Nichtwissen: Der Zement der Wahrheit

In keinem Land der Welt gibt es pro Einwohner mehr Uhren im öffentlichen Raum als in Deutschland. Was sagt uns das? Dass es zu unseren Grundbedürfnissen gehört, immer zu wissen, was die Stunde geschlagen hat? Wohl kaum.

Dass wir ohne die permanente zeitliche Verortung unsere Orientierung verlieren? Ich weiß es nicht.

Welche Orientierung gäbe es denn zu verlieren? Es würde ja bedeuten, dass wir ein Ziel hätten, dass wir wüssten, wohin die Reise gehen soll.

Was also könnte der Grund dafür sein, dass wir Menschen die von unseren Sinnen ganz anders wahrgenommene Wirklichkeit unter einem Zeitraster von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren ersticken. Sie sozusagen in ein DIN-Format pressen, in eine Einheitsnorm, die dem wilden Treiben des Lebens nicht ansatzweise gerecht wird.

Warum glauben wir so unerschütterlich daran, dass Zeit eine objektive, messbare Größe ist, während unter den Zifferblättern ein Ozean unterschiedlichster Ereignisse und Empfindungen brodelt, die uns in jedem Moment bestätigen, was der griechische Philosoph Heraklit (1) in der populären Kurzformel panta rhei (“Alles fließt”) zusammenfasste. “Man steigt niemals zweimal in denselben Fluss”, lautete seine simple Erkenntnis.

Und tatsächlich ist das Zeitempfinden eines jeden Menschen einzigartig und in keiner Weise mit dem eines anderen Menschen vergleichbar. Für jemanden, der auf dem elektrischen Stuhl schmort, fühlt sich eine Minute anders an als für jemanden, der sich vor dem Fernseher einen Werbespot reinzieht.

Wenn zwei nebeneinander sitzende Fußballfans dasselbe Spiel sehen, wobei der eine den Abpfiff herbeisehnt, weil sein Team mit einem Tor in Front liegt, während dem anderen die Nachspielzeit nicht lang genug sein kann, ist das Zeitempfinden der beiden zwar aufregend, aber in keiner Weise miteinander vergleichbar. Das gilt für alles, das gilt für jeden, das gilt immer.

“Wie spät ist es, Schatz?” – “Halb drei.” – “Dann sollten wir zurück zum Haus, deine Mutter, sie wartet sicher schon.” – “Was?”, wundert sich die Mutter, “ihr seid schon wieder da?! Der Kuchen ist noch im Ofen.”

Die Uhren lehren uns, dass das Leben linear verläuft. Daran glauben wir, daran halten wir fest, damit lässt sich alles berechnen und steuern, was unsere Gesellschaft braucht, um funktionieren zu können.

Unsere Kultur (kann man überhaupt von einer solchen sprechen?) kennt keine Geheimnisse mehr. Der französische Dramatiker Antonin Artaud (2) unternahm 1936 eine Reise nach Mexiko, wo er einige Monate bei den Tarahumara-Indianern (3) lebte. In seinem Buch “Revolutionäre Botschaften”, das er anschließend schrieb, kommt er zu dem Schluss:

“Mehr noch als Wissen stachelt Nichtwissen an, denn es legt eindringlicher als alles andere nahe, sich vor Täuschungen in Acht zu nehmen. Das Nichtwissen, aber ein erleuchtetes und bewusstes Nichtwissen, ist der Zement der Wahrheit.”

Wow! Dann lasst uns doch mal eine Kelle bewusstes Nichtwissen auf die Wahrheitsplastik klatschen.

Die Zeit verläuft nicht linear, behaupte ich, sie ist kein Bindfaden, auf dem wir die Daten unserer Geschichte aufreihen. Die Zeit ist eine Kugel. Wenn eine Seele nach einem neuen Körper angelt, kann sie die Zeit betreten, wo sie will. Ich persönlich mag die Zeit nicht. Sie ist ein Parasit, sie braucht den materiellen Nachschub, damit sie überhaupt sichtbar wird. Sie hängt den Körpern und Dingen wie eine Würgeschlange um den Hals.

Im Meer der unendlichen Möglichkeiten, wie die Quantenphysik das allumfassende Ganze nennt, in dem alles gespeichert ist, was jemals von irgendeiner Kreatur gedacht oder gefühlt wurde oder noch gedacht oder gefühlt werden wird, spielt die Zeit keine Rolle, nicht die geringste.

Der Tipp an meine Zeitgenossen lautet daher: Schaut nicht auf die Uhr, sondern schaut euch um. Schaut genau hin, denn bald gibt es euch nicht mehr. Nicht in dieser Form. Dann ist die Chance dahin, eure Seele mit purer irdischer Schönheit zu füttern und damit euch selbst. Denn eines ist klar: Ihr lebt nicht in eurem Körper, euer Körper lebt und stirbt in euch. Und was er an Sinneseindrücken liefert, bestimmt die Leichtigkeit eures jetzigen und zukünftigen Seins.

