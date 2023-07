Streumunition als Indiz: Der Glaube an einen Sieg ist dahin!

Hitler wusste es und hat es unumwunden zugegeben: Hat Deutschland Zugriff auf die ukrainischen Getreide- und die russischen Ölfelder am Kaspischen Meer, dann steht der globalen Blüte des Dritten Reiches nichts mehr im Weg.

Das mit dem ukrainischen Getreide hätte ja noch gelingen können, denn es gab starke Allianzen vor Ort. Aber die Augen waren größer als der Magen.

Nach dem Debakel um Stalingrad (1) war der Traum der Weltherrschaft ausgeträumt. Nach den verheerenden Niederlagen der Wehrmacht dort konnten die USA, in der aktuellen hiesigen Geschichtsschreibung die alleinigen Befreier vom deutschen Faschismus, in den Krieg mit Deutschland ohne erhöhtes Risiko eintreten und sich auf die Rendite freuen.

Beute und Streumunition

Der aktuelle Krieg in und um die Ukraine hat einen Aspekt, der auf der nahezu unbeschwerten Demütigung einer in sich zusammen gesunkenen imperialen Macht beruhte, nämlich formulierte Sicherheitsinteressen. Sie wurden der “Regionalmacht” Russland abgesprochen. Dass da auch, neben der alten Rivalität der USA mit Russland, wieder der ukrainische Weizen ins Spiel kam, war eine Frage der Zeit. Wer militärisch mitmischt, will Beute.

Und so kam es, wie bereits immer wieder berichtet, dass Konglomerate wie BlackRock, Monsanto und diverse andere US-amerikanische bereits nach dem von den USA betriebenen Regime Change 2014 sich von den dann regierenden Oligarchen landwirtschaftliche Flächen ungeahnten Ausmaßes in der Ukraine sicherten. Gesprochen wird von einer Dimension, die der gesamten landwirtschaftlichen Fläche Italiens entspricht.

Wenn, wie nun gemeldet, die USA Streumunition in die Ukraine liefern, dann ist das nicht nur die eigene Rückkehr zur systematischen Anwendung von Kriegsverbrechen wie im Falle Vietnams und ein Debakel bezüglich der Integrität deutscher Amtsträger, die die Ächtung dieser Waffen unterschrieben haben, aber davon nichts mehr wissen wollen, sondern auch eine Auskunft über die militärischen Aussichten des Konfliktes. Denn Streumunition zerfetzt nicht nur Menschen, sondern sie macht die Flächen, auf denen sie abgeworfen wird, auf viele Jahre hin unbrauchbar.

Das Fiasko

Wenn jetzt mit Streumunition operiert wird, bedeutet es, dass man nicht mehr davon ausgeht, die Flächen selbst in naher Zeit nutzen zu können. Die Erkenntnis, die sich also in mit dem Hinweis auf die Lieferung von Streumunition verbirgt, gestaltet sich nicht unbedingt als ein Geheimnis: Die Zuversicht in einen Sieg über die russischen Streitkräfte ist dramatisch gesunken.

Die Enttäuschung, die die ukrainische Delegation auf dem NATO-Gipfel erfahren musste, entspricht dieser Entwicklung. Es hat sich in den USA und somit auch in der Administration der NATO die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Krieg in und um die Ukraine verloren ist. Folglich ist die Reaktion nur konsequent: Was wir nicht haben können, soll Russland erst recht nicht bekommen. Die Lieferung von Streumunition ist dafür ein starkes Indiz.

Dass sich der gesamte Werte-Westen mit diesem Zug in der Welt wiederum weiter isoliert, dürfte außer der hier propagandistisch verseuchten Öffentlichkeit keinem mehr ein Rätsel sein. Längst werden die Vertreter des Westens in nahezu jedem Teil der Welt mit der eigenen Doppelmoral konfrontiert. Und dass hierzulande Inhaber von Ämtern, die zu den wichtigsten des demokratisch verfassten Staates gehören, sich nicht mehr an die eigenen Verbindlichkeiten halten, um nur nicht den amerikanischen Gebietern einmal widersprechen zu müssen, ist nicht nur ein Indiz für deren Armseligkeit, sondern auch für das Fiasko, in dem sich dieses Land befindet.

Quellen und Anmerkungen

(1) Die Schlacht von Stalingrad ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Industriestadt Stalingrad an der Wolga war ein operatives Ziel der deutschen Kriegführung und sollte als Ausgangspunkt für den Vorstoß in den Kaukasus und zu den dortigen Ölquellen dienen. Doch große Teile der deutschen 6. Armee und verbündete Truppen wurden im November 1942 in und rund um Stalingrad von der Roten Armee eingekesselt.

Die Versorgungslage war katastrophal. Kurz vor dem Jahreswechsel meldete die Wehrmacht die ersten Hungertoten. Im Laufe des Winters wurde die 6. Armee vernichtet. Anfang Februar 1943 endeten die Kampfhandlungen weitestgehend. Versprengte Nazi-Soldaten kämpften noch bis in den März hinein weiter. Je nach Quelle wurden in der Schlacht insgesamt bis zu 1,9 Millionen Soldaten getötet, verwundet oder gelten als vermisst.

Stalingrad wird als psychologischer Wendepunkt des im Juni 1941 vom Deutschen Reich begonnenen Überfalls auf die Sowjetunion (Unternehmen Barbarossa), einem Krieg, der als Vernichtungskrieg und Raubzug konzipiert war, angesehen. Auf deutscher Seite kämpften im Laufe des Krieges freiwilligen Verbände aus zahlreichen Ländern Europas gegen die UdSSR. Der Krieg endete am 8. Mai 1945 mit der totalen Niederlage Nazi-Deutschlands.

