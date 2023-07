Des Militarismus neue Kleider

Einige der derzeitigen Spielarten des Militarismus geben sich hip. Sie kommen nicht auf Samtpfoten daher – eher chic, schrill, scheinnaiv und teilweise banal. Sind sie deshalb weniger gefährlich als die, die wir aus Geschichte und Literatur kennen? Deren Erscheinungsbilder, seien es die Pickelhaube des Kaiserreichs oder ihre literarische Verarbeitung im “Hauptmann von Köpenick” (1), versperren leicht den Blick für das, was sich gegenwärtig zeigt.

Es geht um die Herzen

Werfen wir also einen Blick in unsere Gesellschaft und wie sie militaristisch beeinflusst wird, um die bellizistische Zukunft resilient meistern zu können. Es geht ja nicht allein darum, dem durch tägliche Propaganda verbreiteten Narrativ zu folgen, dass Wladimir Putin der allein Schuldige und somit Böse ist, was diesen unsäglichen von ihm befohlenen Krieg betrifft. Es geht auch darum, die Herzen der Menschen zu gewinnen für die “gerechte Sache des Westens und der Nato”. Und da muss eben was her fürs Gemüt.

Die junge Parlamentsgeneration der Grünen prescht mit gutem Beispiel voran: Während der Befragung von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine erscheint die Abgeordnete der Grünen Sara Nanni am 25. Januar 2023 in einem Sweatshirt mit Leopardenmuster. (2) Und bereits am Tag zuvor hatte sie sich in einem Nike-Sweatshirt mit Leo-Muster in den sozialen Medien präsentiert und die eindeutige Botschaft verkündet: “Free the Leopards. Just do it.” (3)

Diese scheinbar naiv daherkommenden “Kindereien” fügen sich nahtlos ein in ein ukrainisches Video, in dem diese Deutschland im November 2022 um Leopard-Panzer bittet. Ein Video, das von den “Weltnachrichten” auf YouTube verbreitet wurde, mit der Aussage, den Humor nicht zu verlieren in kriegerischen Zeiten. (4) Na ja, wenn Mensch so schon nichts zu lachen hat.

Den Gipfel der Infantilisierung erklomm meines Erachtens die grün-deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, indem sie am 22. März 2023 einen Tweet absetzte, auf dem sie mit einem “Kuschel-Leo” zu sehen war, ihrem “neuen Lieblingsspielzeug”. (5) Da geht einem doch das Herz auf. Wenn Mensch nun bedenkt, wie putzig es einst war, als auf Parteitagen der Grünen Socken gestrickt wurden, kommt einem nun nur noch das kalte Grausen.

Aber solche Überlegungen sind viel zu “kopfgeleitet”, geht es doch derzeit hauptsächlich darum, positive Emotionen zu wecken für kriegerisches Handeln in der und um die Ukraine. Damit diese Zielsetzung auch wirklich nachhaltig ist, dürfen die Medien unseres Landes “Schützenhilfe” leisten.

Zwei Ebenen werden bespielt

Einmal die der Erwachsenen, die jeden Abend zur besten Sendezeit mit Nachrichten aus dem Kriegsgebiet bombardiert werden, in denen das beliebte deutsche Kriegsspielzeug Leopard 2 tapfer seinen Dienst tut und so stetig im Sinne des Guten wirkt. Inzwischen kann wohl jede/r Deutsche die Kettenglieder dieser Panzerwaffe einzeln benennen.

Mithin wäre ein Militarismusziel schon mal erreicht: Identifikation mit schwerem Gerät, das zum Töten bestens geeignet ist. Wir können stolz darauf sein, dass so was Effektives bei uns produziert wird, so die emotionale Rendite ampeliger Kriegspolitik. Wer da produziert und wessen Rendite da wirklich verwirklicht wird? Wer wird denn kleinlich sein, so etwas zu erwägen, wenn’s ums große Ganze geht. Damit das auch wirklich niemand fragt, erscheinen die Repräsentanten der Aufrüstungspolitik meist auch noch fröhlich lächelnd vor diesen Kuschelpanzern und zeigen allen: Deutschland ist wieder wer!

Ebene Zwei

Um dieses Gefühl nachhaltig zu vertiefen, ist es nicht minder wichtig auch die zweite Ebene zu bespielen, die der Kinder und Jugendlichen. Dies geschieht unter der “Flagge der Hilfe und Aufklärung” in den “Kinder- und Jugendsendern” KiKA und ZDFtivi von ARD und ZDF.

Sicher ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen, die tagtäglich mit Kriegsnachrichten aus dem Medienangebot der Erwachsenen konfrontiert werden, bei ihren Ängsten und Fragen zu helfen. Denn die Erwachsenen bieten wahrlich nicht immer die ideale Hilfe an.

Aber wer sich die beiden Sender im Hinblick auf die Vermittlung des Kriegsgeschehens in der Ukraine anschaut, kommt nicht umhin zu konstatieren, dass die unterschwellige und damit letztlich auch emotionale Botschaft ist: Wir sind die Guten und Starken, mit dem guten Militär und die Russen, insbesondere Putin, sind sowieso böse. Wieder ein Patchwork-Flickchen mehr im Gewand des Militarismus: Stärkung eines dichotomischen Weltbildes mit klarer Freund-Feind-Fixierung. Wenn das nicht die von den maßgeblich unsere Gesellschaft Leitenden gewünschten besten Voraussetzungen für einen resilienten Gang in die Zukunft sind!

Banaler Militarismus und die Zukunft

So zeigt sich, dass das, was Anfang dieses Jahrhunderts in der Forschung als “banal militarism” (Tanja Thomas, Fabian Virchow (Hg.): Banal Militarism. Zur Veralltäglichung des Militärischen im Zivilen; transcript verlag 2006) firmierte und leider in den Folgejahren nicht mehr vertieft wurde, heute eine Blütezeit erlebt, die einen nicht unbedingt zukunftsoptimistisch stimmt. Andererseits hat die Geschichte schon des Öfteren gezeigt, dass Junge Alte ganz schön überraschen können, wenn sie deren Handeln tatsächlich kritisch unter die Lupe nehmen und ihnen nicht blindlings hinterhertappen.

Jürgen Scherer Jürgen Scherer ist Lehrer im Ruhestand. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Deutsch und war in unterschiedlichen Schulformen tätig. Während dieser Zeit engagierte er sich auch in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sein Motto lautet: Misch Dich ein, es könnt von Nutzen sein – für unsere Demokratie nota bene.