Epilog in Stichworten

Zeitabschnitt, Zeitachse, Zeitalter, Zeitansage, Zeitarbeit, Zeitdokument, Zeitdruck, Zeiteinheit, Zeitenwende, Zeitfahren, Zeitgeist, Zeitgeschäft, Zeitgeschmack, Zeitgewinn, Zeitlupe, Zeitnehmer, Zeitnot, Zeitpunkt, Zeitraffer, Zeitrahmen, Zeitrechnung, Zeitspanne, Zeitstudie, Zeitvertreib, Zeitzeuge, Zeitzone, keine Zeit haben, kommt Zeit, kommt Rat, zeitgenössisch, zeitgemäß, zeitgeschichtlich, zeitgleich, zeitlebens, deine Zeit ist gekommen.

Alles eine Frage der Zeit …

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von Dirk C. Fleck erscheint ebenfalls auf Apolut.net. Es wurde Neue Debatte vom Autor zur Vorabveröffentlichung zu Verfügung gestellt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben und Links zu weiterführenden Informationen sowie Quellen und Anmerkungen ergänzt.

Quellen und Anmerkungen

(1) Heraklit von Ephesos (circa 520 v. Chr. bis etwa 460 v. Chr.) war ein einflussreicher Philosoph aus Ephesos, im Altertum eine der wichtigsten Städte Kleinasiens. Heraklit wird der Schule der Vorsokratiker zugeordnet. Er soll sich häufig mit Gegensätzen wie Eintracht und Zwietracht oder Tag und Nacht beschäftigt haben, die für ihn aber keine Gegensätze im herkömmlichen Sinne darstellten, sondern zwei Teile einer größeren Einheit. Heraklit, dem die Oberflächlichkeit im Denken und Handeln der meisten Menschen negativ aufstieß, prägte den Begriff des Logos und erklärte, im Logos befände sich die vernunftgemäße Weltordnung.

(2) Antonin Artaud (1896 bis 1948) war Schauspieler, Dramatiker, Regisseur, Zeichner, Dichter und Theater-Theoretiker. Er propagierte eine Idee von einem Theater des Mangels und der Krise, das Theater der Grausamkeit. 1936 unternahm Artaud eine Reise nach Mexiko. Dort lebte er einige Monate bei den Tarahumara-Indianern. Seine nächste Reise führte ihn nach Irland. Wegen Störung der öffentlichen Ordnung wurde er verhaftet und nach Frankreich abgeschoben. Nach seiner Rückkehr war Artaud von dem Glauben an die baldige Apokalypse beherrscht. Weil er angeblich eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellte, wurde er ab 1937 mehrfach in geschlossene psychiatrische Kliniken eingewiesen. Diagnostiziert wurde Schizophrenie. Es folgten Behandlungen unter anderem mit Elektroschocks. Am 1. September 1939 überfiel Nazi-Deutschland Polen und der Zweite Weltkrieg, die Apokalypse des 20. Jahrhunderts, begann.

(3) Die Tarahumara sind eine indigene Ethnie, die im Norden Mexikos lebt. Man sagt von ihnen, dass sie wahrscheinlich die einzige Gruppe von Indígenas sind, die nie unterworfen wurde.

Foto: Brad West (Unsplash.com)

Dirk C. Fleck Dirk C. Fleck (Jahrgang 1943) ist freier Journalist und Autor aus Hamburg. Er machte eine Lehre als Buchhändler, besuchte danach in München die Deutsche Journalistenschule und absolvierte Mitte der 1960er ein Volontariat beim „Spandauer Volksblatt Berlin“. 1976 siedelte er wieder nach Norddeutschland über und arbeitete bei der „Hamburger Morgenpost“, wo er Lokalchef wurde. Später war er Chefredakteur des „Hanse-Journal“, Reporter bei „Tempo“ und Redakteur bei „Merian“. Er arbeitete im Auslandsressort der Wochenzeitung „Die Woche“ und schrieb ab Mitte der 90er Jahre als freier Autor und Kolumnist für Tageszeitungen (u.a. Die Welt) und Magazine wie zum Beispiel Stern, GEO und Spiegel. Seit den 1980ern setzt er sich journalistisch mit den ökologischen Folgen der zügellosen kapitalistischen Wirtschaftsweise auseinander und verarbeitet seine Erfahrungen, Überlegungen und Recherchen in Romanen. Das Buch „Palmers Krieg“ erschien 1992 und beschäftigt sich mit der Geschichte eines Ökoterroristen. „GO! Die Ökodiktatur“ (1993) ist eine Auseinandersetzung mit den Folgen des Ökozid. Außerdem erschienen von Dirk C. Fleck die Bücher „Das Tahiti-Projekt“ (2008), „MAEVA!“ (2011), „Die vierte Macht – Spitzenjournalisten zu ihrer Verantwortung in Krisenzeiten“ (2012) und „Feuer am Fuss“ (2015).