzeitigen neoliberalistischen System ist, ist mehr als fahrlässig.

Genau dies merken die benachteiligten Klassen in unserer Gesellschaft und suchen ihr Heil bei den Allesversprecher*innen der AfD. Dass deren Heilsversprechen nichts anderes sind als heiße Luft, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Folie für ihren Erfolg liefert auch die derzeit noch medial gehypte parlamentarische Linke in unserem Land, die offensichtlich ihren geschichtlichen Kompass aus den Augen verloren hat. Die anderen Parteien ziehen daraus ihren Nutzen und können links, für jede/n einsichtig, mit “Links und Woke und Tralala“ desavouieren.

Die Linke muss zurück zu ihren Quellen finden, wenn sie nicht sang- und klanglos untergehen und auf diese Art und Weise den Weg frei machen will für rechte Gefahren. Deren Aushängeschild AfD ist in den Startlöchern, um unter dem Deckmantel des allseitigen Verstehens unser Land in eine Republik des neuen Gehorsams mit wahrscheinlich desaströsen Folgen zu verwandeln. Hinter dem AfD-Landrat in Thüringen (5) menetekelt Höckes faschistischer Schatten! (6)

Quellen und Anmerkungen

(1) Dissen (hergeleitet von englisch to diss / to disrespect) bedeutet so viel wie (jemanden) runtermachen, respektlos behandeln, schmähen oder verächtlich machen.

(2) Süddeutsche Zeitung (1. Januar 2020): Die Ergrünung des Markus Söder. Verfügbar auf https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-politik-soeder-ergruenung-jahresrueckblick-1.4740827 (abgerufen am 1.7.2023).

(3) “Dahinter steckt immer ein kluger Kopf” ist ein von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) sei 1960 genutzter Werbespruch.

(4) NBC News (16.8.2014): Ferguson Chief Names Darren Wilson as Cop Who Shot Michael Brown. Auf https://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting/ferguson-chief-names-darren-wilson-cop-who-shot-michael-brown-n181326 (abgerufen am 1.7.2023).

(5) Berliner Zeitung (25.6.2023): Erster AfD-Landrat in Deutschland gewählt: Höcke kündigt “politisches Erdbeben” im Osten an. Auf https://www.berliner-zeitung.de/news/sonneberg-robert-sesselmann-ist-der-erste-afd-landrat-in-deutschland-hoecke-kuendigt-politisches-erdbeben-im-osten-an-li.362661 (abgerufen am 1.7.2023).

(6) Als (das) Menetekel wird eine unheilverkündende Warnung, ein Mahnruf oder ein Vorzeichen drohenden Unheils bezeichnet.

Foto: Peter Herrmann (Unsplash.com)

Jürgen Scherer Jürgen Scherer ist Lehrer im Ruhestand. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Deutsch und war in unterschiedlichen Schulformen tätig. Während dieser Zeit engagierte er sich auch in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sein Motto lautet: Misch Dich ein, es könnt von Nutzen sein – für unsere Demokratie nota bene.