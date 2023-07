Heroes gegen den galoppierenden Wahnsinn

Wer von euch kennt die Steigerung von tot? Niemand? Ich sag’s euch: Ausgestorben! Ausgestorben im Anthropozän. Im vom Menschen gemachten Zeitalter, für das es in den letzten Millionen Jahren keine Entsprechung gibt. Indem das Artensterben zum Alltag gehört. In dem sogar das Licht verschmutzt ist. Indem die Verdrängung der Natur das oberste Ziel der Menschheit zu sein scheint.

Bisher reden wir ausschließlich von Beständen, wenn wir von der Natur sprechen. Wir machen in allem unsere Rechnung auf. Dieses Denken ist nicht dem Leben verpflichtet, sondern einer Haushaltsphilosophie.

Unser Planet ist auf dem besten Wege, zu einem globalen Dorf zu schrumpfen, in dem die Menschen, jeder Mitverantwortung enthoben, auf ein reines Konsumentendasein reduziert sein werden. Ein manipuliertes und total überwachtes Milliardenheer wird sein Leben im Scheinpluralismus weniger Konzerne fristen.

Mir wird ja immer wieder unterstellt, dass ich zu depressiv sei und den Leuten jegliche Hoffnung nehme. Welche Hoffnung ist gemeint? Die Hoffnung, dass es immer so weiter gehen möge wie bisher? Keine Angst, das wird es wohl. Denn es mangelt uns an spirituellem Bewusstsein, das dringend erforderlich wäre, um dem Wahnsinn, der direkt in den Ökozid führt, noch Einhalt zu gebieten.

Wir werden von Wahnsinnigen regiert, meinte einst John Lennon und er fügte hinzu:

“Das Verrückte ist nur, dass derjenige, der dies offen ausspricht, Gefahr läuft, im Irrenhaus zu landen”.

Wahnsinnig sind in meinen Augen aber auch diejenigen unter uns, die noch immer an die Selbstheilungskräfte eines Systems glauben, das den Raubau an der Natur bis zum Exzess betreiben wird. Zurzeit wächst die Fraktion derer, die den Klimawandel leugnen, ja sprunghaft an, als wollte man sich Absolution erteilen. Solange wir die Tatsachen leugnen, solange wir nach dem Motto verfahren, “Mein Kind schielt nicht, das soll so gucken!”, können wir bei künftigen Generationen kaum auf Verständnis hoffen. Sie werden uns als Verbrecher outen und das völlig zu Recht.

Ich möchte noch aus einem Brief zitieren, der in den sozialen Medien über eine Million Mal aufgerufen wurde:

“Wir machen euch Angst, weil wir nicht in eure Schemata passen, weil das, was uns antreibt, nicht Macht oder Geld sind, sondern die Liebe zum Leben selbst, der wilde Drang nach Freiheit und die Wut auf jene, die uns das alles nehmen wollen.”

Diese Worte stammen von einer Aktivistin, die sich Winter nennt und die im Hambacher Forst gegen die Abholzung des Waldes gekämpft hat. Winter hat recht. Ich habe sie in meinem Buch HEROES aufgenommen, das im Oktober 2023 erscheinen wird.

Hier ist die Liste von 50 Personen, die sich in den letzten hundert Jahren dem zu allen Zeiten galoppierenden Wahnsinn unter hohen persönlichen Risiken entgegengestellt haben. Dabei habe ich bewusst nicht ins oberste Regal gegriffen, wo die prominenten Namen lagern. Ich habe jenen Menschen ein Andenken setzen wollen, deren Geschichten nicht schon über Gebühr breitgetreten wurden.

Michael und Cäcilia Köhldorfer, Rosa Parks, José Bové, Emma Goldman, Michael Unterguggenberger, Stanislaw Petrow, Julia Butterfly Hill, Rachel Carson, Nick Hanauer, Derrick Jensen, Ibrahim Abouleish, Ken Saro-Wiwa, Percy Schmeiser, Emily Warren Roebling, Anthony Rinaudo, José Mujica, August Landmesser und Gustav Wegert, Joanna Macy, Chipko-Bewegung, Ernst F. Schumacher, Holger Strohm, Jean Seberg, Michael C. Ruppert, Prentice Mulford, Tank Man, Edward Abbey, George Carlin, Theodor Neubauer, Katherine Teresa Gun, Paul Grüninger, Geseko von Lüpke, Winter, Sam Childers, Chico Mendes. Margrit Kennedy, Doug und Kristine Tompkins, Klaus Bosselmann, Hans Paasche. Eric Bihl, Nena. Gualcaipuro Cuatémoc, Bert Trautmann, Rolf KeTaN Tepel, Vigdís Finnbogadóttir, Paul Watson, Max Neef, Amy Goodman, Theo Löbsack, Annie Londonderry, Henry David Thoreau.

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von Dirk C. Fleck erschien erstmals auf apolut.net unter dem Titel “Mein Kind schielt nicht, das soll so gucken …” und wurde Neue Debatte vom Autor zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Einzelne Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben sowie Links ergänzt.

Dirk C. Fleck Dirk C. Fleck (Jahrgang 1943) ist freier Journalist und Autor aus Hamburg. Er machte eine Lehre als Buchhändler, besuchte danach in München die Deutsche Journalistenschule und absolvierte Mitte der 1960er ein Volontariat beim „Spandauer Volksblatt Berlin“. 1976 siedelte er wieder nach Norddeutschland über und arbeitete bei der „Hamburger Morgenpost“, wo er Lokalchef wurde. Später war er Chefredakteur des „Hanse-Journal“, Reporter bei „Tempo“ und Redakteur bei „Merian“. Er arbeitete im Auslandsressort der Wochenzeitung „Die Woche“ und schrieb ab Mitte der 90er Jahre als freier Autor und Kolumnist für Tageszeitungen (u.a. Die Welt) und Magazine wie zum Beispiel Stern, GEO und Spiegel. Seit den 1980ern setzt er sich journalistisch mit den ökologischen Folgen der zügellosen kapitalistischen Wirtschaftsweise auseinander und verarbeitet seine Erfahrungen, Überlegungen und Recherchen in Romanen. Das Buch „Palmers Krieg“ erschien 1992 und beschäftigt sich mit der Geschichte eines Ökoterroristen. „GO! Die Ökodiktatur“ (1993) ist eine Auseinandersetzung mit den Folgen des Ökozid. Außerdem erschienen von Dirk C. Fleck die Bücher „Das Tahiti-Projekt“ (2008), „MAEVA!“ (2011), „Die vierte Macht – Spitzenjournalisten zu ihrer Verantwortung in Krisenzeiten“ (2012) und „Feuer am Fuss“ (2015).