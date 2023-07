Aufruhr in Frankreich: Von Befriedung keine Spur!

Frankreich ist ein unruhiges Land. Und das nicht erst seit einigen Tagen, in denen des Nachts mehr als 45.000 Polizisten die öffentliche Ordnung aufrechterhalten sollen. Bereits im Jahr 2005, zu Zeiten des damaligen Innenministers und späteren Präsidenten Nicolas Sarkozy, brannten die Vorstädte, die in Frankreich Banlieues genannt werden. (1)

Der Anlass damals waren zwei tote Jugendliche aus dem ex-kolonialen Migrantenmilieu, die auf der Flucht vor der Polizei ein Trafo-Häuschen überwinden wollten und dabei letale Stromschläge erlitten. Nun, vor wenigen Tagen, wurde ein Jugendlicher, der sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, von einem Schuss aus der Waffe eines Polizisten tödlich getroffen: in Nanterre, 12 Kilometer vom Pariser Stadtzentrum entfernt.

Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere spielte in den letzten Jahren im ganzen Land. Anlass waren Benzinpreiserhöhungen, die vor allem die Pendler trafen, die sich nicht mehr leisten konnten, in der Stadt zu wohnen und nun von der Peripherie nicht mehr in die Zentren konnten, wo sie ihre Billigjobs hatten. Was daraus entstand, war die sogenannte Gelbwesten-Bewegung. Flächendeckend, wütend, eine soziale Rebellion, jenseits der existierenden Parteien.

Die Spaltung der Gesellschaft

Was immer noch schwelt, ist der Protest gegen eine Rentenreform der Regierung. Sie war, so die durch diesen Akt mächtig revitalisierten Gewerkschaften, ein weiterer Baustein in der neoliberalen Agenda von Emmanuel Macron. Er war 2017 zum Präsidenten gewählt worden. Seine Wahl war ein Desaster für alle existierenden Parteien, die, egal in welcher Bündnisform, nichts gegen die von Macron gegründete Bewegung La République En Marche (Die Republik in Bewegung) ausrichten konnten.

Es war ein Aufschrei gegen das etablierte Parteiensystem und die wo auch immer verorteten Eliten. Frankreich war müde von den Attacken des Neoliberalismus und erhoffte sich von Macron einen frischen Wind. Übrigens, wie historisch so oft, handelte es sich wiederum um eine Analogie zu den Entwicklungen in der anderen präsidialen Demokratie, den USA, mit der Wahl Donald Trumps. Die Motive seiner Wahl waren analog zu denen bei der Stimme für Macron.

Dass es sich bei dem Überdruss gegen das etablierte Parteiensystem und der Entscheidung für Macron um einen Trugschluss handelte, stellte sich früh heraus. Man treibt den Teufel nicht mit dem Beelzebub aus. Macron war besser getarnt als Trump, seine Manieren unauffällig, seine Agenda war eine lupenreine Version des unverbrüchlichen Neoliberalismus. Und die Reaktion auf Widerstand bestand und besteht in einer radikalen Militarisierung der Polizei, im in Kraft setzen von Notverordnungen und Ausnahmezuständen. Die Spaltung der Gesellschaft in unterschiedliche Zentren des Widerstands waren die Folge.

Frankreich vor dem offenen Konflikt

Eine Kehrtwende in der Politik des Präsidenten ist nicht absehbar. Alle Äußerungen Macrons und seiner Sicherheitsbeamten gehen in dieselbe Richtung: weitere Aufrüstung der Polizei, weitere gesetzliche Beschränkungen des Demonstrationsrechts. Wohin die Reise gehen könnte, äußerte jüngst ein in Deutschland forschender französischer Politologe, der beschrieb, was Frankreich erwarten würde, wenn bei den ständigen Auseinandersetzungen auch einmal Polizisten mit dem Leben bezahlen müssten. Dann, so der Mann, wird einem offenen, chaotischen Bürgerkrieg nichts mehr im Wege stehen.

Die Weichen, die Macron gestellt hat, führen die Gesellschaft immer weiter in den offenen Konflikt. Von Befriedung keine Spur.

Nicht alle Konflikte, wie vor allem jener mit den Abgehängten in den Banlieues, sind aufgrund seiner Politik entstanden. Aber zu keinem der Problemherde hat er etwas anderes zu offerieren als seine neoliberale Agenda und die staatlich organisierte Gewalt. Die Gefahr, die bereits sehr früh, nachdem die Konturen der Politik Macrons sichtbar wurden, beschrieben wurde, dass er den Weg bereitet für die rechtsradikale Rassemblement National, ist durchaus real. (2)

Quellen und Anmerkungen

(1) Im Oktober und November 2005 kam es in Frankreich zu Protesten und Unruhen in der Banlieue des Großraums Paris. Auslöser war der Tod zweier Jugendlicher aus Immigrantenfamilien. Der 17-jährige Ziad Benna und der 15-jährige Bouna Traoré hatten am 27. Oktober 2005 in Paris auf der Flucht vor der Polizei die Absperrung zu einem Transformatorenhäuschen überwunden. Dort wurden sie von Stromschlägen tödlich getroffen. In der Folge kam es zu Ausschreitungen. Diese beschränkten anfänglich auf den Pariser Vorort Clichy-sous-Bois, dem Heimatort der beiden Jugendlichen. Etwas später weiteten sich die Krawalle auf Départements des Pariser Umlands aus und griffen dann auf andere französische Städte (zum Beispiel Marseille, Lille, Rouen, Dijon, Toulouse, Rennes, Straßburg) über. Es kam zu Ausschreitungen und Straßenschlachten. Nicolas Sarkozy, damals Innenminister Frankreichs, beschuldigte die toten Jugendlichen fälschlicherweise des Diebstahls von Baumaterial und hetzte später gegen die vor allem jugendlichen Randalierer. Im Mai 2007 wurde Sarkozy Staatspräsident Frankreichs.

(2) Rassemblement National (RN; deutsch: Nationale Versammlung) ist eine rechtspopulistische bis rechtsextreme sowie europaskeptische Partei in Frankreich. Seit der Parlamentswahl im Juni 2022 ist die RN, die sich bis Juni 2018 Front National (deutsch; Nationale Front) nannte, mit 89 Sitzen in der französischen Nationalversammlung vertreten. Gründer ist Jean-Marie Le Pen (Jahrgang 1928). Le Pen führte die Partei von 1972 bis 2011. Seine Tochter Marine Le Pen stand von 2011 bis 2022 an der Parteispitze.

