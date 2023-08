Fallbeispiel Lauterbach: Zur Attacke auf die Meinungs- und Kunstfreiheit

Rudolph Bauer ist Sozialwissenschaftler, Schriftsteller, regelmäßiger Autor bei Neue Debatte und Künstler. Bauer hat es gewagt, mittels Bildmontage einen jener elitären Polit-Giganten ins Zentrum der künstlerischen Darstellung einzusaugen, der im Deutschland der Zeitenwende zur “Elite” gezählt wird: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der tat sich in der Corona-Krise unter anderem als Dauer-Staubmasken-Träger und Alarmist (1) hervor. Und als (politischer) Hetzer. Ein Prädikat, das ihm der Gründungschefredakteur des Magazin FOCUS, Helmut Markwort, höchstselbst in die mediale Vita schrieb (2).

Warum? Lauterbach hatte die politischen Haltungen von Hans-Georg Maaßen, den früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in die Nähe von Nazi-Positionen verortet. Und genau dieser Herr Lauterbach fühlt sich nun betroffen, weil er in besagter Montage des Künstlers Rudolph Bauer optisch leicht verschmilzt erscheint mit den Nazi-Größen Adolf Hitler und Joseph Goebbels, beide nicht nur bekannt für besondere Hetze.

Lauterbach fühlt sich als Privatperson durch die Bildmontage von Rudolph Bauer, die im Kunstband “Charaktermasken” erschien, beleidigt und zieht in die Schlacht; der Herr Minister setzt auf Recht und Justiz. Für Bauer gab es eine Strafanzeige. Welche Grundsatzfrage steht nun im Raum? Ob Lauterbach beleidigt wurde oder ob ein kritischer Geist wie Rudolph Bauer eine künstlerische Dreistigkeit begehen darf vielleicht? Nun. Hätte der Kunstschaffende, und so viel Spekulation sei erlaubt, ein Bild von Alexander Lukaschenko, Chinas Xi Jinping oder Russlands Wladimir Putin für seine Montage herangezogen, ihm wäre Applaus aus Politik und Medien sicher gewesen. Und dies bestimmt auch ganz unbehelligt von der bundesdeutschen Justiz und von Lauterbach sowieso.

Die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand ließ das Thema nicht unkommentiert. Ende Juli 2023 nahm sie sich auf der Titelseite unter der Überschrift “Dieses Bild soll verboten werden” der Sache an, die zwar wie eine Lappalie erscheint, aber im Kampf um Freiheit und echte Demokratie richtungsweisend ist. Der Beitrag wurde Neue Debatte von den Herausgebern zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz eingefügt.

Demokratischer Widerstand Nummer 141 vom 29. Juli 2023

Dieses Bild soll verboten werden!

Der Schöpfer der Karikatur: Der international renommierte Bremer Pädagogikprofessor und Künstler Rudolph Bauer. Das Opfer: Die Freiheit der Kunst und damit die Öffentlichkeit. Der Täter: Der dargestellte Panikfürst, der den Staatsapparat instrumentalisieren will, um das Grundgesetz erneut zu brechen und dieses Werk auszulöschen. Sein Amt: Bundesgesundheitsminister. Sein Name: Karl Lauterbach. Seine Rasur: Für gewöhnlich tipptopp.

Bildmontage aus dem Kunstband “Charaktermasken” von Rudolph Bauer.

Es erschien in einem Kunstband. Dieser Kunstband wurde Anfang Februar 2023 vom Künstler an den Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg ins Gefängnis geschickt. Ballwegs Privatpost wurde durchgesehen. Diese Seite wurde herausgerissen und an Karl Lauterbach geschickt. Der stellte »fristgerecht« Strafanzeige. Denn Karl Lauterbach fühlt sich auf dem Kunstwerk nicht gut dargestellt und beleidigt. Niemand soll dieses Bild deshalb mehr sehen dürfen.

Wie tief kann das Regime noch sinken? Jetzt wird offen Kunst zensiert. Doch: Wir lassen das als freie, unabhängige Presse nicht zu. Wir stehen ein für die Freiheit der Meinung, der Forschung, der Presse und der Kunst. Wir hätten es vielleicht nicht abgedruckt, wäre es nicht zu diesem menschenrechtsbrüchigen Vorgehen der Sicherheitsorgane und des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) gekommen.

Wir machen diesen Vorgang AUCH aus diesem Grund publik: Bei dem Künstler handelt es sich um den Bremer Rudolph Bauer. Neben seiner Tätigkeit als bildender Künstler in der Tradition eines John Heartfields war er für sechs Ausgaben Mit-Herausgeber dieser Zeitung. Dass er nun Anfang Juli 2023 diese Anzeige vom Apparat bekam, ist kein Zufall. Denn diese Zeitung und ihre Herausgeber (Seite 15) werden systematisch angegriffen. Auch Ex-Mitherausgeber Professor Michael Meyen wird zur Zeit vom Staat drangsaliert (Seite 15).

Um es klipp und klar zu sagen: Oppositionelle und ihre Kunstwerke und Zeitungen werden im Deutschland der Gegenwart vom Staat systematisch verfolgt, weil sie auf die europäische Kulturgeschichte, auf Grundgesetz, Nürnberger Kodex und Demokratie beharren.

Der Künstler Rudolph Bauer soll für seine Kunst nun mehrere Tausend Euro Strafe zahlen. Denn das umstrittene Stuttgarter Amtsgericht, das den Strafbefehl an den Künstler verfasste, will keine Kunst mehr kennen, sondern nur ein »Feindbild aus dem Coronaleugner/Impfgegnermilieu« wahrnehmen, das »jemanden beleidigte«.

Wie war das noch? Satire darf alles? Steht Karl Lauterbach über ausländischen Staatsoberhäuptern, über Mohammed, über Gott und über dem Grundgesetz? Demokraten sagen: Nein.

Titelseite der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand Nummer 141 vom 29. Juli 2023. (Foto: Demokratischer Widerstand)

Quellen und Anmerkungen

(1) Augsburger Allgemeine (17.12.2021): Bitte nicht so apokalyptisch, Herr Lauterbach! Verfügbar auf https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/kommentar-bitte-nicht-so-apokalyptisch-herr-lauterbach-id61304101.html (abgerufen am 6.8.2023).

(2) FOCUS Magazin (23.8.2021): Der Arzt Karl Lauterbach ist ein Hetzer und Vergifter der öffentlichen Meinung. Auf https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/rubriken-der-arzt-karl-lauterbach-ist-ein-hetzer-und-vergifter-der-oeffentlichen-meinung_id_14127337.html (abgerufen am 7.8.2023).

